Director de Panamá le es indiferente jugar a primera hora en Serie del Caribe

El piloto de los Astronautas de Chiriquí, de Panamá, Julio Mosquera, aseguró este domingo, luego de vencer por 1-0 a los Vaqueros de Montería, de Colombia, que le es indiferente que su equipo juegue sus próximos dos partidos de la Serie del Caribe 2020 a primera hora, 10.00 local (14.00 GMT).

Mosquera dio esta afirmación este domingo después de la victoria a Colombia a primera hora de la segunda jornada del torneo caribeño y prácticamente varias horas después de cerrar la primera jornada el sábado en la madrugada de este domingo con una derrota de 4-3 ante los Cangrejeros de Santurce, de Puerto Rico.

"En realidad no nos afecta. Desde temprano, sabíamos las horas en que íbamos a jugar y ya ellos estaban preparados para eso", aseveró Mosquera en la rueda de prensa tras la victoria 1-0 sobre los colombianos.

Mosquera, a su vez, reconoció que al levantarse este domingo, le impresionó que sus jugadores ya estaban listos para ir al Estadio Hiram Bithorn, en San Juan, y conseguir su primera victoria de esta edición 62 del clásico caribeño.

"Los muchachos tenían la ambición de jugar", añadió Mosquera.

La carta de triunfo de este domingo fue provista por el abridor izquierdo Davis Romero, quien en siete entradas y dos tercios, y con tan solo 80 lanzamientos, solo permitió un imparable, dos boletos y abanicó a dos.

Romero pudo haber obtenido una blanqueada, pero en el octavo episodio tuvo que salir del partido debido a una lesión en la pierna izquierda.

Panamá, por su parte, llega al torneo caribeño como campeón defensor de la Serie del Caribe, cuya edición del año pasado ganaron en su propia tierra.

Pese a ello, Mosquera dijo que no ve a su equipo como "campeón", pues en estas cortas competencias y que incluye a los campeones de las ligas invernales de Colombia, México, Panamá, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela "todo el mundo empieza desde cero".

"Ya eso de los campeones fue el año pasado. No hay equipo difícil ni duro tampoco. Lo importante es competir. Nos sentimos bastantes contentos con la victoria, pero no significa nada en este campeonato. Hay que ir picheo por picheo, out por out, inning por inning", enfatizó.

Mosquera adelantó que para el encuentro del lunes ante los Tomateros de Culiacán, enviará a la loma a José Mesa hijo, elegido como "Jugador Más Valioso" de la temporada 2019-2020 de la Liga Profesional de Béisbol de Panamá.