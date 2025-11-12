  1. Inicio
¡Alarma en la selección! ¿Por qué Panamá está convocando a Iván Anderson para eliminatorias?

Iván Anderson, del Club Deportivo Marathón, del fútbol de Honduras, se une a la convocatoria de la selección de Panamá.
Iván Anderson, del Club Deportivo Marathón, del fútbol de Honduras, se une a la convocatoria de la selección de Panamá. Fepafut
Por
Kathyria Caicedo
  • 12/11/2025 11:08
Otra convocatoria de última hora para la selección de Panamá, que se alista para los últimos dos partidos de la ronda final de las eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026.

La selección de Panamá ha activado su segunda convocatoria de emergencia previo a los decisivos partidos de Eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial de la FIFA 2026.

Tras la baja previa de Edgar Yoel Bárcenas, la alarma se encendió la mañana de miércoles con reportes de que el lateral Michael Amir Murillo, quien milita en el Olympique de Marsella, estaría “tocado” o lesionado, lo que ha llevado al cuerpo técnico a sumar un nuevo jugador a la concentración.

La Federación Panameña de Fútbol (FEPAFUT) emitió un comunicado oficial anunciando la incorporación de un nuevo defensor: “anuncia la convocatoria del jugador Iván Anderson, del Club Deportivo Marathón, del fútbol de Honduras, para los próximos partidos del mes de noviembre por las Eliminatorias rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.”

Anderson se une de último momento al grupo dirigido por Thomas Christiansen, que se prepara para enfrentar a Guatemala y El Salvador en las dos últimas fechas del grupo A de las Eliminatorias.

Es la 2da convocatoria de emergencia para la selección de Panamá

Esta es la segunda modificación de emergencia que realiza el técnico Christiansen en esta convocatoria de noviembre. Previamente, la lesión de Edgar Yoel Bárcenas (Liga MX) obligó al cuerpo técnico a llamar a Jorge Gutiérrez como su reemplazo. La posible situación de Murillo, uno de los pilares del esquema defensivo panameño y habitual carrilero, habría motivado la rápida inclusión de Iván Anderson, aunque la federación panameña aún no ha informado oficialmente de la baja de Murillo.

El comunicado indica que se espera que el jugador del Marathón “viaje este miércoles, en horas de la tarde, directo a Ciudad de Guatemala para unirse al grupo en el hotel de concentración.”

Con esta nueva adición, el equipo canalero queda conformado por una convocatoria de 26 jugadores, listos para disputar el crucial encuentro del 13 de noviembre como visitante ante Guatemala, y cerrar la fase de grupos el 18 de noviembre en casa, en Estadio Rommel Fernández, frente a El Salvador.

