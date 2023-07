'Checo' Pérez: Me encantaría estar en un podio con Fernando (Alonso) y con Carlos (Sainz)

El mexicano Sergio Pérez (Red Bull), segundo en el Mundial, se ha ganado a pulso el ser considerado como una de las grandes figuras de la Fórmula Uno. Seis victorias y 31 podios, así como otras grandes actuaciones a lo largo de una trayectoria que alcanza su decimotercera temporada en la categoría reina, avalan esta afirmación.

En una entrevista con EFE que tuvo lugar en Madrid, donde protagonizó el 'Red Bull Showrun Comunidad de Madrid', una exhibición con el RB7 -el monoplaza con el que el alemán Sebastian Vettel logró el segundo de sus cuatro títulos mundiales-, 'Checo', nacido hace 33 años en Guadalajara (Jalisco), comenta cómo ve el campeonato; y explica cómo es su relación con los dos españoles, el madrileño Carlos Sainz (Ferrari) y el doble campeón del mundo asturiano Fernando Alonso (Aston Martin). Dos "pilotazos" con los que estaría "encantado" de compartir un podio en la la división de honor del automovilismo.

Pregunta: En Hungría, si Red Bull gana la carrera del próximo domingo, lograrían la undécima victoria seguida del equipo en las once primeras carreras de este año (la duodécima consecutiva, contando la del neerlandés Max Verstappen en la última prueba del curso pasado). Sería un récord, pues igualarían el mejor arranque histórico de McLaren 1988. ¿Lo ve factible?

Respuesta: Sí. Lo veo factible. Creo que el equipo pasa por un gran momento. Aunque cada vez las victorias son más complicadas. Tenemos que ser perfectos y tener una excelente calificación para que eso lo podamos conseguir otra vez.

P: Usted, aún con una mala racha, no exenta de mala suerte, es segundo en el Mundial (a 99 puntos de su compañero, Verstappen). ¿Se ve ganando más carreras este año?

R: Sí. Creo que sí. Hemos tenido un poco de bajón en las últimas carreras, pero, en general, los domingos seguimos siendo competitivos. Hay que solucionar un poco los sábados, en los que se han dado muchos factores diferentes, en cada uno; pero al final del día estamos en una buena posición en el Mundial. Y eso es lo importante.

P: Su equipo está siendo brutalmente dominante. En las diez primeras pruebas, cuentan dos victorias suyas y ocho de Verstappen. ¿Ve factible que Red Bull gane todas las carreras de la temporada?

R: Es muy temprano para decir algo así. Hemos visto los pasos que han dado todos los equipos, por detrás. Y cada vez se acercan más. Queda mucha temporada, aún.

P: Quedan doce carreras, todavía, hasta el cierre del campeonato, a finales de noviembre y en Abu Dabi. ¿Cuántas victorias más cree que puede conseguir este año?

R: Espero que unas cuantas. Pero es difícil ponerle un número.

P: De sus seis victorias en la F1, ¿con cuál de ellas disfrutó más? ¿Cuál de ellas le hizo más ilusión?

R: Todas han sido muy especiales. Pero ganar Mónaco seguramente la que más.

P: ¿Cuál fue la más complicada de conseguir?

R: Creo que la más complicada fue la primera, en Baréin (cuando aún pilotaba para Racing Point: las otras cinco las logró con Red Bull).

La primera fue muy complicada. Con un golpe y yéndome al último lugar. Ésa creo que fue la más complicada.

P: Obviamente, imagino que, si le dieran a elegir, le gustaría ganar en México. ¿En qué otra pista que no lo haya hecho aún le haría ilusión ganar?

R: En Madrid (se ríe).

P: No sabemos aún cuánto, pero habrá que esperar un poco para eso. De las que están en el calendario, ¿cuál le haría más ilusión ganar?

R: Me haría ilusión ganar donde sea. No sé, no tengo una carrera en especial en mente. Me gustaría ganar en España.

P: Si Red Bull fallase, algo que ahora mismo parece la única posibilidad de éxito para los demás, ¿a quiénes ve con opción de ganar alguna carrera este año?

R: No sé. Parece que cambia carrera a carrera. Si me dices la última carrera, McLaren o Mercedes sería en los que más pensaría.

P: Fernando Alonso y Carlos Sainz. ¿Cómo los definiría, con un par de palabras, a ambos?

R: Los dos son grandes pilotos y grandes personas. Creo que a veces no se valora lo suficiente, el momento que están viviendo España, teniendo dos 'pilotazos' a nivel mundial.

Es muy difícil tener a un piloto de tu país; pero tener a dos y a ese nivel... creo que a veces se les debería valorar más, en vez de compararlos tanto.

P: ¿Qué tal se lleva con ellos? ¿Cómo es su relación?

R: Es muy buena. Me llevo muy bien con los dos. Tenemos muy buena relación fuera de la pista.

P: En el Gran Premio de Miami (EEUU) firmó junto a ellos el 1-2-3 en la calificación. ¿Se imagina un podio con ellos? ¿Lo ve posible?

R: Me encantaría. Me encantaría que lo consigamos y que podamos hablar en español.

P: En España es 'trending topic' la '33' de Fernando, en alusión a la que sería la próxima victoria del doble campeón mundial asturiano. ¿Cree que la puede conseguir?

R: Creo que Fernando ha estado cerca, ya, esta temporada. En algunas carreras ha sido el piloto más rápido. Está cerca. Y queda mucha temporada todavía.

P: ¿Le sorprende que Alonso, a unos días de cumplir 42 años, siga siendo tan competitivo?

R: No. Yo creo que la Fórmula Uno, más que un tema de edad, es un tema de motivación. Y si tienes la motivación al cien por ciento y te preparas día a día... al final, lo hemos visto. Creo que eso es lo que más me impresiona de Fernando: que con casi 42 años siga teniendo esa motivación.

P: Usted ya es, por méritos propios, el mejor piloto de toda la historia de su país. ¿Habrá que cambiar de nombre el Autódromo de Ciudad de México?

R: No (ríe). Al final, me siento muy orgulloso de lo que los hermanos Rodríguez (Pedro y Ricardo, ambos fallecidos en sendos accidentes) han conseguido. Han abierto una época muy importante y una historia importante para mi país.

P: Pasa mucho tiempo del año en Madrid. Obviamente, no es lo mismo que rodar en Ciudad de México, pero ¿qué siente al hacerlo aquí?

R: La gente en España me recibe siempre muy bien. Me da mucho cariño. Al final. siempre hay mucho mexicano, mucho latino. Es como estar en casa, pero sin estarlo. Es una buena sensación.

P: En unos días vuelven a competir. El próximo fin de semana se disputa, en el Hungaroring, el Gran Premio de Hungría. ¿Qué espera de esa prueba?

R: Será un Gran Premio complicado, con muchas curvas, mucha curva lenta. Quizá no sea nuestro mejor circuito, pero tenemos todo para pelear por la victoria.