El bótox es uno de los tratamientos cosméticos más solicitados en Panamá

La dermatóloga cosmética Jaclyn Guardia explicó la importancia de visitar médicos idóneos para realizarse procedimientos no quirúrgicos, y habló de las claves para el rejuvenecimiento facial. También compartió diversos estudios sobre los tratamientos más pedidos en algunos países del continente

Es importante acudir a un médico idóneo que respete los procesos naturales y evite distorsiones. Shutterstock

Los cinco tratamientos cosméticos mínimamente invasivos más solicitados en 2021-2022 fueron toxina botulínica (bótox), rellenos de tejido blando, reducción de grasa no invasiva, reafirmación de la piel sin cirugía, y cuidado y tratamientos para la piel. Según los datos obtenidos por la Sociedad Americana de Cirujanos Plásticos (ASPS).

Un estudio realizado el año pasado por The International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAP) señaló que los procedimientos estéticos en 2022 se incrementaron un 11,2% en comparación con las estadísticas de 2021, siendo un 16,7% procedimientos quirúrgicos y 7,2% no quirúrgicos, que comprenden inyectables y tratamientos de rejuvenecimiento facial, entre otros procedimientos.

Estos últimos arrojaron un total de 13.533.456 procedimientos no quirúrgicos realizados en 2022 en América, de los cuales 5 millones corresponden a toxina botulínica y 1.296.133 corresponden a rellenos de tejido blando. En América, los países líderes en procedimientos cosméticos no quirúrgicos son: Estados Unidos, Brasil, México, Argentina y Colombia.

En Panamá, de acuerdo con la dermatóloga cosmética Jaclyn Guardia, el tratamiento más solicitado por los pacientes es la toxina botulínica. Sin embargo, primero se hace una evaluación para determinar si la persona realmente necesita ese tratamiento o se le debe aplicar otro que sea acorde con las afectaciones que tenga.

La relajación de los músculos faciales puede reducir las arrugas mediante la aplicación experta de la toxina botulínica. Sandry Crespo | La Estrella de Panamá

“Primero se evalúa en la consulta, se crea un historial médico en el que se especifica si posee antecedentes de alergias, porque puede ser alérgico a algunos de los productos. También pregunto si el paciente ya se hizo algún tratamiento y cuál es el resultado que busca. Luego pasamos a la toma de fotografía para tener el expediente que me permita evaluar el plan. Después evalúo la calidad de la piel, los valores de contracción muscular y vemos otros factores”, dijo Guardia.

La dermatóloga, durante un taller para periodistas, explicó que su enfoque está dirigido a la preservación de la belleza natural de cada persona por medio de los diagnósticos personalizados. Además, destacó la importancia de acudir a un médico idóneo que respete los procesos naturales del cuerpo humano y evite la creación de estereotipos o distorsiones.

Detalló una de las técnicas que le permiten aplicar los tratamientos de forma segura. “Con el ultrasonido podemos ver dónde está el vaso sanguíneo y ahí vamos a poder modificar nuestro abordaje, puedo saber a qué distancia de la piel se encuentra el vaso y si tengo que inyectar lo hago más superficialmente. Esa es una herramienta que utilizamos los médicos idóneos para brindar mejores resultados”.

Guardia destacó la resolución del 23 de noviembre de 2009 en la que se regula quiénes son los médicos aptos para hacer ciertos tipos de procedimientos. El artículo primero de dicha ley prohíbe a los salones y salas de belleza, estéticas, gimnasios, spa y centros de estética y similares realizar los tratamientos invasivos e intervenciones quirúrgicas en el cuerpo humano.

En total son 25 tratamientos que regula la norma, entre los que se encuentran las inyecciones o aplicación de toxina botulínica, relleno de arrugas, depilación con láser, colocación de hilos tensores, carboxiterapia, estiramiento o rejuvenecimiento (lifting) quirúrgico facial, exfoliación cutánea (peeling) media y profunda, infiltración de colágeno, y otros.

La especialista también resaltó el artículo segundo de la resolución que establece que “cualquier tratamiento invasivo o intervención quirúrgica estética o cosmética para cambiar o corregir el contorno o forma de diferentes zonas o regiones del cuerpo deberán efectuarse en establecimientos médicos atendidos por profesionales de salud autorizados por la ley”.

“Algunas personas pensarían que inyectar es solo colocar un producto y ya. Pero no. Conocer la anatomía, los procesos para detener hemorragias, cómo se comportan los medicamentos que vamos a utilizar y sus efectos en el organismo; es decir, la formación médica es importante para evitar complicaciones o infecciones”, aclaró Guardia.

DERMATÓLOGA COSMÉTICA

Pilares del rejuvenecimiento facial

La especialista especificó los elementos que definen la dermatología cosmética moderna y cuáles son los casos en los que se aplica cada uno.

Toxina botulínica (bótox) y contracción muscular: La relajación de los músculos faciales puede elevar la expresión facial, reducir las arrugas existentes y prevenir la formación de arrugas profundas mediante la aplicación experta de la toxina botulínica.

Estrategias de estimulación y pérdida de colágeno: La disminución de la producción de colágeno, relacionada con el envejecimiento, se aborda utilizando tecnologías avanzadas como láser, radiofrecuencia, microagujas e inyectables, logrando así una piel visiblemente más firme, y rejuvenecida.

Ácido hialurónico y pérdida de volumen: La pérdida de volumen, manifestada en surcos y hundimientos, puede revertirse con rellenos de ácido hialurónico, dando una apariencia juvenil y armónica.