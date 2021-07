Atheyna Baylon clasifica a cuartos de final por decisión unánime

La boxeadora panameña Atheyna Baylon clasificó a cuartos de final en la categoría 69 a 75 kg tras vencer por decisión unánime (5-0) a la australiana Caitlin Parker, este martes en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

“Me sentí muy contenta porque ese era el objetivo: ganar el primer combate. La pelea se dio como la teníamos planeada. Mi entrenador me estuvo diciendo los golpes que tenía que ejecutar”, comentó Baylon en una entrevista dada al Comité Olímpico de Panamá (COP).

La panameña volverá al ring este viernes para enfrentar a la británica Lauren Price en los cuartos de final. El combate se realizará a las 11:00 p.m., hora de Panamá.

Baylon señaló que esta sería la segunda vez que pelea contra Price, ya que el primer encuentro fue en los Juegos Olímpicos de Río (Brasil), donde le ganó.

“La idea no es enfocarme en que boxeé con ella y le gané en una ocasión, sino enfrentarla nuevamente y salir con la victoria”, dijo.

Respecto a su experiencia en Río, Bylon señaló que no se ha enfocado en lo que una vez hizo en esa oportunidad, ya que lo ha dejado todo en el pasado y apuesta más por la maduración profesional que ha logrado.

“La verdad no me he enfocado en lo que pasó en Río, ya que eso es del pasado. Ahora en Tokio vine con más peleas, experiencias y madurez. Cuando paso lo de Río yo solo tenía 4 años en el boxeo, ahora tengo 9 años. He trabajado muy duro para lograr el objetivo junto a mi equipo de trabajo. Ahora en estos juegos de Tokio me he mentalizado ganar combate tras combate y dejar en alto a Panamá”, mencionó la boxeadora.

