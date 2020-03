El secreto de Copan, personas con contratos de Pub. y Mercadeo

La Nota suelta. Uno de los eventos clasificatorios más esperados de los países latinos de América, es sin duda alguna, El torneo clasificatorio de Boxeo Olímpico del Continente Americano que estaba programado para Buenos Aires, Argentina del 26 de marzo al 3 de abril 2020. Como esa nación ha reportado contagiados de la COVID-19, y muertos, fue propuesto. Respecto a América, en cuanto a Panamá, el mayor interés está en la ´super- estrella' Atheyna Bylon.

El boxeo femenino se desarrollará en 4 categorías. 1), Mosca, 48-51 kilos. Otorga 4 plazas para América. 2), Pluma, 54-57 kilos. Otorga 3 cupos para América. 3), Ligero, 57-60 kilos. Otorga 3 plazas para América. 4), Welter, 60-69 kilos. Otorga 3 plazas para América. 5), Mediano, 69-75 kilos. Otorga 3 cupos para América. No me atrevo a precisar si Atheyna Bylon peleará en los 69 ó 75 kilos. Los 'RP' del COP y dicha atleta, sí lo saben.

En Panamá hay abogados de primer nivel, y desde luego médicos, y funcionarios de la CSJ, que devengan menos salarios que Bylon que en la actualidad no es 'CM', ni Panamericana, y participó en los XXXI JO de Brasil por Wild Card. He aquí los ingresos de dicha atleta: 1), $3,500.0 Estímulo mensual de Pandeportes. 2), $500.0 al mes vitalicio como 'CM'. 3), $2,500.00, salario mensual de la Policía, (solo se dedica al entrenamiento de boxeo). 4), $500. De apoyo de 'PANAM-SPORTS'. Total: $7,000.00 al mes. Todos los costos de viajes a competencias lo paga Pandeportes o el COP. En este espacio señalé otros casos, de atletas, que el Jefe del ¡Buen Gobierno¡, sin conocer lo que reciben algunos atletas al mes sin ser 'CM', Olimp. O Pan, dicen que necesitan APOYO económico.

Casos: Alonso Edward, $7,200. , al mes. Eduardo Crespo, lo bajaron a $2,000.00. Andrea Ferris, $2,000.0, y sigue la fiesta con otros atletas. Le agrego esto selectos lectores del Coctel. Los CAMPEONES OLÍMPICOS del Reino Unidos, (GBR) ganan $20,000. LIRAS ESTERLINAS AL AÑO. Otro día tocaré el Boxeo Olímpico de hombres donde Cuba tiene varios 'CO' y Mundiales, y no gozan de esa bonanza económica de nuestros atletas. Tomen nota de esto.

Ayer terminé el Coctel señalando que Henry 'Alias Pirata Morgan' Pozo, hace una invitación pública para escoger la Mascota de los JCC, Panamá 2022, a cualquier panameño que quiere participar, si vive en el país o en el exterior. Dije que mencionaré lo que es el ESLOGAN. Este lema resume las ideas y conceptos que la ciudad anfitriona desea compartir con los asistentes, y encierra un mensaje específico que el país sede quiere compartir. Refleja los VALORES esenciales que un país sede quiere compartir. No así la MITONOMANÍA, y no los mejores ejemplos a nuestros atletas; y lo peor la violación y falta de respeto de los Principios Fundamentales del Olímpismo, que incluye practicar el deporte sin discriminación, (y no solo para la clase élite, los apellidos los describen, y los que avalan el Club Kiwanis), y dentro del espíritu olímpico de comprensión mutua, y juego limpio.

El Título de Hoy es el resultado de algunas pesquisas que estoy haciendo, y es por ello en el Sumario, con un signo de interrogación dije: ¿El Contralor del país, Gerardo Solís debe hacer las pesquisas para detectar si hay casos de una vulgar 'rebusca'. El Contralor Solís desde luego tiene sus desaciertos y cuestionamientos. No Obstante, hizo una buena labor como Fiscal Electoral en el 2006, nombrado por el Pres. Ernesto Pérez Balladares, pres de 1994 a Sep. 1999.

En el Gob. de Martín Torrijos, Sep. 2004 a 2009, Solís fue nombrado Magistrado del Tribunal Electoral, donde brindó una BUENA LABOR hasta el 2012. En julio del 2019, como ungido del PRD, ha sido nombrado Contralor General de la República, y su labor es de vigilante del uso y manejo de fondos en Pandeportes. Aún existe el DMySC (Procedimientos para la Regulación y Control de Aportes otorgados por el INDE/ PANDEPORTES, a las distintas Federaciones del país.

No obstante, sigue el 'CG' ignorando el Art. 5 de la Ley 50 que rige el deporte: “Se crea el Consejo Nacional de la Actividad Física como Organismo Superior de Pandeportes. Según mis pesquisas, en la oficina lujosa de COPAN, que comanda Henry 'Pirata Morgan' Pozo, ubicado en el edificio justamente en frente de 'Price-Smart' de la Tumba Muerto, hay una gran cantidad de personas contratadas en MERCADEO Y PUBLICIDAD. (Son dos áreas controladas por por MÓNICA FRANCO y C. Amado Varela (Mercadeo, Under Armour). Hay que conocer cuántas personas están recibiendo pagos, y las funciones que hacen. Un ejemplo, es conocer qué labor hace DIEGO CASTILLO, y la labor que realiza junto a Emilio Wong, cuya credibilidad es bien cuestionada. Se debe conocer los nombres de cada una de las personas que laboran allí, y salarios o viáticos, desde el 'Pirata Morgan' Henry Pozo hasta Rasputín Cerda, Alias el Monje Loco'. Ojalá que en los próximos días, se escuche algo del 'CG' Solís, y no el mismo silencio de su antecesor, Federico Humbert. Tomen nota.