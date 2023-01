Tik Tok: el puente hacia los problemas de salud mental

Un nuevo estudio señaló que el contenido de TikTok promueve los TCA y los problemas de salud mental. Shutterstock

El Centro de Lucha Contra el Odio Digital (CCDH, por sus siglas en inglés), es una organización sin fines de lucro de origen británico que publicó un estudio en diciembre de 2022 que señaló que a través del contenido generado, TikTok promueve desórdenes alimentarios y problemas de salud mental.

Para investigar la tasa a la que se recomienda a los adolescentes contenido de imagen corporal y salud mental, los investigadores crearon cuatro cuentas de TikTok con una edad declarada de 13 años.

El informe mostró que en 2,6 minutos, TikTok recomendó contenido suicida. En 8 minutos, TikTok mostró contenido relacionado con los trastornos alimentarios. Cada 39 segundos, TikTok recomendaba videos sobre imagen corporal y salud mental a los adolescentes.

Expertos en la relación entre imagen corporal, salud mental y redes sociales han advertido que esta prevalencia de contenido puede tener efectos perjudiciales para los adolescentes, sobre todo cuando el contenido no es generado por profesionales en los diferentes temas.

El contenido que se consume en TikTok, promueve los TCA por el deseo de querer el 'cuerpo perfecto' Shutterstock

“Con las redes sociales existe la necesidad de exponer aspectos de nuestra vida que a veces es mejor mantener privados y siempre esperar una reacción por parte de quienes nos miran, en especial de aceptación. Esto también hace que nos comparemos entre sí cuando vemos que otra persona en redes tiene lo que tanto deseamos nosotros”, comunicó a La Estrella de Panamá la médico psiquiatra Claudette Pajares.

“Por lo general, en redes las personas tratan de proyectar una vida perfecta, es decir: un cuerpo bonito, un carro o casa lujoso, viajes y más. Esto nos puede hacer sentir que carecemos de algo y que quizás estamos estancados cuando parece que el resto del mundo avanza”.

La organización advierte a los consumidores de TikTok que la aplicación posee “un algoritmo que puede recomendar contenido dañino, ya que busca que los usuarios sigan viendo su contenido y los anuncios que generan dinero para la plataforma”.

Además, los investigadores quisieron profundizar sobre los TCA y encontraron 56 etiquetas relacionadas al tema con más de 13,2 billones de visualizaciones. De ellas, encontraron que 35 etiquetas promovían los desórdenes alimentarios como algo positivo y contaban con 59,9 millones de visualizaciones.

El 'Mukbang Challenge' es un reto que puede promover el 'binge eating'. Shutterstock

“Toda imagen que se considere como 'ideal' aunque no sea realista y objetiva puede desencadenar cualquier tipo de condición si una persona es vulnerable a la misma. Se crea este idea de que 'yo valgo de acuerdo con las metas y logros que los demás pueden ver que obtengo', expresó Pajares al diario.

Influenciadores crean consciencia

Mikayla Nogueira es una influencer con 13,9 millones de seguidores en TikTok (@mikaylanogueira). Su contenido se basa en el mundo de la belleza donde frente a su cámara, comparte a su audiencia sobre sus looks y los productos de maquillaje que utiliza.

Su personalidad divertida y alegre, y su acento bostoniano han sido las características que la han definido y mantenido como una de las gurús de la belleza más conocida en redes. A simple vista parece tener una vida perfecta y envidiada por muchos por su reconocimiento con marcas de alta gama, trabajos con grandes celebridades como Selena Gómez, los lujos que goza y el trabajo soñado por muchos.

Pero lo cierto es que cada persona tiene una vida privada con miedos y retos que enfrentar, y Mikayla no es la excepción. En el mes de julio, la influencer abrió una segunda cuenta en TikTok (@lifewithmikaylajane) donde compartió su lucha con su salud mental, y sobre todo los trastornos alimentarios que ha tenido desde muy joven.

“Estoy en uno de los peores estados mentales en los que he estado en mucho tiempo. Afortunadamente, hoy estoy teniendo un buen día. Pero mi trastorno alimentario está fuera de control”, compartió en el primer video de su nueva cuenta. “Honestamente, me dejé llevar durante mucho tiempo y no me he estado cuidando. Todo eso va a cambiar. Esencialmente, he tocado fondo y me gustaría subir”.

En distintos videos, la influenciadora compartió sobre sus batallas con los TCA y su salud mental haciendo un llamado a su audiencia. “Las redes sociales son solo una cara de quienes somos, pero no lo es todo. Nadie se despierta con una cara limpia y sin imperfecciones. Todos tenemos inseguridades aunque no lo parezca y es algo que se debe trabajar día a día comenzando por dejar el vicio de mirar a nuestro alrededor y querer compararnos con quien tengamos al lado”.

Pero así como existen personas que intentan crear consciencia ante la problemática de la salud mental, tendencias en TikTok siguen saliendo a la luz y logrando todo lo contrario.

Tendencias dañinas

El algoritmo de TikTok logra que cada video se vuelva una nueva tendencia o reto, sin importar qué tan peligroso sea.

Retos como el Blackout Challenge donde las personas hacen todo lo posible para desmayarse, o el Benadryl Challenge donde se consume una cantidad exagerada de medicamentos para la alergia lo que puede causar problemas de salud, hospitalización o llevar a las personas a morir, son dos de los millones de ejemplos que hay.

“Lo que se busca en redes sociales es la aceptación por parte de las personas que consuman nuestro contenido. Estos retos por lo general se hacen por la presión social que sienten los jóvenes y el miedo a ser excluidos de su grupo de amigos”, comentó la psiquiatra.

Otro reto muy famoso es el Mukbang Challenge donde las personas se muestran en cámara comiendo exageradas cantidades de comida. Por lo general son chicas o chicos delgados quienes comparten estos videos, lo cual puede generar un mal efecto en las personas detrás de la pantalla que no sienten que cumplen con la misma imagen.

La dietista registrada Abbey Sharp comentó en un video de su canal de YouTube, que este reto específico promueve y glorifica el “binge eating disorder” o “trastorno por atracón”, un trastorno alimentario grave en el que una persona con frecuencia consume cantidades inusualmente grandes de alimentos y se siente incapaz de dejar de comer.

“Estos retos se hacen para 'probar' que la persona no tiene un trastorno alimentario, pero viéndolo desde un punto de vista médico, es totalmente lo contrario”, comunicó a sus seguidores en su video. “Quiero aclarar que no estoy diagnosticando a nadie, sin embargo, el acto de binging o 'atracones' es algo que desde el punto de vista clínico, es insalubre y peligroso para la salud física y mental de una persona”.

La dietista también comentó sobre el hecho de que estas personas que realizan el famoso reto, también se pueden someter a horas interminables de ejercicio físico para contrarrestar el efecto de las grandes cantidades de comida que consumen, lo que tampoco es sano para su salud física o mental.

Claudette Pajares también indicó al diario sobre esto: “Es muy importante que desde casa se inculque el amor propio y se conozca que el peso de una persona es algo de aspecto médico”, dijo.

“Antes de querer cumplir con lo que el mundo nos ha definido como 'perfecto', se necesita definir nuestra salud y bienestar para romper con ese esquema y reemplazarlo por lo que nosotros consideramos como nuestra definición de belleza. Mientras no estemos contentos con nosotros mismos y lo que tenemos, nunca nos sentiremos seguros en nuestra propia piel”.