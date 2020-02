Espino pidió a los líderes del equipo dominicano Los Toros del Este no jugar contra los Astronautas de Chiriquí este lunes en la Serie del Caribe

Lanzador panameño Paolo Espino solicitó no jugar ante Panamá

La Serie del Caribe arrancó con sentimientos ‘agriculces’. El lanzador panameño Paolo Espino pidió a los líderes del equipo dominicano Los Toros del Este no jugar contra los Astronautas de Chiriquí este lunes en el Estadio Hiram Bithorn.

“Ellos hicieron el ajuste gracias a lo que le pedí. Siento un agridulce cuando hablo del tema, pero entendieron mi posición, aun cuando soy un profesional”, dijo Espino a El Nuevo Diario.

Espino agregó que jugar en Panamá le hubiese gustado, “pero esto es un negocio y debo entenderlo. Sería difícil para mí lanzarle a ellos el martes (mañana), si tengo que hacerlo lo hago, pero lo evité”.

Los actuales campeones de la Serie del Caribe son Los Toros de Herrera, sin embargo perdieron ante Astronautas de Chiriquí, quienes son los que representan a Panamá.

Para este lunes se tienen programados tres juegos: Venezuela vs Colombia; México vs República Dominicana, Panamá vs Puerto Rico.