El Mundial de las máscaras

Una fractura en la cuenca del ojo puso en riesgo la participación del delantero surcoreano, Son Heung-min, en la concentración que su país envió al Mundial de Catar 2022, pero una rápida operación y una máscara especial, hicieron posible la presencia del jugador en el torneo.

Heung-min no estaba dispuesto a perderse el evento. “No me perderé esto por nada del mundo. No puedo esperar para representar a nuestro hermoso país”, aseguró en su cuenta de Instagram. Motivación que lo llevó a operarse elpasado 4 de noviembre y a utilizar una máscara como medida de precaución durante el torneo.

Los avances en la medicina lograron que el coreano fuera convocado por su selección para jugar, gracias a la implementación de una máscara especial que lo protege de los golpes.

Un estudio realizado por diversos investigadores mexicanos, en marzo de 2019, titulado ‘Análisis y modelado 3D de máscara facial deportiva basada en material compuesto’, señaló que las protecciones faciales “protegen correctamente” el área de la nariz, pómulos, cejas y frente, y que, la mayoría de estas se componen de fibra de carbono o fibra de vidrio, aunque existen otros materiales.

La resistencia mínima de estos elementos suele rondar los 30 G (gramos) en la nariz, y en los huesos occipitales va entre 50G y 80G. Aunque el área de mayor proyección es la maxilar, donde puede alcanzar los 150G, menciona el estudio.

La razón de que pocos jugadores utilicen este tipo de implementos, se debe al “alto precio de venta y a la poca cultura de utilizar este tipo de protecciones”, asegura el documento. Una realidad preocupante, pues, datos de la Sociedad Española de Cirugía Oral y Maxilofacial, señalan que el fútbol es el deporte que más fracturas maxilofaciales causa, pues “es un deporte con un gran contacto físico y para el que no se utiliza ninguna protección”, señaló a Europa Press, el doctor Bilbao Alonso, quien presidió la Sociedad Española de Cirugía Oral y Maxilofacial.

Razón que ha llevado a algunos futbolistas a utilizar estas máscaras especiales en momentos concretos de su carrera.

Otro caso conocido el del defensa croata, Joško Gvardiol, quien ha disputado todos los partidos de su selección en el Mundial 2022 utilizando este tipo de protección.

Gvardiol, que juega en el Leipzig, estuvo a punto de no ser convocado por su selección, luego de un fuerte choque de cabezas con su compañero de equipo, Willy Orban, que lo dejó desorientado y necesitando atención médica.

Otros jugadores que han utilizado este método de protección son: el alemán Antonio Rüdiger, tras una lesión sufrida en el Real Madrid, y el delantero polaco Robert Lewandowski, tras un enfrentamiento con el Borussia Dortmund, mientras era jugador del Bayern de Múnich.