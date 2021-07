La huida del talento

Desde hace varios meses he podido constatar cómo las personas dicen en redes, que se quieren ir del país.

Es común quejarse y amenazar con irse, a todos nos ha pasado en algún momento. El tema cambió de matiz cuando al revisar varias de las redes de quienes anunciaban su marcha, comprobaba que efectivamente se habían ido.

Comencé pues a mirar con cuidado cada vez que leía comentarios al respecto. El talento es el recurso principal de un país, particularmente en los temas que trabajo, relacionados con la innovación; por esta razón me interesé en la tendencia.

Hace poco un usuario de Twitter se quejaba sobre el tema, particularmente avisaba sobre la “futura crisis por la fuga de cerebros de gente joven”. Apunté que obtuvo cientos de comentarios todos muy reveladores. Desde personas que fueron a estudiar becados por la Senacyt, y al regresar no encuentran empleo y no logran revalidar sus estudios, hasta aquellos que simplemente se declaran “cansados de la realidad local”. Uno de los comentarios se refería al tema laboral, “no entiendo cómo quieren que nos quedemos, nos pagan una miseria, con mis estudios vivo ahora en el exterior y ganó diez veces más”, pero para mi lo más revelador fue la respuesta que recibió, “además de eso, la población es muy conservadora, bloquea el progreso de los temas sociales, urbanísticos, económicos, educativos... cualquier intento de avance va cuesta arriba”. Muchos otros comentaron sobre la corrupción, “te dicen que emprendas, pero si no tienes amigos en el lugar correcto, nunca podrás conseguir clientes grandes”.

No deseo centrar esta nota sobre los temas problemáticos, daría cada uno para varios escritos, deseo recalcar el asunto de los jóvenes capacitados, escapando de una realidad que no los invita a quedarse.

El punto es simple, la batalla en el mundo actual se libra en el campo del talento, los países invierten con fuerza en educar sus ciudadanos, y aquellos que no lo hacen, invierten en atraer el talento formado por otros.

El talento busca los espacios más afines a su forma de pensar. Hace unos años recuerdo a un amigo que quiso instalarse aquí con su empresa de software y desistió cuando se enteró que no podía usar su bicicleta para transportarse de forma segura en la ciudad. Si no estamos invirtiendo en atraer talento, por lo menos deberíamos invertir en conservar el que tenemos.

La pregunta que deberíamos hacernos como país es ¿qué tipo de talento necesitamos? si queremos competir en el mundo tecnológico, de la economía naranja, de la innovación, las fintech, necesitamos gente joven, motivada, bien pagada, y con ganas de vivir en el país.

¿Qué tipo de talento atrae nuestro país ? y sobre todo, ¿qué tipo de talento puede realmente florecer aquí?, si respondemos estas preguntas con honestidad, sabremos si todo está bien, o si debemos hacer cambios.

Espero sus comentarios @pcolmenares .