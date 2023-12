Durante el anuncio del torneo también se dio a conocer que el ex pelotero de las Grandes Ligas Carlos Lee será el nuevo presidente de Probeis

De izquierda a derecha: David Salayandía, Juan Melillo, Luis Denis Arce y Carlos Lee durante la presentención de la Serie del Caribe Kids 2024. Jean-Paul Francis | La Estrella de Panamá

La Liga Profesional de Béisbol de Panamá o mejor conocida como Probeis durante una conferencia de prensa dio a conocer que Panamá será sede de la Serie del Caribe Kids 2024 en la categoría sub-12 y que se jugará del 25 al 30 de marzo del 2024 en el estadio infantil Juan Demóstenes Arosemena.

Este anuncio fue dado a conocer por el presidente de la Probeis, David Salayandia, quien dio los detalles del torneo. Al realizarse durante la Semana Santa, Salayandia anticipó que el Viernes Santo no habrá actividad del torneo, pero sí los demás días. Los países que estarán disputando el torneo juvenil serán: México, República Dominicana, México, Nicaragua, Venezuela, Puerto Rico y Panamá.

En la conferencia de prensa también estuvieron Marco Ocando, representante de Copa Airlines; Luis Denis Arce, en representación del Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes); Juan Melillo, gerente general de la Caja de Ahorros y Carlos Lee, ex jugador de las Grandes Ligas.

Durante los cinco días de competencia, se estarán jugando tres partidos por día con un formato de torneo todos contra todos. De acuerdo con la clasificación final, los cuatro mejores récords avanzarán a la siguiente ronda de semifinales y posteriormente a la final.

"Este es un momento especial para nuestro país. Panamá será sede de un torneo internacional. En el 2019 albergamos la Serie del Caribe de una manera muy rápida y se logró. Será un torneo muy competitivo, sobre todo en una categoría muy fuerte".

"Este torneo se jugará por franquicias. Haremos un torneo previo del 27 de febrero al 4 de marzo del 2024. Vamos albergar a 90 de los mejores peloteros de seis equipos. La franquicia que finalice campeón representará a Panamá en la Serie del Caribe Kids", señaló Salayandia.

Durante esta conferencia de prensa, el actual presidente de la Probeis señaló que Carlos Lee será su reemplazo como máximo dirigente del ente de béisbol una vez se dé la resolución.

"Desde el día uno he estado siguiendo el proyecto muy de cerca con David. Tengo mucha admiración por él ya que ha sacado adelante este proyecto solo prácticamente. El me comentó que por diversos temas no podía seguir siendo el presidente de la Probeis y le dije que con mucho gusto lo acompaño en este proyecto".

"Hemos conversado para acercarnos más con el fanático. Queremos que la empresa privada crea en estos proyectos, pero tenemos que presentar algo concreto para el público y a los nuevos patrocinadores", señaló Lee.