Una empresa que busca cerrar la 'brecha' del comercio electrónico

Si un joven de 18 años quiere comprar un producto en Amazon debe tener una tarjeta de crédito, algunos tienen a sus padres o un amigo que les facilita la tarjeta. Pero, ¿qué pasa con los que no? Con está incógnita nació Boxit, la empresa que "busca" cerrar la brecha del comercio electrónico.

"Nos dimos cuenta de que en el mercado e-comerce solamente el 30% de personas tiene tarjeta de crédito. Había una oportunidad de crecimiento con el 70% de las personas que no tienen acceso a crédito", explica Francisco Terriente, cofundador de Boxit.

Terriente creó el concepto de la empresa en el 2015 junto a Ilan Shatz y Juan David Guardia, "siempre" con el enfoque de "abrirle las puertas a las personas que no están bancarizadas", explica el cofudador a La Estrella de Panamá.

"Es esa brecha que estamos cerrando, y el concepto desde un punto de vista macro, es democratizar la participación activa del ciudadano latino que no tiene acceso a la banca, que no es que no tengan liquidez es que no tienen cómo", recalcó Guardia, actual country manager de la compañía.

¿Cómo funciona?

No fue hasta el 2017 que abrieron la primera plataforma de autoservicio que ellos bautizaron como "lockers inteligentes". Aquí el consumidor, una vez realizado el pedido a través de BoxitStore by Amazon, retira el producto en el casillero y paga en efectivo.

Guardia detalló que en julio de 2019 se expandieron a Brasil y planean "expandir 8 mil lockers inteligentes entre Panamá, Brasil, México y Colombia".