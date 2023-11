Gremios hípicos se hacen eco de anomalías en la estación de cuarentena en Tocumen

Se estima que los costos de la decisión de devolver a los ocho pura sangres a Estados Unidos ronda los 100 mil dólares, Cedida

Tres importantes gremios hípicos y Germán Castillo Chanis, médico veterinario zootecnista del hipódromo Presidente Remón, han elevado sendas cartas al titular del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), Augusto Valderrama, donde le manifiestan algunas irregularidades que se vienen dando en la Estación de Especies Mayores del Aeropuerto de Tocumen (Carga).

Ambas misivas con fecha de 20 de noviembre 2023 relatan las incidencias que se han venido suscitando en las últimas semanas, relacionadas a la llegada de los caballos procedentes de los países que verán acción en la vendiera Serie Hípica del Caribe, como también a los ejemplares provenientes de Estados Unidos, adquiridos en subasta pública por inversionistas panameños.

Con relación a la nota de Castillo manifestó que Yelissa Alen se ha estado desempañando sin el conocimiento debido para el manejo de las especies mayores, situación que les ha ocasionado elevadas sumas de dinero perdido a quienes importan animales de especies mayores.

Entre los desconocimientos que detalla Castillo de Allen está la de no saber como proceder ante un caso suscitado dentro del recinto cuarentenario, donde un equino sufre fractura de casco y herida profunda y sangrante, hecho ocurrido el 9 de octubre pasado.

El 12 de octubre prohibió la aplicación de sedante para embarque, una vez cumplida la cuarentena, ocasionando herida del mismo, mostrando así su desconocimiento de que esto es parte del bienestar animal a fin de no causar estrés ni accidente durante el transporte.

“Como consecuencia de esto, otro caballo se accidentó y que con suerte se le pudo salvar la vida y no sacrificarlo luego de cirugía realizada en el quirófano del Hospital Veterinario del Hipódromo Presidente Remón, situación que pudo haber sido evitada”, se expresa en la carta.

Caballos procedentes de Estados Unidos

El 18 de noviembre arribaron al Aeropuerto de Tocumen 16 equinos procedentes de Estados Unidos, ejemplares adquiridos por inversionistas hípicos en subasta pública de dicho país, los cuales venían acompañados de toda la documentación requerida para hacer cuarentena en Panamá, inclusive una certificación de buena salud al momento del embarque por parte del Servicio de Inspección Sanitaria de Animales y Plantas de Estados Unidos.

Alega Castillo que al llegar a Panamá luego del viaje y estrés al que son sometidos los equinos, como dieta, venir en cajones amarrados, bajas temperaturas (30,000 pie de altura), lluvia al llegar a Panamá, humedad relativa promedio de 80%, son dejados a la intemperie mientras escampa, sin comer y beber.

“La señora Allen argumenta que dentro del grupo de los 16 equinos que viajaron juntos en el mismo avión compartiendo los pallets habían 8 con ‘secreciones mucopurulenta’ que atentan según ella contra el estatus sanitario del país ¿Cuestionó Castillo que si era moco, pus, exudado, trasudado o manchas producto de la clorofila del pasto o de la alfalfa? y qué argumento o sustento tiene la señora Allen para decir ‘mucopurulento’ si no hay signología ni fiebre ni inflamación que indique enfermedad infecciosa contagiosa o de origen viral. ¿Existe alguna evidencia o hizo alguna muestra o hisopado para hacer un diagnóstico que sustente el mismo?”, continuó la nota.

Según la funcionaria del MIDA habían 8 enfermos, sin una certificación de que los restantes que no se devolvieron pudieran presentar moco y los mismos si serían sujetos a tratamientos.

Reiteró que dichos animales venían acompañados de un certificado emitido por un veterinario idóneo del Servicio de Inspección Sanitaria de Animales y Plantas de Estados Unidos al momento del embarque y que Allen no se tomó la molestia de hacer un muestreo para verificar las supuestas secreciones.

Finalmente, Castillo dice que las pérdidas son cuantiosas y quién las asumiría, donde no se puede continuar con la incompetencia e ineptitud que el Ministro no toleraría y que como funcionarios públicos deben ser facilitadores y no obstáculos de la inversión privada que tanto necesita el país, perjudicando dicha inversión, y mucho menos donde se actúa con caprichos personales.

En lo concerniente a la carta de los gremios hípicos, detallan en primera instancia que ellos como inversionistas adquieren ejemplares pura sangre de carreras en subastas en Estados Unidos, cumpliendo con todas las documentaciones y que al ingresar a Panamá siguen los controles a través de la cuarentena establecida por el Mida y la supervisión veterinaria por su personal con la anuencia de la Secretaría General para tal fin.

En el escrito se detalla que fueron 16 caballos que ingresaron a Panamá, de ellos ocho fueron devueltos, con un diagnóstico que no aceptan que estos caballos permanecieran en Panamá, violando todas las normas vigentes en la República para tal fin y tratándose de animales que permanecían por más de 10 horas en un lugar que no es apropiado para ellos.

Bartolomé Mafla Herrera, presidente de Appucapa (i) y el ingeniero Bernabé Pérez, de la Sociedad de Dueños de Caballo. Cedida

Los tres gremios hípicos se hacen eco de la inconformidad por el procedimiento establecido solicitando al Ministro del Mida que les confirme porqué de esta negativa de recibir a los ejemplares, que atenta contra el inversionista panameño.

“Los ejemplares tenían el consentimiento del USDA que certifica que estaban en condiciones para hacer el viaje a Panamá. Nosotros contamos con el criterio profesional por parte del doctor Germán Castillo, médico veterinario idóneo en la cual puede dar fe y certifica que los ejemplares tenían las condiciones apropiadas para poder permanecer en la cuarentena de Panamá y no cometer ese absurdo pata devolverlos a Estados Unidos”, dice en parte la nota.

Se estima que los costos de la decisión de devolver a los ocho pura sangres a Estados Unidos ronda los 100 mil dólares, sumado al deterioro de la salud de los equinos.

En vista de todo lo expresado en la misiva, los gremios hípicos solicitan al Ministro impartir las instrucciones para que los ocho caballos devueltos regresen a Panamá lo más pronto posible, para así darles el apoyo médico veterinario que requieren.

La carta lleva la firma de los tres presidentes de los gremios hípicos, a saber Bernabé Pérez, de la Sociedad de Dueños de Caballos; Bartolomé Mafla Herrera, de la Asociación de Propietarios de Pura Sangres de Carreras de Panamá (Appucapa) y Rubén Orillac de Aproturf.