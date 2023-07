Alex Palou aumenta su liderazgo en IndyCar con un extraordinario segundo lugar en Toronto

Con un coche dañado desde la vuelta 46, y bajo la amenaza de perder el alerón delantero en las fases finales de la carrera, Alex Palou remontó este domingo del puesto 15 al segundo en la Honda Indy Toronto, lo que le permite aumentar su ventaja en el campeonato IndyCar.

El ganador de la Honda Indy Toronto fue el danés Christian Lundgaard, que el sábado se había hecho con la 'pole' en el circuito urbano canadiense.

Es la primera victoria de Lundgaard en IndyCar que se produjo gracias al error estratégico del equipo de Scott McLaughlin, quien había salido en la segunda posición de la parrilla.

McLaughlin acabó sexto después de que su equipo, Team Penske, decidiese dejarle en la pista durante el último coche de seguridad de la carrera en vez de llamarle a 'boxes' para cambiar neumáticos.

Palou lidera ahora IndyCar con 417 puntos, mientras que el segundo de la clasificación es Scott Dixon con 300. Dixon, que partía séptimo, finalizó la carrera en el cuarto lugar.

Tras la carrera Palou declaró a preguntas de Efe que estaba contento con el resultado tras una mala jornada de clasificación el sábado.

"Queríamos otra victoria pero no ha podido ser. El objetivo hoy era simplemente maximizar. Creo que lo hemos hecho. Hemos adelantado mucho en la pista. Y luego la estrategia obviamente nos ha ayudado. Sino no creo que hubiésemos terminado en el podio. Habríamos terminado entre los cinco primeros pero no en el podio", explicó Palou.

El piloto catalán añadió que la remontada y el segundo lugar es un aliciente para él y el equipo.

"Mucha confianza, como ya teníamos. Y mucha para el equipo también. Es bueno sumar unos puntos más antes de ir a Iowa que sabemos que va a ser un poco más difícil para nosotros", dijo.

CARRERA ACCIDENTADA

A pesar de las predicciones, las 85 vueltas de la carrera se disputaron sin lluvia y con la pista seca. Pero eso no impidió que la carrera canadiense fuese accidentada.

En la primera curva de la primera vuelta, seis coches, incluido el de Tom Blomqvist que disputaba su primera carrera en sustitución del lesionado Simon Pagenaud, se vieron involucrados en una colisión colectiva que obligó a la salida del coche de seguridad.

Para entonces, Palou ya había ganado tres posiciones y circulaba el número 13. En la cabeza, los puestos no cambiaron, con Lundgaard primero seguido de Scott McLaughlin y Pato O’Ward.

Palou siguió con su remontada en pista. Cuando el líder de la carrera, Lundgaard, realizó su primera parada para cambiar neumáticos en la vuelta 19, Palou ya era 12 y acosaba a Romain Grosjean.

El piloto español superó al francés en la vuelta 30 y se colocó en sexto tras la entrada en 'boxes' de parte del grupo de cabeza. Para la vuelta 35, Palou, que todavía no había cambiado los neumáticos duros con los que empezó la carrera, era el tercero.

El ganador de IndyCar en 2021 sustituyó sus neumáticos dos vueltas más tarde y salió en pista en noveno lugar, por detrás de Dixon y Will Power.

Sólo cinco vueltas después, Grosjean se estrelló contra las barreras y obligó a otra salida del coche de seguridad. El equipo de Palou aprovechó la situación para llamarle a 'boxes' y calzar otro juego de neumáticos duros con la esperanza de que fuese su última parada.

La estrategia de Chip Ganassi Racing casi se echa a perder en la vuelta 46, cuando Palou dañó su alerón delantero intentando evitar a Helio Castroneves, que había perdido el control de su vehículo en el reinicio de la carrera.

Lo que en principio parecía un pequeño toque, vuelta a vuelta se convirtió en una brecha en la parte frontal del coche número 10 de Palou que amenazó su carrera.

A pesar del daño, Palou fue capaz de liderar la Honda Indy Toronto durante varias vueltas. Pero a medida que la brecha se agrandaba y la parte izquierda del alerón se acercaba al suelo, el vehículo se hacía más difícil de conducir.

Palou también tenía que tener cuidado con el consumo de combustible y Lundgaard pudo finalmente rebasar al español en la vuelta 62.

El danés ya no perdió la delantera mientras que Palou protegía su vehículo, evitando los numerosos baches de Toronto para mantener pegado el frontal.

A la vez, el español se defendía de los ataques de Herta para culminar una de las remontadas de la temporada.