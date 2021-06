'Lo mío siempre ha sido narrar deportes': Héctor Villarreal

De este profesional de la comunicación social y de la docencia universitaria, es de quien nos referiremos en este artículo. Cedida

Sus primeros pasos los dio en la radio, pero su inquieta personalidad y deseos de aprender lo llevaron a otros estratos que hoy lo ubican entre los comunicadores sociales más completos, que se desenvuelven en el ámbito deportivo istmeño.

A Héctor Villarreal lo puedes escuchar comentando o narrando un partido de béisbol, en la radio o televisión, como el anunciador de una cartelera boxística o comentando de ella, o sencillamente haciendo las veces del promotor de la misma.

Efectivamente, a sus 58 años y con 37 involucrado en este apasionante mundo, ha incursionado en diversas de las facetas que permite el deporte y su entorno, aunque él solo se califique como un locutor con inquietudes.

Un locutor que por sus innatas y sobresalientes aptitudes, fue contratado por empresarios dominicanos para que participe en sus producciones televisadas de boxeo que mensualmente realizan en República Dominicana.

De la tecnológica a la locución

A Héctor Villarreal lo conozco desde principios de los años 90, cuando incursionaba en el equipo de deportes de TVN Canal 2, liderado por el empresario Ricardo 'Dicky' Paredes.

Era una rutilante producción donde se combinaba la experiencia de Paredes y el multifacético Félix Piñango, con la juventud de Villarreal, Elías González, Gaspar Modelo y Humberto Candanedo.

De esa época, Héctor recordó que: “En TVN éramos multideportes. Allí hice baloncesto, boxeo, automovilismo, voleibol, ciclismo y atletismo”.

Pero no era precisamente un novato, ya que formó parte en los años 80 de un equipo de locutores, entre ellos, Carlos Vásquez, el nicaragüense Julio Jarquín y el propio Piñango, que transmitían los nacionales de béisbol dirigidos por el periodista Víctor Raúl Vásquez.

“Lo mío siempre ha sido narrar. Me costó abrirme espacio, pero vas tomando experiencia, técnica, y después te salen comentarios acertados”, dijo.

¿Que cómo llegó a ese grupo, que se convirtió en el número uno? Eso también nos los cuenta. “Cuando me estaba graduando de técnico en ingeniería civil en la UTP, me inscribí en el primer seminario de aspirantes a locutores en 1983, aprobé y tuve la oportunidad en 'Síntesis Deportiva' con Víctor Raúl Vásquez”, explicó.

Allí conoció a finales de los años 80 a Dicky Paredes, quien le ofreció ser parte de su equipo que en ese momento transmitía en Panavisión Canal 5.

Fue en ese marco profesional que decidió formalizar su relación con la comunicación social, obtuvo una licenciatura en publicidad, luego un postgrado y maestría en periodismo, que le permitió incursionar en el sector docente.

Más que transmisiones

En una ocasión, Héctor me comentó su visión de producir programas que permitieran al televidente observar otro tipo de concepto en el deporte, más allá de la noticia o transmisión.

De ese cúmulo de inquietudes nació 'Generación de Campeones', en 1990; luego 'Explosión del Box', en 1998; y tiempo después 'El Primer Guerrero', en 2007.

Actualmente, Villarreal trabaja en un proyecto tipo comedia (sitcom). Cedida

Si bien este último proyecto no fue de su iniciativa, sí tuvo que ver con su producción, que permitió conocer a un grupo de jóvenes que iban tras el sueño de ser campeones mundiales.

“El camarógrafo John Bhuler tuvo la idea de que hiciera un reality parecido a 'The Contender' y se les sugirió a los directivos de TVN, pero en un principio dijeron que eso no pegaba”, comentó.

“Sin embargo, a las tres semanas andaban buscando un presentador y nombraron como productora a la licenciada Delfina Vidal, quien insistió en que yo era la persona indicada para hacerlo”, añadió.

La experiencia fue todo un éxito y tanto el ganador, Luis 'Nica' Concepción, como algunos de sus participantes tuvieron una gran proyección. Al final, Concepción llegó a disputar y a ganar un título del mundo.

Hubo una segunda versión tres años después, pero ya Villarreal no estaba en el canal de televisión y todo el concepto, principalmente el técnico, fue diferente.

Actualmente, Villarreal trabaja en un proyecto tipo comedia (sitcom), que espera que “en algún momento se haga realidad, porque es algo bien creado”.

De locutor a promotor

¿En qué momento nació tu papel como promotor de boxeo?

“El señor Jacques Deschamps me invitó a crear una empresa, a la que bautizamos Premium Boxing Promotions, e invitamos al Dr. Roberto Grimaldo, quien era la ficha clave en el boxeo panameño”, apuntó.

La sociedad se conformó en 2008, un poco después de su renuncia como miembro de la Comisión de Boxeo de Panamá, a la que llegó en 1995.

“Impulsamos las carreras de Anselmo Moreno y Ricardito Córdoba, que llevaba el doctor Grimaldo; y de los de Deschamps destacaron el campeón mexicano Edgar Sosa, el haitiano Evens Pierre y el jamaicano Nicholas Walters”, expresó.

“Hicimos campeones, nos divertimos y agitamos el boxeo local”, matizó.

De Panamá a Dominicana

El mundo del deporte da oportunidades, tal cual lo demuestra la experiencia que llevó a Villarreal a trabajar en República Dominicana como comentarista.

“Deschamps me pidió llevar a un boxeador para pelear a República Dominicana. Al llegar, la promotora Bélgica Peña me solicitó que acompañara en la transmisión al comentarista Franklin Núñez, y al final se me acercó el productor Aquiles Jiménez, quien me ofreció trabajar con ellos”, indicó.

“Me sentí muy a gusto haciendo lo que sé y me impactó el nivel de producción”, detalló Villarreal, quien ha trabajado en programas de las empresas Shuan Boxing y The King of Boxing.

Sobre el pugilismo dominicano refirió que “hay muchos jóvenes talentosos que pueden hacer una carrera porque pelean seguido, los apoderados y promotores se respaldan y el gobierno los apoya”.

Villarreal ha combinado toda esta pasión con la docencia, ya que actualmente es profesor en la Universidad Marítima Internacional de Panamá (UMIP), donde imparte varias clases, incluyendo la de comunicación.

Nada ha sido fácil, pero si hay talento, como lo ha demostrado Héctor Villarreal, las cosas van caminando por sí solas.