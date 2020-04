Nuestro Pres. 'NCC', debe mirar el desempleo que ya ataca a USA, Brasil, etc.

Las Notas sueltas de hoy. En el Coctel del domingo 12 de abril 2020, hice dos (2) promesas que cumpliría hoy.

N°1: 'Reprogramación de la Copa Panamericana Indoor de Hockey, 3-7 de febrero 2021 en Lieja, Bélgica, la PAHF deses que nuestro evento de clasificación sea reprogramado para una fecha en octubre 2020. La nueva fecha se anunciará en octubre de 2020. Campeonatos Panamericanos Junior (Sub-21)- Santiago de Chile. Los Campeonatos Panamericanos Junior/Clasificatorios de la Copa del Mundo Junior, programados para el 31 de noviembre y 13 de diciembre de 2020 siguen manteniendo la fecha, pero también están sujetos a mejoras en la situación DEL COVID-19“. N°2. También cité una Nota de Prensa Latina, órgano de Cuba, originada en Lausana, Suiza el 9 de abril 2020 con Título: “Judo Mundial modificará su Calendario Pre-Olímpico por nuevo Coronavirus”. Parte del contenido: Por Nuevo Coronavirus. “La FI de Judo, está analizando las soluciones y posibilidades disponibles para definir un Nuevo Sistema de Clasificación de cara a los 'JO' de Tokío cambiados de 2020 al 2021, por la Pandemia”. Dije: “Pese a que hay una carta del Pres. de la 'FI' de Judo, Marius Vizer, donde elogia al judo y a los judoca, en MI OPINIÓN, incurrió en un ABUSO por la excesiva cantidad de CUPOS al Judo para los JO, Tokío 2020. Regaló CUPOS COMO CONFETIS.

Lo voy a sustentar en las dos categorías donde compiten las judocas panameñas: En 52 kgs. Kristine Jiménez. N°46, Tailandia, con 786 Puntos. Cuota Continental. N°55 Vietnam, 541 Puntos. N°87, JIMENEZ (Pan.) 222 Puntos. En 57 Kilos donde compite la compatriota MIRYAM ROPER, N° 21 con 2,092 Puntos. La N° 26, 27, 28, y llega a 68 de Nueva Zelandia con apenas 394 Puntos que tiene Cuota Continental. Vizer 'no es agua bendita', nació en Rumania, también tiene la nacionalidad Australiana. Fue elegido Pres. de Judo en 2007, para así acabar con la Dinastía de un DEPREDADOR del judo, llamado Jaime Casanova, 'Hado Padrino' de 'Mike' Vanegas, que controlaba el Judo en Panamá, pese de haber sido derrotado por el Sensei Ernesto Arce, de Panamá.

Vizer fue reelegido al frente de la 'FI de Judo para el periodo, 2017- 2021. Era Presidente de SPORT-ACCORD, organismo que agrupa una centena de 'FI'. En el 2017 lanzó un Proyecto con el nombre de “United World Champeonship”. En el idioma español: Campeonato Mundial Unido. Desde una Convención Int. de Sport-Accord, celebrada por Vizer en Sochi, Rusia, en 2015, ACUSÓ AL PRES. DEL COI, Thomas Bach, de frenar iniciativas de las 'FI', y criticó lo que calificó de su DÉBIL PRESENCIA en el seno del COI. Esto ocasionó 'ipso-facto', la renuncia de la FI de Atletismo, y la del Tiro Deportivo, de Sport-Accord. Agregó Vizer: “Desde mi elección como Pres. de Sport-Accord, he intentado regularmente desarrollar una colaboración constructiva con el COI y su Pres. Bach, desafortunadamente, esto jamás se ha convertido en una realidad.

Reprochó al Jefe del COI de haberlo bloqueado de eventos 'multideportivos', y consideró que la AGENDA 2020, adoptada por el COI en Dic. 2014, “no aporta beneficios al Deporte, a las Fede., o los DEPORTISTAS.' Bach ripostó inmediatamente: “Explicó que en la Agenda 2020, muchas federaciones han hecho proposiciones muy CONSTRUCTIVAS que van a permitir una colaboración cada vez más estrecha entre el COI y 'FI¨'. Cuando la ASOIF (Asociación de 'FI' de Deportes olímpicos o no olímpicos de Verano) que representan a 28 deportes, renunciaron de Sport-Accord, Vizer no le quedó más alternativa que 'RECULAR' y pedir disculpa al COI.

El descaro de Vizer no termina allí. Declaró: “Debido a esos VALORES ÉTICOS que están inscritos en la ADN del Judo, su Federación está totalmente comprometido a luchar contra cualquier tipo de trampa. Un deporte limpio es importante, para promover una sociedad mejor, que puede ofrecer, una dirección en la vida, a la generación joven: Respeto, Honestidad, Autocontrol, Amistad, Cortesía, y Modestia, del Código de ética del Judo. Así es.

Tema de hoy. Para entender el título del Coctel de hoy: “Nuestro Presidente S.E Nito Cortizo Cohen, debe mirar el desempleo que ya ataca a USA, Brasil Etc. El Sumario: “Es otra señal clara que no debemos seguir con la vanidad de querer gastar $300 Millones en los 24° JCC, 2022”. Invito a los Ministros etc., del ¡Buen Gobierno¡ a mirar el Canal de 'TV', 110 de Alzaeera', para ver la realidad Mundial de hambre y desempleo que esta Pandemia está atacando a los países más ricos del mundo, comenzando por los Estados Unidos de América, donde se ven las filas interminables de personas no solo llenando formularios de desempleos, sino recibiendo Bolsas de Comida, como está ocurriendo en un país de 'CA', como el nuestro, pese al esfuerzo y llamado de apoyo con BONOS SOLIDARIOS. Hay pocos, que están sobre límite de la cuantía de más de $1,000.00 al mes, que pueden aportar.

Si miren en los garajes de muchos, verán autos nueves. Con frecuencia en el Centro de Convenciones ATLAPA, había FERIAS DE AUTOS con rebajas e incentivos, y muchos han comprado. Concluyendo, otra vez repito mi llamado al Presidente, S.E. Laurentino Cortizo Cohen, a desistir de un gasto de $330 Millones en los 24° Juegos 'CA' y del Caribe, con un país en donde una clase muchos jóvenes viven de la venta de Lotería casada y con 'One-Two', algunos con buenos autos y sin trabajo. Las barberías, Sala de Belleza, etc. sin ingresos Tomen notas.