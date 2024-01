Carlo Ancelotti, técnico italiano del Real Madrid, desveló este miércoles una llamada telefónica con Arrigo Sacchi en la que le analizó las tres claves del éxito de su equipo: “el ambiente” del club y el vestuario, su “fuerte espíritu de equipo” y el “buen juego”.

“Me encanta el ambiente que tenemos en el club y el vestuario. Creo que el éxito es esto, un ambiente sereno y un grupo motivado, un fuerte espíritu de equipo. Y, después, un buen juego. No tenemos que olvidar que el equipo está jugando un buen fútbol. Somos sólidos y con las ideas claras. Son los componentes que te permiten tener éxito. Me lo dijo Sacchi ayer por teléfono”, reconoció Ancelotti.

Tras la conquista de la Supercopa de España, encara ‘Carletto’ una difícil eliminatoria de octavos de final de Copa del Rey. El derbi madrileño a partido único en el Cívitas Metropolitano ante un Atlético de Madrid que espera herido tras caer en la prórroga de semifinales en Riad.

“Es otro partido muy complicado. El Atlético es un gran rival, como ha demostrado en la Supercopa que hasta la prórroga estaba igualado. Esperamos un partido aún más complicado porque en su casa lo están haciendo muy bien”, advirtió.

“Tenemos que pensar que jugamos ante un rival muy fuerte. Estoy convencido de que va a ser más complicado que el partido de la Supercopa. Es otro título y lo van a jugar dos equipos que pueden ganar la Copa del Rey. Esto aumenta la grandeza del partido en una eliminatoria directa. Daremos el máximo para ganar”, agregó.

El técnico italiano aseguró que sus jugadores están en buena condición física tras el desgaste de la Supercopa de España y el largo viaje, pero plantea varios cambios buscando frescura: “Voy a meter el mejor equipo posible teniendo en cuenta el viaje y el cansancio de algunos”.

Entre esos nombres que aspiran a la titularidad estás Brahim Díaz, al que dedicó elogios: “Ha vuelto después de dos años en Milán con más conocimiento a nivel táctico y más piernas. Es un jugador más potente que destaca mucho en espacios reducidos y es importante a nivel defensivo porque en cualquier posición hace un trabajo muy importante. Tanto en la izquierda como de delantero centro lo ha hecho bien. Nos está ayudando mucho”.

Y señaló como claves en la buena dinámica de su equipo al delantero brasileño Vinícius Junior y al centro campista uruguayo Fede Valverde.

“Vinícius ha vuelto a su mejor nivel después de la lesión. Ha necesitado poco tiempo, ha marcado de manera bastante distinta y está aprendiendo a jugar un poco más por dentro. Le hace mucho más peligroso que jugando siempre por fuera. Es menos previsible cambiando la posición y está combinando muy bien con Rodrygo. Me ha gustado más lo que ha dicho que los tres goles”, dijo tras escuchar a su jugador reconocer que debe cambiar comportamientos.

“Lo de Valverde no es tan claro porque le he preguntado donde prefiere jugar y me ha dicho que le da exactamente igual. A mí también. Lo importante es que pueda jugar porque es un jugador indispensable para nosotros por como lo está haciendo”, apuntó.

Consciente de que la racha sin perder no puede ser eterna, no cae desde precisamente el derbi liguero del Metropolitano del 24 de septiembre, ‘Carletto’ dio la clave para cuando ocurra.

“El peligro llega cuando no eres capaz de conseguir lo que quieres, ahí tienes que estar listo y preparado. Estamos en una racha muy buena pero no sé cuando puede parar. Llegará porque no podemos ganar todos los partidos, y cuando pare tenemos que estar listos para salir rápido del momento difícil”.

También le restó importancia a la decisión que tome sobre hacer pasillo el Atlético de Madrid al Real Madrid este jueves en Copa del Rey en el Cívitas Metropolitano, tras la conquista de la Supercopa de España, y aseguró que le parece “perfecto”, defendiendo la potestad de decidir de cada club.

“Lo que pienso respecto a las decisiones de cada club, me parece perfecto si lo hacen y si no lo hacen me parece perfecto igual. No le doy mucha importancia”, respondió Ancelotti cuando fue preguntado sobre su sentimiento si el Atlético de Madrid repite su decisión de no realizar pasillo.

“Cada uno hace lo que quiere, el Real Madrid hace las cosas de distinta manera pero no me meto en esto. Cuando tengamos la posibilidad de elegir y nos toque, elegiremos lo mejor para nosotros”, añadió.