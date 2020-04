La inversión en la educación es la 'vereda' de un país hacia el progreso

Las Notas Sueltas: N°1) En el Coctel del sábado 18 de abril 2020, con Título Principal: “Más datos de Sport Intern' de Deportes Olímpicos y Mundiales en el 2020'. Prometí abordar el TENIS DE MESA, un deporte que ha sido 'secuestrado' por el COP, que aún preside Camilo Amado Varela. EMILIO WONG, un Mitómano que ocupa el cargo de 'DT' de COPAN, que preside Henry 'Pirata Morgan' Pozo, fue reelegido para presidir la 'JD'de la Asociación de Tenis de Mesa de Panamá, (ATMP), junto con otros 8 miembros, para el 2018-2022. Como no cuenta con atletas de nivel de ambos sexos, no participó en el XVIII JP, celebrados en Lima, Perú 2019.

El único atleta promesa que tenía ese deporte es JACOBO VANISH, Campeón Latino American en la División de Cadetes Sub-15, clasificado mundialmente, y no tenía el respaldo del COP. Este atleta estuvo entrenando en China. Lo que dice 'Sport Intern' del Tenis de Mesa: “Campeonatos Mundiales Individuales de Tenis de Mesa, podría ser DESECHADA y el Campeonato del Mundo, debería determinarse por los ganadores-ganadoras, de los nuevos Torneos 'GRAN SMASH', dijo Steve Dainton, Director Ejecutivo de la Federación Internacional de Tenis de Mesa, (ITTF), en una Carta Abierta, abordando en gran medida, el impacto de la Pandemia de Coronavirus en el deporte. Danton agregó que la idea es de tener TRES O CUATRO, “Gran Smashers' al año, mientras ello mantengan el Campeonato de Equipo y Formatos de Eventos Olímpicos.

El Jefe del ITTF dijo que el cierre de los torneos debido al COVID-19, les dio tiempo para determinar los puntos débiles del deporte, especialmente los eventos de bajo rendimiento. A pesar de algunos sacrificios difíciles necesarios nosotros aseguraremos que la ITTF sobrevive este periodo difícil. El jefe del ITTF de Australia no espera que orden regrese a su calendario hasta 2022. Ya lo sabes Emilio Wong, Madurito y su combo. Así es.

Nota N°2. Fue llamativo un título en el Diario La Prensa, “Director de la Policía defiende cuestionado alquiler de

Vehículos”, firmado por Ereida Prieto-Barrero. “Arreglar el 54% de la flota policía-afirmó el Director de la Policía, Jorge Miranda, conlleva un número de 10 pasos administrativos, en un periodo de entre 30 y 45 días”. Miranda solicitó autorización del Min. de Seguridad, Juan M. Pino, para contratar el arrendamiento de vehículos de manera excepcional a dos empresas arrendadoras. La aprobación fue recibida poco después. Transparencia Internacional (Panamá), pidió la intervención del 'CG' Gerardo Solís, para verificar si buscaron lo mejores precios”. Tomen nota.

Tema de hoy. Tiene relación con la inversión en la educación. Desde que se inició la crisis motivada por el COVID-19, hace casi meses, pareciera que el interés principal del ser humano, no es enfrentar el feroz ataque de este invisible agresor y salvaguardar la humanidad, sino en ver como salvamos la economía. Este paradigma lo observamos en todas las latitudes del orbe. Sus mayores exponentes, los tenemos en los desquiciados de TRUMP y BOLSONARO, que están llevando a sus países por los caminos de la CONFRONTACIÓN entre hermanos, la desesperanza, lo imprevisible. Para ellos es más importante el empleo y generar ganancias. En medio de tan severa

crisis, destituyen a Ministros, o bien niegan apoyos a los organismos encargados de la búsqueda de una solución. Se preguntarán los lectores del Coctel, ¿qué mezcla tendrá el contenido de hoy en una columna de deportes?. Pues,

sencillamente que soy un ser humano; soy parte de la especie humana, y quiero seguir viviendo como ser humano.

Como panameño, me alegra cuando se toman las buenas decisiones, y cuando considero que no son buenas, aunque no soy dueño de la verdad absoluta, el Coctel siente que debe aportar con IDEAS búsqueda de alguna solución. En la Rep. de Panamá se ha instituido, aunque sin ningún texto jurídico que lo ampare, un CULTO IRRACIONAL a la persona del Señor Presidente. Tan pronto gana la elección (lo venimos viendo con más énfasis, desde 1999-2004, con Doña Mireya Moscoso en la Presidencia. Del 1° Sep. 2004 al 1° de julio 2009, con Martín Torrijos. Del 1° de julio 2009, al 1° de julio 2014, Ricardo Martinelli Berrocal, (El Loco). De1° de julio 2014 al 1° de julio 2019.

Juan Carlos Varela.

Y a partir del 1° de julio 2019, Laurentino Cortizo Cohen. y luego tome posesión, se convierte en el individuo con las Características y Cualidades más Sorprendentes jamás visto en la vida republicana. Esto gracias a que cada quinquenio, se cuenta con una legión de ALABERDEROS, (muchos repiten) que se trasladan como en la comparsa hasta el palacio apartando las GAVIOTAS y solo sirven para elogiar según el momento; las bondades de la Piña, enalteciendo las Fiestas Taurinas, justificando que la Princesa renueve el ropero, que el Niño mal portado fracasará

en sus tareas elementales, agradeciendo la llegada al trono de un demente con sus ideas locas o bendecidas el caminar lento de la Tortuga. NINGÚN 'SEÑOR PRESIDENTE, se ha salvado de esta especie humana que carcome

a cualquiera sociedad. Usted Señor Presidente, (Laurentino Cortizo Cohn), no se ha salvado de estos, los tienen en su trono, ya se comenta y se dice quienes son. Al igual que el PAN, FIS. etc., estos cambian de nombres, Allegados,

Cúpula, Íntimos, Círculo Cero, es decir, cada cierto tiempo cambian de denominación, pero en esencia son LOS

MISMOS de siempre. Para no incurrir en un abuso del espacio disponible, continuaré mañana. Tomen nota de esto.