Pulso, entre dudas y ausencias, por el título y la 'Champions'

El Real Madrid vive un momento de dudas tras el empate en el derbi y la derrota en el clásico, en el que ni siquiera disparó entre los tres palos, y no tiene margen de error en el partido del domingo contra un Betis (21:00 hora CET, -1 GMT) que no podrá contar con dos pilares como el francés Nabil Fekir y el español Sergio Canales.

El primero fue operado el viernes en Francia de la lesión de ligamentos en la rodilla izquierda y se perderá lo que resta de temporada, mientras que Canales continúa recuperándose de una dolencia en los isquitoibiales y tiene como gran objetivo llegar al duelo de la Liga Europa del jueves contra el Manchester United.

Antes, el Betis recibirá en el Benito Villamarín a un Real Madrid que necesita de los tres puntos para apretar al Barcelona, líder, en su lucha por el título de Liga y para dejar atrás una semana de dudas.

El 1-1 contra el Atlético de Madrid permitió, horas más tarde, al conjunto blanco recortar un punto al Barcelona, quedándose a siete del liderato, pero cayó en el Santiago Bernabéu en las semifinales de la Copa del Rey frente al Barcelona (0-1) sin disparar entre los tres palos.

Tres días después, vuelve LaLiga Santander para un Real Madrid que contará con las ausencias por lesión del francés Ferland Mendy y el austriaco David Alaba, del croata Luka Modric por sanción y del ucraniano Andriy Lunin por gastroenteritis.

Con seis días hasta el siguiente compromiso, sin partido entre semana por primera vez en 2023, Ancelotti maneja alternativas en el once sin tener que pensar en futuras rotaciones y con la previsión de meter a un jugador más de ataque en el tridente.

El técnico ponderó a Rodrygo en la rueda de prensa previa y apunta a titular después de disponer de minutos contra el Barcelona tras superar una lesión muscular.

Ancelotti no fue tan claro con Ceballos, con quien se mostró esquivo tras no darle minutos, 14 partidos después, en el clásico. El centrocampista afronta un partido especial por su pasado bético, pero las palabras de 'Carletto' no hacen prever que vaya a salir de inicio.

Nacho, apercibido de sanción, y Camavinga se disputan el lateral izquierdo.

El Betis llega en un gran momento a un partido para intentar dar un golpe más sobre la mesa en su reto de meterse entre los cuatro primeros, sobre todo tras el pinchazo del viernes de la Real Sociedad (0-0 en casa ante el Cádiz), con un triunfo como el que ya logró ante el Real Madrid hace tres años, el 8 de marzo de 2020 (2-1), en el último choque antes de que se parase la Liga por el confinamiento decretado por la pandemia.

El equipo verdiblanco, con el chileno Pellegrini como mascarón de proa y buenos resultados en las tres últimas campañas, es quinto con 40 puntos, a dos del Atlético y a cuatro de la Real Sociedad, y, con el viento de popa que le han imprimido sus tres últimas victorias seguidas (2-3 al Almería, 2-1 al Valladolid y 2-3 al Elche), saldrá sin miedo y a por todas.

A pesar de esas dos bajas tan determinantes como las de Fekir y Canales, Pellegrini recupera al meta luso Rui Silva tras unos problemas físicos, aunque es posible que repita con el chileno Claudio Bravo en la portería; al central Édgar González, en principio para la suplencia para continuar confiando como centrales en el argentino Germán Pezzella y el ítalo-brasileño Luis Felipe; y al mediocentro argentino Guido Rodríguez, indiscutible en esa posición, después de cumplir su sanción en Elche.

Es probable que el Betis cambie de laterales con la entrada del senegalés Youssouf Sabaly y Juan Miranda, por Aitor Ruibal y el brasileño Abner Vinícius, y que refuerce la medular con el mexicano Andrés Guardado junto a Guido para que el tridente ofensivo lo formen el también brasileño Luiz Henrique o Joaquín, el luso William Carvalho más adelantado y Juanmi en la izquierda, con Borja Iglesias arriba, aunque también tendrían opciones Rodri y Ayoze en la media punta.

- Alineaciones probables:

Betis: Claudio Bravo; Sabaly, Pezzella, Luiz Felipe, Miranda; Guido Rodríguez, Guardado; Rodri o Joaquín, William Carvalho, Juanmi; y Borja Iglesias.

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Rüdiger, Camavinga; Tchouaméni, Valverde, Kroos; Rodrygo, Benzema y Vinicius.

Árbitro: César Soto Grado (Comité Riojano)

Estadio: Benito Villamarín.

Hora: 21.00 CET (20.00 GMT