Las Notas Sueltas anotadas en mi Libro de Apuntes

La nota preocupante: En este espacio di a conocer que como medida de precaución al Coronavirus, la IAAF decidió posponer el Campeonato Mundial de Atletismo Bajo Techo, que estaba programado para el 13 al 15 de marzo 2020, en Nanjing, China, para el 2021. Han empezado a 'sonar sirenas' dirigidas a tomar la misma medida con los XXXII Juegos Olímpicos de Verano, Tokío, Japón 2020, del 24 de julio al 9 de agosto 2020. La situación es distintísima desde un punto de vista económico. La última actualización (Versión 4), del Presupuesto de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, con el Gobierno Metropolitano de Tokío y el Gobierno de Japón. Esto comprende el Presupuesto del Comité Organizador de los Juegos Olímpicos, (OCOG) Tokío 2020, y otras entidades y Presupuesto Público del Gobierno Metropolitano, y el Gobierno de Japón, que incluye inversiones a largo plazo.

La nota señala que como en previos Juegos Olímpicos, los ingresos de la OCOG son totalmente privados y financiados por el COI. En esto está involucrado billones de USD$. Esto es preocupante.

Otra Nota. El béisbol, aunque critican a Benicio Robinson, y a Franz Wever, es el deporte colectivo que le ha dado más triunfos a Panamá en las diferentes categorías. Recuerdo que en la Serie del Caribe del Béisbol Profesional, del 2019, celebrado en el Estadio Rod Carew de Panamá, los campeones fueron los Toros de Herrera. Así viajaron a San Juan, Puerto para participar en la Serie del Caribe 2020, del 1° al 7 de Feb. 2020, en el Estadio Hiram Bithorn, en honor de ese extraordinario lanzador que jugó con los Cubs de Chicago. Panamá debutó con el equipo de casa, Puerto Rico, con un estadio lleno a capacidad de sus casi 19,000 fanáticos. Panamá lucía como lo que es, el campeón del 2019, perdió 3-2, con una jugada en el plato donde el jugador de casa se deslizó a salvo. Por otro lado, Rep. superó a México 2-1.

Cuba está ausente por no haber revisado en VISADO para viajar a San Juan, Puerto Rico.

Otra nota. Al compás de 'huiros y panderetas', resaltaron el triunfo de Nathalie Aranda, en Salto de Longitud, con su salto de 6.58 metros, superando a Aries Sánchez, (Ven.) que salto 6.50 mts. #3), Eliane Martins, (Bra), 6.44. #4), Reyes Macarena, (Chi), 6.27. #5), Valeria Fuentes, (Bol) 5.84, y #6) Silvana Segura, (DNF) Aunque felicitamos a nuestra atleta, promesa Nathalie Aranda, daré a conocer lo que Ud. lector no saben. Panamá 'CSA' Bajo Techo en Cochabamba, Bolivia. No están participando los mejores atletas de 'SA'. Panamá inscribió a SIETE (7) atletas masculinos, (los mismos de siempre, con el rendimiento de siempre) 1) Adrian Andrés Alvarado, (Salto Triple), 2), David Bósquez, (Salto de Altura) 3), Deliser Arturo, (200 mts. planos) 4) Matero Edward, (60 mts. planos). 5), Virjilio Griggs, (60 y 200 mts. planos) 6). Irving Robinson R. (60 mts/ con vallas). 7), Deangelo Ríos, (60 mts. /vallas).

En la rama femenina solo fue inscrita Natalie Aranda. Su triunfo en Salto de Longitud con 6.58 metros, no alcanza la Marca Mínima para los XXXII JO, Tokío, 2020, que es de 6.82 metros. Respecto a las damas. He aquí algunas M/M para Tokío 2020. Salto Triple 14.32 mts. Lan. de Disco, 63.50. 400 Mts./Vallas 55.40. MM 1500 mts. 4:04.20. Resultado hombres en l primer día de competencia. 60 metros finales. Oro, Danny Vanon, (Sur), 6.80. #2), Rafael de Jesús Vásquez, (Ven), 6.85. #3), Floreo Franco, (Arg) ,6.85. #4), VIRJILIO GRIGGS, (Pan), 6.86. #5), MATEO EDWARDS, 6.86. Panamá no participó en los 400 metros Planos. Oro Arg. 47.52. #2), Perú, 47.84, #3), 47.91. Panamá no compitió tampoco en Impulsión de Bala.

En otra fecha daré los demás resultados. Lo que quiero resaltar una vez más, y al parecer, el Jefe del ¡Buen Gobierno¡, S.E. Laurentino Cortizo Cohen, está preocupado por un Audito de los Gastos de las dos Ciudades Deportivas, durante el Gobierno de su antecesor, Juan Carlos Varela, pero está ignorando que nombró de a dedo a Irving Saladino, Director Técnico de Deportes y Recreación, y pese a que ha dicho LO MAL Y ATRASADO que está e deporte, sigue derrochando dinero enviando a atletas a torneo de bajo nivel, y aún así a duras penas ganan medallas. La IAAF sigue con su Tour Mundial de Atletismo Bajo Techa. Se celebró la 2ª Prueba el 31 de enero 2020, en Karlsruhe, Alemania. Solo participó un atleta latino, Balew Birhamu de Brasil, en los 3,000 metros planos, fue #2), con 7:40.93, para 7 Puntos. #1), B.Bethwell, (Ken), 7:38.50, para 10 Puntos.

En la Rama Femenina, no hubo participación latina. Fue un dominio casi total de USA. Shania Collins (USA), en los 60 mts. planos con 7.20. #2), Ajia Del Ponte, (Sui), 7.27, #3), S.Klara (Cze), 7.30. Salto de Longitud damas. (Tomen nota de estos resultados). #1), Maryna Bekh Romanchuik, (UKR) 6.92 mts. #2), Mihambo Malaika, (Ale) ,6.83. #3), Sagnia Khaddi, (Sui) 6.72. Siguen otros tiempos de 6.62 metros hasta 5.68 de Gran Bretaña.