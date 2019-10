Los alemanes Jan Frodeno y Anne Haug campeones del mundo de Ironman

Your 2019 @VegaTeam IRONMAN World Championship men's podium!



🥇 @janfrodeno (7:51.13)

🥈 @TOinTRI (7:59.40)

🥉 @SebastianKienle (8:02.04)



Congratulations to all the finishers! #IMWC pic.twitter.com/ZHtgD7a1PS