Van Gaal: "Memphis también pensaba como Di María y ya nos besamos en la boca"

En la víspera del choque entre Países Bajos y Argentina, con la semifinal de Qatar 2022 a la vista, el seleccionador neerlandés salió al paso de unas declaraciones de Ángel Di María, con el que coincidió en el Manchester United y del que dijo que fue el peor entrenador que había tenido en su carrera.

"Di María es uno de los pocos jugadores que piensa que soy el peor entrenador. Lo siento mucho y me parece triste que haya dicho esto. Memphis -sentado a su lado en la rueda de prensa- también lo pensó. Pero ahora nos besamos en la boca", dijo el preparador neerlandés.

Sobre el encuentro del viernes entre Países Bajos y Argentina, el seleccionador neerlandés elogió al combinado sudamericano. "Argentina es un país top con jugadores de fútbol top en su selección", dijo.

“El torneo realmente comienza para nosotros mañana, aunque no quiero desmerecer a todos los otros países que hemos derrotado. Pero Argentina y posiblemente Brasil, en semifinales, es diferente. Es otra cosa distinta a otros partidos y otros equipos con los que nos hemos enfrentado en la fase de grupos o en octavos", indicó Van Gaal.

El partido entre la oranje y Argentina se jugará en el estadio Education City de Ar-Rayyan, donde asistirán miles de aficionados sudamericanos. "Mis jugadores son lo suficientemente profesionales para lidiar con eso. Por supuesto que no es fácil cuando hay cuarenta mil argentinos en las gradas y solo 1.400 seguidores, aunque son 400 más de lo esperado. Hay una tendencia al alza y eso es lo que pasa", asumió.

Van Gaal ha tenido que asumir críticas desde Países Bajos por el juego del equipo. Más conservador que lo que es tradicional. “Soy un entrenador con un ADN muy ofensivo. En el Barcelona noté que no siempre se puede estar a la altura. Allí primero pensé diferente sobre el fútbol y desarrollé una visión. Hay muchos países que juegan este sistema. Jugamos con más paciencia que antes, pero como entrenador siempre me acerco de la misma manera a los jugadores. No he cambiado tanto".

Según Van Gaal su estilo predomina en el fútbol actual. "En este Mundial vemos que los resultados son cortos. Defender juntos y de forma compacta te permite atacar más fácil. No es cierto que solo defendamos. Tratamos de presionar de la forma más variada posible".

"No dije que Brasil era un equipo de contraataque simplemente, pero hacen lo mismo que nosotros. Tienen grandes jugadores técnicos y en mi opinión son los máximos favoritos. Somos un país que tiene posibilidades de ser campeones del mundo, porque espero que tengamos el mejor equipo. Eso es diferente que en otros países", dijo Van Gaal que ha previsto cualquier escenario, incluso el lanzamiento de penaltis con el que fue eliminado por Argentina en Brasil 2014.

"Los jugadores pueden tomar los penaltis a su manera. Practican y todavía lo hacen. Esperamos que eso suponga una pequeña ventaja. No podemos controlar la presión, pero podemos aumentar esa pequeña ventaja", concluyó.