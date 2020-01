¿Peligran los XXIV JCC 2022, si no aclaran las dudas?

Una disculpa obligada a los lectores de este espacio: En ocasiones suelen ocurrir accidentes involuntarios y fuera de mi control. Señalo que el título del 'Coctel' del martes 21 de enero 2020, tanto en el sitio web como en la versión impresa: “La rendición de cuentas de Pandeportes”, y el sumario: “En parte de su exposición, el DG Mario Pérez, informó que en cuatro años dio a Pandeportes $3.2 millones”, corresponden a un escrito de febrero 2019. El título del escrito debió leer: “El Pres. Cortizo no debe 'evadir' una Reunión con L. Mejía”. Sumario: “El Presidente de Odecabe anunció que estaría en Panamá el 6 de enero 2020, en la 'AG' de COPAN, y Don Nito no asistió. No hay duda de que se hará la corrección de dicho título.

Tema de hoy: En nuestro país, en cuanto al 'Show Deportivo', los políticos de alto rango quieren estar vinculados. Incluso el 'VP' y Ministro de la Presidencia, José Gabriel Carrizo. ¿Cuánto habrá costado el 'CN' de Lazo que se desarrolló en la pista de 'Albrook Mall', y de qué fondos fueron pagados? Acostumbrado a que todo de los 24° JCC 2022, se maneja a su paladar como lo hacían con Steve Stoute, de Presidente de Odecabe, bajo el mando de Humberto Cintrón, Jefe del 'Gran Combo de Puerto Rico', el poder detrás del Trono. No están observando que el nuevo Presidente Luisín Mejía, Presidente del CON de Rep. Dominicana, no invita a Cintrón a sus 'Tele-Conferencias'. Art. 29 (Las Facultades y deberes del 'CE' de Odecabe), H) “En caso de que el 'CO' de los Juegos, (24° JCC 2022), no cumpla con las Reglas del COI y con las disposiciones del presente Estatuto, con los acuerdos y Resoluciones de la Asamblea y del 'CE' de Odecabe, éste último podrá amonestar al 'CO' de los Juegos.

En caso de grave incumplimiento, éste podrá adoptar todas las medidas que estime conveniente, inclusive la de SUSPENSIÓN y TRASLADAR LOS JUEGOS. “La oficina ejecutiva de Odecabe estará donde reside el Presidente”. Señalo que desde el 31 de octubre de 2019, Luisín Mejía Oviedo es el Presidente y la oficina de Odecabe ya no está en Puerto Rico en donde la oficina era parte de la de COPUR, que preside Sara Rosario Velez, que ahora ocupa la 2ª 'VP' de la Junta Directiva de Odecabe bajo el mando de Luisín Mejía. Humberto Cintrón 'DT' de Odecabe mandaba desde esa oficina, y según mis pesquisas renunció. Artículo 3 de los Estatutos de Odecabe: “La Odecabe es y será APOLÍTICA (Tomen Nota, Madurito Amado, Eduardo Cerdá, DG de CO-Pandeportes, Alias Rasputín el Monje Loco. Doña Cecilia Pescao, su Asesora. El HD Héctor Brands, otra voz de mando que decide lo que se hace en nuestro deporte. No se quiere aclarar si es realidad como vociferan por todas partes, o es parte del 'fake-news', que está de moda, que el Jefe del ¡Buen Gobierno! nombró a la Letrada Damaris (USD$) Young, como su asesora deportiva con salario mensual de $4,000.00. Ahora 'Rasputín' es visto como una 'SOBRE-CARGA' y lo quieren echar de ese cargo. Artículo 4 Punto E. “Asegurar la celebración periódica de los Juegos Deportivos CA y del Caribe, vigilando que su organización esté de Acuerdo con lo establecido en su Estatuto y Reglamento, de acuerdo con el dispuesto en la Carta Olímpica. (Vea el Capítulo X Solicitud de la Sede, Art. 40). Capítulo VI, (Gobierno y Administración). Art. 15. “Odecabe tiene como Órganos de gobierno en ORDEN JERÁRQUICO. a), La Asamblea. b), El Comité Ejecutivo, y el PRESIDENTE DEL Comité Ejecutivo Luisín Mejía Oviedo, le recuerdo a todos que es Miembro del COI. Artículo 29) “Las Facultades y Deberes del 'CE' de la Odecabe son las siguientes a) “Velar por la celebración periódica de los JCC de acuerdo como están consignados en el Estatuto. b), Promulgar los acuerdos de las asambleas generales y hacerlos cumplir. g) Aprobar la propuesta de la fecha de celebración de los Juegos que presente el 'CO' de los Juegos al 'CE' de Odecabe, que es la única autoridad con derecho para informar al COI, las Federaciones Dep. Internacionales, y a lac Confederaciones Continentales y Regionales. H). “El caso de que el 'CO' de los Juegos, (COPAN 2020) no CUMPLA CON LAS REGLAS DEL COI, o con las disposiciones del Presente Estatuto, con los Acuerdos y Resolución de la Asamblea y Comité Ejecutivo de Odecabe, éste último PODRÁ AMONESTAR AL 'CO' de los Juegos, (COPAN 2022). En caso de GRAVE INCUMPLIMIENTO, éste podrá adoptar todas las medidas que estime convenientes, inclusive SUSPENDER O TRASLADAR LOS JUEGOS. En tal caso la 'AG' aplicará al Comité Olímpico Nacional, (a Madurito Amado Varela, y su ejército de Mitómanos, cuyo legado parece ser lo que dejará para fortalecer a sus Arcas personales) las sanciones pertinentes, que podrán ser de ORDEN PECUNIARIO, para indemnizar los perjuicios Causados. El 'CE' de de Odecabe tendrá que decidir sobre la designación de una nueva sede. Esto será su LEGADO, Jefe del ¡Buen Gobierno¡, por lo que antes de finalizar el mes de enero 2020, opino que debes invitar con urgencia notoria a dialogar, al Pres. de Odecabe, Luisín Mejía, que como Miembro del COI, puede presentar este caso a su colega del COI, DENIS OSWALD, designado a partir del 2015, para resolver problemas del COI.