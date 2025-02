IFX: Impulsando el futuro de la conectividad y la seguridad empresarial

“Nosotros somos una compañía que va directo al mercado corporativo; no vamos al mercado masivo, no vamos al mercado residencial o al mercado celular. Por ende, el foco de nuestra compañía está en resolver las necesidades de nuestros clientes corporativos y por eso trabajamos en dar respuesta a ello con innovación y tecnología”, destacó Martín Henao, country manager de IFX Panamá.

Por último, y no menos importante, detalló que la ciberseguridad es otro de los servicios de IFX, un segmento que crece y se ha vuelto vital para las empresas que quieran subsistir en el mercado global.

Es a través de estos estándares internacionales, agregó, que IFX cuenta, hoy en día, con productos y servicios que tienen más de 10 años en su portafolio, que no solo les da la experiencia, sino la oportunidad de realizar la venta, la entrega, postventa y la satisfacción del servicio que merece un cliente corporativo.

“Garantizar el almacenamiento inmutable de la información de los clientes es uno de sus objetivos a la hora de hablar de calidad”, recalcó el country manager de IFX Panamá.

Para ello, mencionó que, según estadísticas globales, la mayoría de los problemas que pasan en una compañía son causadas por los usuarios finales, es decir, del trabajador de la empresa. Por tal razón, dijo, trabajamos en temas de sensibilización y capacitación.

“Nuestra gente en IFX está disponible para ser pedagogía con las empresas, no solamente con el gerente de IT (información tecnológica), sino con todas las personas que hacen parte o interactúan en el día a día de la operación de la compañía. Entonces, se da una charla para saber qué se debe o no hacer. El primer paso es ese. El segundo paso, es abordar varios esquemas en el tema de ciberseguridad”, señaló.