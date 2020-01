Desde sept. 2019, Pandeportes no publica sus planillas

Dos Notas Sueltas. N°1) Algo histórico en los III Juegos Olímpicos Juveniles de Invierno que se escenifican en Lausana, sede del Movimiento, es aquella palabra que pregona “SÍ SE PUEDE'. Pues, ocurrió algo en el patinaje de velocidad, que como latino me llena de satisfacción, y sé que también a ustedes, distinguidos lectores. El atleta de Colombia, DIEGO AMAYA MARTÍNEZ, ganó la medalla de plata, y logró llegar al podio en su evento final en Lausana, para convertirse en el primer medallista colombiano en ganar una medalla en Juegos Olímpicos de Invierno. El atleta, de 16 años, cronometró su oleada tardía a la perfección, con un puntaje general de 20 puntos, llegando detrás de Arito Motonaga, de Japón, que reclamó la presea dorada con 30 puntos. Vuelvo a resaltar que no hay participación de los países de Centroamérica. Nota Suelta. N°2). Dando una mirada a los III Juegos Olímpicos Juveniles de Invierno que se escenifican en Lausana, mirando los eventos del miércoles 15 de enero, llama la atención que se caracterizan por el aumento de las competencias de equipos mixtos paralelos. He aquí algunos resultados. Suiza derrotó a la Federación Rusia 3-1. Eslovenia 1 punto Alemania 3. Suecia venció a Australia 3-1. Austria superó a Gran Bretaña 4-0. Los Estados Unidos y Francia empataron a 2 puntos. Seguiré viendo los detallas de estos III JOJ de Invierno, que finalizarán el 22 de enero, 2020.

Tema de hoy. Insisto en que Panamá, por intermedio de su Comité Olímpico, está afiliado al Movimiento Olímpico que preside el COP, y también como afiliado a los organismos regionales, ODEPA (PANAM-SPORTS), ODECABE, ODESUR, ODEBO, y ORDECA, está obligado a cumplir y respetar los Principios Fundamentales del Olimpismo, que asocia al deporte con la CULTURA y la EDUCACIÓN, y el valor del buen ejemplo, la responsabilidad social y el respeto por los principios éticos fundamentales universales. El contralor General del país, 'SE' Gerardo Solís, como fiscalizador de las arcas del Estado panameño, tiene la responsabilizar de vigilar que los fondos destinados al deporte se manejen con transparencia. Declaró a los medios: “Vamos a hacer áuditos en todos lados”. Le informo que desde septiembre 2019, Pandeportes no publica sus planillas.

Le recuerdo al SR. Contralor su responsabilidad con los “Procedimientos Administrativos y Fiscales para la Regulación y Control de los Aportes otorgados a Pandeportes, y a la distintas Federaciones y Asociaciones Deportivas del país, (DM y SC). Tome Nota de esto. Otro detalles, la 'virus' que me atrevería a calificar de 'incurable', ha llevado a Pandeportes, el COP, y ahora lo que llaman COPAN, a disfrazar la falta de masificación deportiva, y a ocultarse tras sendos atletas, de que hay 'bonanza'. El Judo es uno de estos casos, donde se están ocultando tras dos atletas, KRISTINE JIMÉNEZ, en los 52 kilos damas, es N° 70 en el Ranking Mundial con 44 Puntos, y en los 57 KILOS DAMAS, a la veterana y super estrella MIRYAN ROPER, N° 23 en el Ranking con 2,247.

Vuelvo a recordar que como los XVIII JP, Lima, Perú, 2019, otorgó cupos para los JO, Tokio, 2020, facilita la posibilidad de clasificar para Tokio, 2020. En el judo hay siete (7) categorías, damas. En 48 kilos, por Panamá está Némesis Candela, clasificada de #228 con 3 Puntos. Panamá no tiene atletas en las otras divisiones de damas, que son 70 kilos, 78 y +78 kilos. La rama masculina es aún más preocupante. En los 60 kilos no hay atletas clasificados, tampoco en los 66, 73 y 81 kilos. En los 90 kilos hombres, José Luis Ortega Mendoza está clasificado de # 248 con 30 Puntos. En los 100 kg hombres no hay clasificado. En los + 100 kilos, Quibian Waisome Arosemena está clasificado de # 240.

¿Por qué siguen con la mentira del invisible Plan 2020, que viene del 2017, y estamos en el 2020, y le han logrado 'engañar' al Jefe del ¡Buen Gobierno! que Panamá cuenta con atletas para hacer un papel decoroso en Panamá?

Algunos hablan de construir un Centro de Alto Rendimiento en Arraiján, y como para todo, hablan de un costo de varios millones, y los únicos beneficiados serán los que ganan la licitación para construir esa obra. Como todo lo que se construye en Panamá, está el precio original más las adendas. Pero lo que provoca a una 'carcajada' es el desconocimiento de que un CEARE es para preparar atletas de alto nivel, y no los que reclutan de las barriadas. Primero tienen que pasar por un Centro de Medicina Deportiva (CEMED), que es donde reciben el primer aval, de que pueden comenzar los preparativos para detectar si tienen el nivel. Tomen nota de esto.