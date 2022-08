Wendy Ducreux imparable en la Clásica Mónica Licona 

Wendy Ducreux logró estuvo imparable en el segundo día de competencia de la Clásica Mónica Licona, al continuar de líder general.

Ducreux, perteneciente al equipo Ultrabike partió sola desde el kilómetro 25, luego de entrar al circuito de Santa Rita, manteniendo un buen ritmo.

El recorrido de la ciclista inició su trazado entre Cerro Cama, Santa Rita y Cerro Cama, en un tramo de 66.68 kilómetros de clima húmedo, que finalizó en 2 horas 06 minutos y 01 segundos, detalló la Federación de Ciclismo de Panamá.

La segunda casilla la ocupó la venezolana Katiuska García con un tiempo de 2 horas, 10 minutos y 37 segundos, mientras que la tercera posición fue para Marcia Barrios, también venezolana, registrando tiempo de 2 horas 13 minutos y 45 segundos.

“Estoy muy feliz por la victoria de hoy, la ruta no estuvo fácil, gracias a Dios se me dieron las cosas, las piernas me respondieron. Tengo mi mente enfocada en mis próximos compromisos, pronto estaré viajando a España para mi participación en la Vuelta Femenina a España. Mañana es el último día de competencia y estoy lista para dar o mejor de mi” expresó Ducreux tras finalizar la carrera.

Fepaci indicó que el evento continua mañana en Causeway Amador con un Critrium de 25 vueltas.