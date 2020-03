Persiste el optimismo vs. dudas de posponer o no, los XXXII 'JO', Tokío, 2020

La Nota Suelta de hoy: El Coctel ha preguntado en múltiples oportunidades, sin respuesta alguna, al Jefe del ¡Buen Gobierno¡, S.E. Laurentino Cortizo Cohen, si es o no cierto que la Letrada Damaris Young, labora en su despacho como Asesora Deportivo, con salario mensual de $4,000.00. Es conocido que Damaris (USA$) Young, también es empleada y Asesora del Jefe del COP, Camilo 'Madurito' Amado Varela, y ambos tienen algo en común que es el 'su amor por Don Dinero'. En mi escrito del viernes 20 de marzo 2020, con Título Principal: “Deportista combaten los Retos de Entrenamientos en la era del COVID'. Dije que el martes 17 de marzo 2020, en un Video-Conferencia con todas las partes que incluyó a todos los CONs, y que participó el Mitómano y Judas del Olimpismo Panameño, Camilo Amado Varela. El COI habló del ATLETA 365, y Amado Varela no lo mencionó al periodista del medio donde hacer casi todas sus declaraciones. Pocos atletas y dirigentes saben lo que es y cómo funciona, ATLETA 365.

Tuve a bien leer en el mismísimo Diario, una nota que el COP título. “Como parte de su 'estrategia educativa', lanza este viernes a través de sus plataformas digitales el curso de 'ADMINISTRACIÓN DEPORTIVA', en su web educativa en línea. Es una propuesta internacional de formación ofrecida por el COI que es sin duda, una de las oportunidades más importantes en materia de educación y formación para administradores y dirigentes deportivos de todo el país. “Permite a los participantes APRENDER A SU PROPIO RITMO, y disponibilidad de tiempo de temas especiales de la administración deportivas, tales como planificación estratégica, gestión financiera y de presupuestos, promoción y patrocinios, medicina deportiva, antidopaje, entre otros, y por allí sigue”.

Como puede apreciar lectores, no existe la menor interés para que conozcan las Cuarenta (40) Reformas de la Agenda Olímpica 2020, ni de los 'Principios Fundamentales del Olímpismo', sino todo lo relacionado con DON DINERO. Finaliza Madurito y su Letrada, diciendo: “Todos los que culminan satisfactoriamente recibirán un DIPLOMA del COP, y SOLIDARIDAD OLÍMPICA DEL COI”, que ahora lo Preside JAMES MCLEOD, que fue subalterno de Peré Miró, y su manejo es pésimo. En este espacio ha dicho que el Pres. Bach, en su nuevo periodo, debe cambias a Macleod. Recuerdo que el día que reemplazó a Miró el 'Hado Padrino de Madurito y Damaris', Camilo Amado Varela, viajó a Lausana a saludarlo. Esto huele 'podrido' lectores de estos dos del COP con '0' Credibilidad, y Principios éticos.

Tema de hoy. Un Comunicado de Prensa recibido del COI dijo: “La Llama Olímpica para Tokío 2020, aterrizó en Japón temprano el viernes, para comenzar sus 121 días de relevo de la Antorcha Olímpica por el país trayendo un mensaje de PAZ y SPERANZA a MUCHOS. La Llama fue transportada por un avión especial 'Tokío 2020', de Atenas Grecia, y llegó a Japón a la base Fuerza de Autodefensa Aérea, (JASDF). Prefectura de Miyagi, poco antes de las 10 a.m., hora local. A medida de que 'Tokío 2020 GO', descendía, los oficiales de Tokío 2020, esperaban con ansiosa anticipación, para dar la bienvenida a la llegada de la LLAMA OLÍMPICA a suelo japonés.

Cuando la puerta del avión finalmente se abrió, el TRIPLE MEDALLISTA DE ORO de Lucha, Yoshida Saori, sostuvo la linterna en alta, antes de ser entregado al Presidente de TOKÍO 2020, Mori Yoshiro, quien estaba acompañado del Presidente del CON de Japón, Yamashita Yasuhiro. Una orquesta sinfónica de JSDF, jugó una interpretación en vivo a la Marcha Olímpica de Tokío”.

En este espacio he dicho en repetidas oportunidades, que no sería una sorpresa para el Coctel, que Sebastian Coe, sea el próximo Presidente del COI por su franqueza y múltiples iniciativa como Presidente del Atletismo Mundial. Una noticia originada en Londres de la AFP, tituló: “Sebastían Coe sugiere no tomar decisiones en este momento sobre los Juegos de Tokío”. Esto me llevó a titular el Coctel de hoy. “Persiste el optimismo vs. dudas de posponer o no, los XXXII 'JO', Tokío 2020'. Parte de la nota de prensa dice: “Pese a la pandemia del nuevo corona virus, los organizadores de los Juegos Olímpicos de Tokío han insistido en la celebración en tiempo de la cita multideportiva; sin engargo, Sebastian Coe aseguró que es pronto para confirmarlo.

En declaraciones a la cadena británica BBC, el Presidente de la 'FI' de Atletismo INSTÓ A LOS RETORES DE Tokío-2020 a NO TOMAR DECISIONES PRECIPITADAS sobre la realización de los Juegos, previstos para el 24 de julio al 9 de agosto. No es una decisión que se debe tomar en este momento, remarcó Coe. Los eventos deportivos están cambiando a cada hora. Sebastian Coe, admitió que sería 'posible' aplazar y reprogramar los 'JO' de Tokío más allá en este 2020, debido brote del nuevo coronavirus, aunque estimó es pronto para tomar una decisión definitiva. Es posible, todo es posible en este momento, cuando se le peguntó si los 'JO' podrían ser postergados a septiembre u octubre. Agregó Coe, que: “Cree que la posición que el deporte ha tomado, y que era la sensación de la conversación con el COI, y otras federaciones, es que nadie dice que hay que ir adelante con los Juegos cueste lo que cueste'. Tomen nota de esto.