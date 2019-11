Apple se enreda con estreno de "The Banker", su primera gran apuesta en cine

"The Banker" iba a ser la primera gran apuesta de Apple en el cine, pero el estreno se vio enredado el estreno tras conocerse las acusaciones de abuso sexual en contra del hijo de la persona en que se basa esta cinta

"The Banker" iba a ser la primera gran apuesta de Apple en el cine, pero el estreno de esta película se está enredando para el gigante de la manzana después de que se conocieran unas acusaciones de abuso sexual en contra del hijo de la persona en que se basa esta cinta.

El último capítulo de este gran problema para Apple se dio hoy con Bernard Garrett Jr., hijo de Bernard Garrett (en cuya historia se basa "The Banker"), quien rechazó las acusaciones de sus hermanastras que le señalan por presunto abuso sexual.

"Mis hermanastras Cynthia y Sheila me han acusado de abusar de ellas a principios de los 70, cuando yo era un adolescente de unos 15 años. Esto, simplemente, nunca sucedió. Punto", dijo hoy Garrett Jr. en un comunicado recogido por Deadline.

Garrett Jr., que se había involucrado en "The Banker" y figuraba como uno de sus productores aunque ahora ya no aparece entre los créditos, aseguró también que Cynthia le pidió en dos ocasiones a su padre que le cediera los derechos para llevar su vida a la gran pantalla, algo que él no consintió para, posteriormente, dárselos a Garrett Jr. y uno de sus amigos.

Esta negativa llega días después de que The Hollywood Reporter informara de que las acusaciones de Cynthia Garrett y Sheila Garrett habían llegado a oídos de Apple, algo que había trastocado de arriba a abajo los planes de promoción del largometraje.

Estas dos mujeres aseguraron que Bernard Garrett Jr. abusó de ellas durante años mientras era un adolescente y vivían en la misma casa.

"Este proyecto entero está envenenado. Es el fruto de un crimen, mentiras y engaños", dijo Cynthia a The Hollywood Reporter.

La primera reacción de Apple tuvo lugar el pasado miércoles, cuando, con un escaso margen de 24 horas, canceló a última hora el estreno mundial de "The Banker" en el AFI Fest de Los Ángeles (EE.UU.), que estaba previsto para el jueves.

"Compramos 'The Banker' este año ya que nos conmovió la historia entretenida y educativa de esta película sobre cambio social y alfabetización financiera", dijo entonces Apple.

"La pasada semana, algunas preocupaciones alrededor de la película llamaron nuestra atención. Nosotros, junto a los responsables de la película, necesitamos un poco de tiempo para estudiar estos asuntos y determinar mejor los próximos pasos", añadió la compañía.

El pasado viernes, Apple agregó que el estreno en salas de "The Banker", planeado para el 6 de diciembre, quedaba aplazado sin nueva fecha propuesta.

La llegada de "The Banker" a la plataforma Apple TV+ estaba prevista para enero, pero ahora tampoco está claro que esto vaya a suceder.

No es un contratiempo menor para la compañía tecnológica, ya que Apple aspiraba a entrar con "The Banker" en la inminente temporada de premios de Hollywood y a consolidar, así, su recién estrenada apuesta por la producción y distribución audiovisual a través de Apple TV+.

"The Banker" narra la historia de Bernard Garrett, un empresario afroamericano que en los años 60 ideó en Estados Unidos un astuto método para que la población negra esquivara la discriminación racial en el sistema financiero y pudiera, de esta manera, acceder por ejemplo a préstamos o créditos que les facilitaran la vida.

Anthony Mackie interpreta a Garrett en esta cinta que mezcla drama y comedia, que fue dirigida por George Nolfi ("Birth of the Dragon", 2016) y en donde también aparecen los actores Samuel L. Jackson, Nicholas Hoult y Nia Long.