República Dominicana desplaza a los Astronautas de Chiriquí

Elino Rivera, piloto puertorriqueño de los Toros del Este de la República Dominicana, destacó este martes la clasificación del equipo a la semifinal de la Serie del Caribe 2020, tras la victoria ante los Astronautas de Chiriquí, de Panamá.

“La primera etapa ya está conseguida”, resaltó Rivera en rueda de prensa tras el partido, decidido por un jonrón de tres carreras del receptor Wilkin Castillo en la séptima entrada.

La victoria le concedió a la novena dominicana mejorar su récord a 3-1 y así su clasificación a la serie semifinal que se celebrará el jueves y a la espera de su oponente.

“Me siento muy contento porque estamos clasificados, y eso que no hemos jugado a nuestro mejor nivel para aspirar a la corona”, agregó Rivera.

Rivera, a su vez, destacó el cuadrangular decisivo de Castillo.

“Eso es lo que necesitamos. Esa ofensiva es la que él le puede transmitir a los muchachos para buscar mejores picheos”, indicó Rivera, quien dirige en su quinta Serie del Caribe, la primera con un club dominicano.

La novena dominicana jugará el miércoles ante su gran rival, Puerto Rico, representado por los Cangrejeros de Santurce, en el Estadio Hiram Bithorn, en San Juan.

La oportunidad de Rivera de dirigir un equipo dominicano en suelo puertorriqueño ante la escuadra local, no obstante, será un reto ante las emociones que se expresarán en él, en especial porque su familia estará en las gradas.

“Sabemos que República Dominicana tiene mucha afición aquí, pero mañana va a estar dividido. Ya mi familia me envió una foto con una gorra dominicana con cornetas. Será un grupo grande de familiares y amistades. Va a ser bonito. Y como he dicho, es un sueño hecho realidad", admitió. “Yo no estoy velando por Puerto Rico, sino por República Dominicana, por lo que haré todo a beneficio de mi equipo", añadió.

Una victoria de los dominicanos sobre los locales también decidirá si jugarás como equipo local o visitante en la etapa semifinal, mencionó Rivera.