La polifarmacia influye en las caídas del adulto mayor en Panamá

La polifarmacia –el consumo de más de cinco medicamentos– se asoció significativamente con las caídas y la fragilidad, pero no con el deterioro cognitivo de las personas adultas mayores en Panamá. Esta es una de las principales conclusiones del estudio 'Polifarmacia, fragilidad y caídas en una cohorte comunitaria de personas mayores en Panamá'.

Los participantes informaban de caídas recurrentes 2,5 veces más si tomaban cinco o más medicamentos simultáneamente y esta propensión aumentaba 1,2 veces por cada fármaco adicional. También tenían 3,0 veces más probabilidades de ser pre-frágiles si tomaban cinco o más medicamentos y 1,2 veces más probabilidades de ser pre-frágiles por cada fármaco adicional.

La investigación, que fue realizada por la Iniciativa del Adulto Mayor en Panamá (PARI) de la Unidad Clínica del Centro de Neurociencias de INDICASAT AIP, participaron 468 adultos mayores entre octubre de 2016 y marzo de 2020.

Quienes realizaron el estudio fueron Ivonne Torres-Atencio, Maria Carreira, Alondra Méndez, Maryonelly Quintero, Adriana Broce, Diana Oviedo, Giselle Rangel, Alcibiades Villareal, Adam Tratner, Sofía Rodríguez-Araña. La directora principal de la investigación fue Gabrielle Britton.

Ivonne Torres-Atencio, una de las investigadoras del estudio.

Durante una entrevista con La Estrella de Panamá, una de las principales investigadoras, Ivonne Torres-Atencio conversó sobre los pormenores de los resultados. “El estudio de la polifarmacia es importante porque hay diferentes tipos de medicamentos y algunos de esos medicamentos interaccionan entre ellos”.

Si no hay comunicación entre los diferentes especialistas que atienden al paciente, pueden que coincidan enviando el mismo medicamento o envíen fármacos que creen interacciones entre ellos, detalló.

Entre las conclusiones, se encuentra, por ejemplo, que con el número aumentado de medicamentos puede incidir en el número de caídas. Es por ello que se debe tener mucho cuidado con los pacientes adultos mayores. Las caídas pueden generar una fractura, acotó.

Se ha visto un mayor número de casos de muerte relacionadas con las fracturas de cadera. “La fractura per se no es la causa de muerte, sino el proceso de hospitalización, Las enfermedades nosocomiales que ellos adquieren en el hospital los lleva a una compilación. Un individuo tan susceptible como el adulto mayor, sus órganos no están trabajando al 100% como una persona adulta sana”.

El número de medicamentos que se consumen puede afectar, pero también depende de qué tipo de medicamentos, aclara la experta. Entre los medicamentos que los pacientes están tomando se encuentran los que son para la hipertensión. Algunos de estos medicamentos, tiene dentro de sus efectos adversos, por ejemplo, hipotensiones, es decir que en la mañana ellos se levantan, se sienten mareados y se pueden caer. Si toman otros medicamentos como antidepresivos o ansiolíticos, porque tienen ansiedad, van a disminuir la capacidad que tienen de reaccionar. Por eso dice el estudio, que las probabilidades de caídas aumentan, hasta 1.5 veces, cuando se aumenta el número de medicamentos.

Otro caso que mencionó Torres-Atencio, es cuando una persona es alérgica y toma un antihistamínico, pues hay antihistamínicos de la primera generación que dan somnolencia. Con esto, se van sumando efectos muy puntuales. Si tienes un medicamento que induce el hígado, este órgano va a disminuir el metabolismo de los fármacos y aumenta las concentraciones plasmáticas de ese fármaco. Así que el efecto que tenía a una dosis terapéutica se aumenta un poco más.

A esto se le suma las hierbas aromáticas, subrayó la especialista. Las personas en Panamá usualmente toman té y mucha medicina tradicional, y no se dan cuenta el impacto que causan, porque también afectan a los medicamentos que toman. Por ejemplo, la hierba de San Juan, Agua de Pasto, la Moringa o el Noni. Todas las hierbas tienen un impacto en el metabolismo.

Las comidas también influyen. La gente que es hipertensa quiere estar tomando jugo de toronja, y esta fruta produce una inhibición en la actividad en el hígado, que es el que metaboliza todo y va a modificar las concentraciones plasmáticas. “Entonces tienes interacciones con los medicamentos, con los alimentos y los productos herbales. Si una persona que está tomando un antidepresivo, que es el inhibe una enzima en el sistema nervioso central, hay alimentos que pueden crear una crisis hipertensiva, como el queso curado, el vino, hasta el propio chocolate pueden causar ciertas medicinas para el sistema nervioso”.

Un agente externo puede impactar en la calidad de su estilo de vida. La polifamrcaia es muy importante que la conozca el médico prescriptor, pero también los cuidadores, porque algunos de los medicamentos hay que espaciar el consumo de los mismos, puntualizó.

La importancia de no automedicarse

Las personas mayores también consumen medicamentos no prescritos, como los analgésicos. Las personas no se deben medicar, pero menos este grupo etario. Los fármacos más utilizados por todas las edades son los analgésicos como la acetaminofen, que es para fiebre y dolor. También existen otros como dicloflekano, ibuprofeno, conocidos también como AINE.

“Estos son de venta libre en Panamá y en cualquier parte. Lo que sucede con ellos es que son para dolores muy puntuales, no lo puedes tomar más de 10 días, porque algunos puede producir sangrados, disconfort gastrico. Una cosa que se está viendo es la insuficiencia renal a causa de estos medicamentos. La insuficiencia renal tiene muchos causantes como la diabetes, la hipertensión, pero también se ha visto la nefropatía ocasionada por el AINE. Los AINEs causan esto porque disminuye la liberación de sustancia que disminuye la liberación que produce dilatación de los vasos sanguíneos del riñón, y no queda bien irrigado el riñón”.

El riñón es muy sensible a los cambios de presión arterial. Todo pasa por el riñón para poder ser secretado por la orina, es uno de nuestros órganos de eliminación. Si este órgano está impactado por los medicamentos enviados por el doctor, y se le incluye el consumo de medicamentos que no son prescritos, incrementa otro tipo de enfermedades como la insuficiencia renal, indicó.

“Aquí en Panamá todos son médicos, y les dicen a las personas. La gente se automedica y se medica de lo que dicen otras personas. Todas estas cosas deben tomarse muy en cuenta. Y eso no se lo dicen al médico. El comportamiento del adulto mayor es decirle al médico lo que ellos quieren que ellos escuchen”.

Sugerencias

Entre las recomendaciones que brindó Torres-Atencio se encuentran que las autoridades de salud tengan una atención especial con el adulto mayor en geriatría, en particular en el proceso que se conoce como polifarmacia, ya que existen guías para pacientes que toman muchos medicamentos para ir tratando de reducir su consumo, como el de concretar ciertas medidas no farmacológicas.

“Si hay reflujo ácido, se recomienda comer dos horas antes de irse a la cama. Evitar ciertos alimentos. Recomendar ciertas rutinas, si puede o no, qué tipos de actividad física. Reducir el colesterol, el azúcar. A veces el paciente tiene que tomar de todo para solucionar todo, porque no hacen otra medida farmacológica para evitar los padecimientos”.

Un consejo para el adulto mayor y sus cuidadores sería el tener horarios de toma de medicamentos para que sus médicos sepan que están tomando. Panamá no maneja un archivo digital. Se está trabajando en el expediente digital, pero el paciente debe tener una bitácora de los medicamentos, como si fuese un diario, o la persona que lo cuida tener un registro de los medicamentos y los horarios que toma.

Evitar la automedicación, del consumo de productos herbarios, si no conoce sus efectos. Tener una dieta balanceada, para procurar que los alimentos no intervengan en los medicamentos. Y para los los tomadores de decisiones, crear programas de docencia para los cuidadores y para el adulto mayor. Concientizar a los médicos y al equipo de salud de tener especial cuidado en la polifarmacia, concluyó.