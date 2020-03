El Coronavirus, un invitado indeseado en las Mayores

El béisbol de las Ligas Mayores ha paralizado su actividad, a pocos días de inaugurar su temporada regular. Lo lamentable para algunos es que la medida ha llegado, cuando algunas franquicias todavía no definían su plantel principal para afrontar la temporada

Nunca había ocurrido. Las interminables guerras, algunas mundiales, otras entre naciones e inclusive, entre un mismo pueblo, así como las innumerables plagas registradas a lo largo de los años, jamás causaron el estrago y la zozobra que ha traído consigo el Coronavirus.

Cancelación de las Ligas Mayores de béisbol por el coronavirus. EFE

Es cierto, antes el mundo era mucho más sencillo, menos complicado. No obstante, me atrevo a asegurar que nunca antes un virus había calado tan hondo y causara tanto pánico, como el que se está dando actualmente, y el deporte no ha sido ajeno a ello.

Ni siquiera el hecho de que en China, donde se inició la enfermedad, se estén recuperando paulatinamente de su paso, ha permitido que el mundo se mantenga en calma. El miedo a ser alcanzados letalmente, nos tiene a todos en ascuas y expectantes.

Y, como dijera anteriormente, el deporte no ha sido la excepción y, aunque algunos de sus más connotados dirigentes se empecinan en mantener una actitud de que “las cosas pasarán”, otros más inteligentes y prudentes han detenido su actividad “ipso facto” o tomado medidas restrictivas para su desarrollo.

No hay excepción

En esa línea, el béisbol de las Ligas Mayores ha paralizado su actividad, a pocos días de inaugurar su temporada regular.

Lo lamentable para algunos es que la medida ha llegado, cuando algunas franquicias todavía no definían su plantel principal para afrontar la temporada.

Sin embargo, otros sienten que el retraso permitirá a algunas de sus principales figuras recuperarse de sus lesiones y estar a punto, para el inicio de la competición.

Pero ¿qué equipos han sido los más afectados y los más beneficiados por esta situación? La interrogante ha sido respondida por cinco periodistas, dos de ellos panameños.

“La postergación va a afectar a todo el mundo, porque es una etapa muy importante y se estaba próximo al inicio de temporada”, destacó el periodista panameño José Pineda, vinculado a los Piratas de Pittsburgh.

“Muchos llegan al inicio con el 60, 70, 80 y algunos con el 90% (de condiciones), pero no es lo mejor para todos, porque están interrumpiendo su preparación”, agregó.

El cronista nicaragüense Edgar Rodríguez, scout de los Yanquis de Nueva York, opinó que las medidas adoptadas por la Major League Baseball ha trastocado todo.

“Situaciones como éstas, tienden a atraer más perjuicios que beneficios, porque los equipos trabajan con un plan, un cronograma, que les permite estar en la mejor condición cuando inicia la temporada, y esto lo altera todo”, expresó.

“Cierto, habrá gente lesionada que dispondrá de más tiempo para sanar, pero una gran mayoría de los jugadores estaban en forma y, de pronto, van a salir de ritmo por esta pausa”, matizó.

El periodista dominicano Jorge Torres, directivo de la Liga Dominicana de Béisbol (Lidom), fue contundente. “Todos dejan de practicar, dejan de accionar y, en ese sentido, todos se perjudican”.

No obstante, cree que la posposición favorecerá a los equipos con peloteros lesionados. “Diríamos que sí, porque les permite tenerlos listos para el inicio de temporada”.

El periodista panameño Aurelio Moreno, radicado en Tampa, Florida, coincidió con sus colegas, aunque fue más específico. “Los lanzadores habían alcanzado un nivel de progreso, recordando que van incrementando su carga de trabajo (…) y eso se ha detenido”.

“Algunos se mantendrán entrenando, otros se irán a sus casas, pero en cualquiera de estos casos van a tener que mantenerse activos, aunque no será lo mismo que hacerlo en un campo de entrenamiento”, recordó.

Los Yanquis, ¿favorecidos?

Todos los periodistas consultados se animan a señalar a los Yanquis, como uno de los más favorecidos por la medida, al tener casi que un hospital entre sus jugadores estelares.

En el caso de Moreno, siente que será un tiempo oportuno para que James Paxton se recupere y pueda estar antes de lo estimado en la rotación, lo que le quitaría algo de la presión que existe en el cuerpo de abridores.

Lo mismo acontece con el aspecto ofensivo, ya que podría contarse con Aaron Judge y Giancarlo Stanton, presentando los Mulos a por lo menos dos de sus jardineros titulares.

Recordó que también saldrían beneficiados los Indios de Cleveland, porque podrían contar con sus abridores Carlos Carrasco y Mike Clevinger, y el jardinero Óscar Mercado, algo que en un principio no era posible pensarlo.

Por su parte, el periodista de La Prensa, de Nicaragua, Gerald Hernández, dijo que: 'Los Yanquis tienen muchos jugadores lesionados, lo que les va a dar chance para que se recuperen'.

Hernández siente que los “chicos malos del béisbol”, Astros de Houston, también se benefician de manera indirecta, porque la paralización de las actividades 'enfriaría un poco el tema' del robo de señas.

Otro punto a considerar, es que una temporada abreviada, pudiera favorecer a equipos que tienen una gran nómina, pero no la suficiente para pelear el liderato por los 162 partidos.

En ese renglón, Moreno se decanta por los Medias Blancas y Rancheros de Texas, en la Americana, y Padres de San Diego y Diamondback de Arizona, en la Nacional.

“Tienen talentos, pero no para competir durante toda la temporada, pero en una temporada más corta, pueden ser peligrosos”, sustentó.