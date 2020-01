El 'DE' 599 de 2008 avala que deportes evaden masificarse

La Nota Suelta. Comparto con ustedes, lectores, la noticia del COI, de que a partir del 16 de marzo 2020, la Sra. Mariam Mahdavi, una abogada, será la Directora de Asuntos Jurídicos del COI de AGICOA, una asociación sin fines de lucro, con sede en Ginebra, donde actualmente se desempeña como Jefa de Asuntos Legales. Con una trayectoria y antecedentes internacionales y multicultural, Mariam tiene 13 años de experiencia como abogada interna de alto rango comercial en los deportes y la industria de entretenimiento, incluida la comercialización de licencias, medios y derechos de propiedad intelectual. Estudió derecho en Francia, Reino Unido y USA. Es bilingüe en inglés y francés.

De 1997 a 2005, trabajó para 'Meridian Management', ahora conocido como IOC TMS, como jefa de Asuntos Legales, Comerciales, y conoce el Movimiento Olímpico por ese papel.

La Sra. Mahdavi asume el papel legal de directora de Asuntos Jurídicos del director de Operaciones del COI, Lana Haddad, quien tenía ese cargo de manera interina. La Sra. Mahdavi se reportará a la Sra. Haddad: “Deseamos una cálida bienvenida a Mariam Mahdavi, quien ahora regresa al Movimiento Olímpico, después de haber trabajado antes.

Ella tiene una gran experiencia en los deportes, y la industria de entretenimiento de la cual el COI puede beneficiarse”, dijo Christophe De Kepper, director General del COI.

Tema de hoy. Como los escritos recuerdan lo que el tiempo y las personas muchas veces suelen olvidar por conveniencia, el 'Coctel' del 23 de julio de 2013 en La Estrella de Panamá, tenía título de: “El Legado de Directores de Pandeportes”. Sumario: “De los 27 que ha tenido hasta la fecha, opino que solo cinco (5) han dejado algo positivo, uno algo triste, y falta Tejeira”. Hoy la palabra legado, como lo usa el Jefe del COP, Camilo 'Madurito' Amado y sus adláteres; el director de Pandeportes, Eduardo Cerda, alias “Rasputín”, el Monje Loco; su asesora, Doña Ceci Pescao; la 'gallada' de COPAN, muchas Fed. y Asociaciones Deportivas, la 'ATP', Hoteles, etc. es para pensar en cuánto dinero ingresará a sus CUENTAS BANCARIAS de los $338.0 millones que dicen costarán los 24° JCA y del Caribe, Panamá 2022.

Parte del contenido: “Sigo con mi opinión de que el mejor director que ha tenido el Incude/Inde/Pandeportes ha sido Tomás Altamirano 'Fito' Duque, 1971-1976. Fue conocido como el “Sembrador de Luces', por dotar a los estadios de béisbol de alumbrado. Fue (y sigue siendo), el único DG que no cobró salario. También se caracterizó por buscar ahorro para el Gobierno (tome no de esto Jefe de ¡El buen Gobierno!), mudando las operaciones administrativas del deporte al entonces Estadio Revolución (ahora Rommel Fernández). Sigue Enrique Ruidíaz que lo reemplazo, 1976 a 1978.

Frenó el turismo deportivo de los malos dirigentes, al rebajar a DOS (2) AÑOS, al frente de una Federación. Esto fue una sugerencia en el momento de este servidor, que contó con el apoyo de 'Síntesis Deportiva' del colega 'VRV'.

Otro buen DG, pero en su 1er. periodo, fue René González. Alejandro Ayala fue un buen DG. del INDE. También debo mencionar a FARY LEVY, 1ª mujer en dirigir Pandeportes. (Dic.2019 a Oct. 2010.). Logró la construcción de la pista del Atletismo para los IX JCA. Cardoze renunció sin hacerlo. También arregló el problema del taekwondo que hoy dirige Martín Peterson, sin la capacidad para ello. El DG del INDE/Pandeportes que ha dejado el PEOR LEGADO, es RAMÓN CARDOZE, 2004-2009, con Martín Torrijos de Presidente, donde el COP fue suspendido por el COI, por intromisión que no permitía que realizara sus funciones como indica la Carta Olímpica. Ambos son culpables del destre que tiene hoy nuestro deporte, con la Ley 50 de 2007 que rige el Deporte en el país, y el 'DE' 599 de 2008, que la Reglamenta. Ambos manipularon a su 'paladar', la Ley N° 16, de 3 de mayo de 1995, por cual se reorganizó el Instituto Nacional de Deportes, (INDE). Dio mando a 'DG' Ramón Cardoze para convocar la 'JD', y no el Consejo Directivo.

No lo corrigió Ricardo Martinelli, Pres. del 1° de julio 2009, al 1° de julio 2014. Juan Carlos Varela, del 1° de julio 2014 al 1° de julio 2019. S.E Nito Cortizo Cohen, comenzó el 1° de julio 2019. Hoy es el 18 de enero 2020. ¿Va por el mismo camino? Dos deportes que son ejemplos. Comienzo por el TRIATLÓN de Allan 'Linton Bay' Baitel, que lo maneja como su finca privada. Veamos solo los países latinos y de América, de la CLASIFICACIÓN Individual Masculino para los XXIII JO, Tokio 2020 actualizado al 13 de enero 2020. No aparece ninguno de los SUPER-ESTRELLAS de 'Madurito' Amado, y Baitel clasificados. En 300 atletas no aparecen BILLY GORDÓN (Pan, 30 años), y PETER VEGA, (Pan) 21 años. En el ranking de 2019 de la Unión Panameña de Triatlón (UPT), Gordón es el #3), y en cinco eventos, tiene 497, 603 puntos. Peter Vega, #15), solo compitió en un (1) evento y 100 puntos. Por mi limitación de espacio, continúo mañana, y también con el Pentatlón Moderno. Tomen nota de esto.