En la imagen, el timonel de los Astronautas de Los Santos y ex Grandes Ligas panameño Julio Mosquera.

El ex Grandes Ligas Julio Mosquera lamenta no competir este año en Panamá

El timonel de los Astronautas de Los Santos y ex Grandes Ligas panameño Julio Mosquera señaló este lunes a Efe que es "difícil" no poder participar y buscar revalidar el titulo en la undécima edición de la Liga Profesional de Béisbol de Panamá (Probeis).

"Es algo difícil (...) como mánager me siento triste, es una situación lamentable porque no vamos a participar en el torneo, que era lo primordial", dijo Mosquera, quien también cumple funciones de técnico en la organización de los Yankees de Nueva York.

El mánager campeón del béisbol rentado panameño manifestó que la decisión de la organización de los Astronautas de no estar en el campeonato este año se hace precisamente pensando en la crisis de salud que se vive en el mundo.

"No queremos exponer a nuestros familiares y personas que nos rodean. No queremos exponer a nuestros peloteros en una situación de contagio", indicó.

Pidió a los peloteros de la organización que los "entiendan" porque "es para cuidar su salud".

"En lo personal, esta situación me preocupa bastante, porque he perdido amigos y conocidos en esta pandemia, por eso lo tomo en serio", expresó.

El torneo Probeis esta programado para iniciarse el 8 de enero próximo en el estadio Rod Carew, en la capital panameña, aunque esto dependerá de la situación de la covid-19 en la país centroamericano.

Panamá, con 193.077 casos confirmados y 3.356 muertes desde marzo pasado por la covid-19, es el país más afectado por la pandemia en Centroamérica y vive un repunte de la enfermedad, que lo sitúa como el segundo con mayor incidencia de la misma en América.

Sobre el torneo, Mosquera advirtió que es peligroso llevar la temporada de Probeis sin el sistema de 'burbuja'.

"En lo personal, si no se hace en una 'burbuja' no sería seguro. Sin 'burbuja' no tendrías un control de lo que los peloteros van a hacer después del juego", afirmó.

Agregó que el torneo profesional panameño se hará "como cualquier liga provincial en el país" y "creo que sería riesgoso" para la salud de los peloteros.

"Sabemos que es difícil aislarse y estar lejos de tus familiares, eso lo pasamos este año en las Grandes Ligas, pero es algo positivo, de no hacerse es mayor el riesgo de tener personas infectadas", puntualizó.