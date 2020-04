Decisiones 'dudosas', las recientes del Pres. del COI, y su 'CE'

Las Notas Sueltas: N°1), Da la impresión de que esta generación del relevo de la Comunicación Deportiva, no quieren asumir la responsabilidad del periodismo investigativo, que es diferente al las Relaciones Públicas, que es para complacer. Quizás por ello en varios diarios, se vieron un despliegue con fotos con título: “ HÉCTOR CENCIÓN GANÓ LA PRESEA DE ORO, en la categoría de KATA en el Torno Mundial Virtual, organizado por la Plataforma Virtual Sport-Data'. Este atleta que está explotando el deporte para su cuenta bancaria personal.

Primero al hablar de KATA, son Formas y Movimientos. Lo más importante en el Karate es KUMITE o sea, Combate. Pero veamos que tratan a un 'cuento como una realidad'. No mencionan contra quienes compitió para ganar esa presea dorado, ya que en el RANKING OLÍMPICO del Kata en este mes de abril 2020, Cención es el N° 38 con apenas 960 Puntos.

Veamos los mejores clasificados y sus Puntos. #1), Damian Hugo Quintero,(Esp.), 10,117.5 Puntos. #2), Ryo Kiyuna, (Jap), 9120 puntos. #3), Alí Sofioglu, (Tur.) 6892.5 Puntos. #4) Moto Kasumaza, (Jpn), 6157.5 Puntos.

El mejor atleta latino de América, y #5 en el ranking, ANTONIO DIAZ, (Ven), 5205 Puntos. #12), Ariel Torres, USA, 2707.5 Puntos. #15), Tozaki Gakuji, (Usa), 2,145 Puntos. #39), Arango Nykolai (Rep.Dom.), 915. #45), Lee Kenneth, (Can),735 Puntos, ¿ Hasta cuándo los Mitómanos del COP, y su 'Gurú Paisa), Bermeo?.

Nota Suelta N°2). Una nota de AP, publicada por el periodista de Deportes, Evan Vucci, revela o siguiente: “La Directora General del Comité Olímpico y Paralímpico de Estados Unidos, Sarah Hirshland, dijo que ella tomó un RECORTE SALARIAL de 20%, y el resto del Equipo Eje. el 10%, hasta al menos el fin del año El Presupuesto de USOP se ejecuta en un ciclo de cuatro años, y llega al mayor chapoteo de dinero, durante el año de los Juegos Olímpicos de Verano cuando los PAGOS DE TV en todo el mundo olímpico están en su apogeo. La Federación por ejemplo, aportó $195 MILLONES más que en el 2016 que en 2015, para un total de $336 millones. Si los 'JO' continúa como está previsto en 2021, el DINERO DE LA TV, será más grande pero un año después.

El Financiamiento del FÚTBOL FEMENINO Intacto. El Organismo de gobierno internacional del fútbol femenino, dijo que mantendrá fondos para mujeres, a pesar de las preocupaciones sobre la Pandemia de Coronavirus, COVID-19. Después de la Copa Mundial femenina el año pasado, el Pres. de FIFA, Gianni Infantino se comprometió a invertir $ 1 billón en los JUEGOS DE MUJERES en los próximos 4 años.

Podemos confirmar que este financiamiento ya se ha comprometido por la FIFA, y no se verá afectado por la actual COVID-19. Tomen nota de esto.

Tema de hoy. El Presidente del COI, Thomas Bach, fue elegido en la 125ª Sesión del COI, el martes 10 de Sep. 2013, en el Hotel Hilton de Buenos Aires, Argentina, el 9º Pres. del COI, por un 1er. periodo de 8 años que vence el 2020, y un 2º Periodo de 4 años de 2020 a 2024. Al tenor de las 'Reformas COI 2020'. Bach reemplazó a Jaques Rogge, que continuó la labor extraordinaria que heredó de Juan A. Samaranch, y allí está su legado para sustentarlo. Creó los Juegos Olímpicos Juveniles. El legado que piensa dejar el Pres. Bach, su continuación de la lucha de igualdad de Género, que heredó de 'JAS' y su antecesor, Jaques Rogué.

También tiene la Agenda Olímpica 2020, y sus 40 Recom., en donde algunas de las más importantes, no han tenido el éxito en especial la N°15, “Cambiar el enfoque para proteger a los Atletas Honestos', y 17, 'Honrar a los atletas Honestos'. El fracaso obedece a tener en 'SO' del COI a Peré Miró, y a Mcleod.

Otro fracaso desde mi óptica ha sido el trato privilegiado en el manejo de ACNO, al no muy Transparente, presidente ,Cheik Ahamad Al Fahad al Sabah, que en forma no muy clara ocupó la presidencia. Al Sabah logró tapar su problema con la FIFA. Cometió el delito de FALSIFICACIÓN DE PRUEBAS, que tiene sanción de prisión, por lo que RENUNCIÓ a su candidatura a la reelección de ACNO, y que en los tribunales de Suiza resolvería casi expedita su caso. Eso fue en 2018, y estamos y estamos en la última fase del mes de abril 2020 y todo sigue igual. Lo más CENSURABLE fue que en forma descarada IILIC NEVEN, Jefe de Panam-Sports, justificando que lo que hizo era personal, (qué bárbaro), y había que cuidar SU CARGO, hasta que pudiera ser reelegido. Aún tienen a ROBIN MITCHELL, 'VP' de ACNO como Pres. encargado, y lo avala Bach, etc.

Como Al Sabah a la vez es Presidente de 'SO' del COI, y ese cargo está en el aire, los resultados se están viendo.

Cada país tiene su Estatuto con su Proceso Electoral de 4 años. Estoy consciente de los cambios de fecha de los JO, por el COVID-19, pero no estoy convencido que no lo podían celebrar, lo que le ha dado, una apertura a los CONs, y cito al de Panamá que tenía su elección programado para octubre 2020, donde el Mitómano no se puede Reelegir porque los Estatutos Express del COP, no permite más de una Reelección consecutiva, pero ahora no harán nada, y pese a las denuncias y hasta renovada, en el Sistema Penal Acusatorio de Panamá, contra Camilo Amado y su Esposa Teresita Medrano de Amado, y Carlos Herrera, impuesto por JAIME A. PÉREZ, elegido Pres. de la Federación Panameña de Gimnasia, y aprobada por Pandeportes. Esa flexibilidad en Cambio de Ciclo de Elecciones de los CONs, por el COI, en especial a Panamá ,tiene de pláceme a muchos. Tomen nota de Esto.