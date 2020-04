Los Envites Financieros (ofertas), están en aumento en esta era de COVID-19

Notas Sueltas. N°1), El Presidente del COI, sigue con sus recuentos en está evoca de pocas actividades deportivas, debido al Coronavirus, COVID-19. Habló de la ESCALADA, (SKATEBORDING), un deporte que estará haciendo su estreno en los XXXII Juego Olímpicos, Tokío 2020, en su nueva fecha del 23 de julio al 8 de agosto 2021, si no surgen otros inconvenientes. Hizo referencia a los hermanos Mawen, con título: “Dos campeones persiguiendo el mismo sueño”. Para cualquier atleta en el mundo, compitiendo en los Juegos Olímpicos es un sueño hecho realidad. Pero los sueños se hacen aún más grandes cuando dos hermanos logra clasificar. Eso fue lo que pasó a los escaladores franceses, Mickael y Bassa Mawen. Cuando se seleccionó la Escalada como una nueva disciplina para Tokío 2020, en el 2016, los hermanos Mawen marcó la fecha en sus calendarios y anunciaron sus objetivos de clasificar.

Para el público era una declaración de que Pancy sonaba loco, a muchos en Francia; pero así son los hermanos: ambiciosos y orgullosos. Sorprendente para algunos alcanzaron su meta. Mickael se clasificó 1º; terminó 7º en la Copa del Mundo de Escalada 2019. Bassa clasificó en la Prueba Olímpica clasificatoria en Toirnelfeuidle, Francia, en el mes de Nov. 2019. Cuando Michael clasificó fue un alivio para mí, explicó Bassa a Tokío, 2020. Nota N°2). Otra nota con fecha del 27 de abril, con su nota de aliento, de la Federación Panamericana de Hockey, (PAHF), que preside Alberto 'Coco' Budeisky, en inglés y español. “Desde la PAHF, queremos acompañarlos en estos momentos difíciles por eso decidimos transformar esta situación en una oportunidad para generar Seminarios WEB GRATIS. Es la primera vez en la historia de la PAHF que estamos desarrollando este tipo de Plataforma.

Queremos estar cerca de ti y creemos esta es una buena manera de hacerlo, (espero con Ademir Montenegro la Asociación de Hockey de Panamá, esta alertando a todos los dirigentes de los Colegios que practique este deporte, a participar en esta Plataforma) Los WEBNARS (PAHF), son CHARLAS en línea, gracias al apoyo incondicional de nuestros Coaches, Árbitros, Jugadores, y Oficiales. Desarrollamos el siguiente calendario. (Ademir lo debe informar) para que nuestra Comunicad pueda unirse, interactuar y aprender. Tomen nota de esto.

Tema de hoy. Comienzo el Coctel de hoy con un título poco usual. “Los Envites Financieros, (ofertas), están en aumento en esta era de COVID-19”. Sumario: 'JAS': “En nuestra sociedad donde el dinero juega un papel importante, aumenta la vulnerabilidad de ambos sexos”. Todo obedece, y es incontable las veces que lo he dicho en el Coctel, por no enseñar a nuestros jóvenes lo que son los PRINCIPIOS FUNDAMENTALES del Olimpismo, que están plasmadas en la Carta Olímpica, que es asociar el deporte con la Cultura y la Educación. El Olimpismo se propone crear un estilo de vida basado en la alegría del esfuerzo, el valor educativo y el BUEN EJEMPLO, la Responsabilidad Social, y el respeto por los principios éticos fundamentales.

El Jefe del ¡Buen Gobierno¡, SE. 'LCC', aún no ha entendido, y dudo que lo entenderá, que: “El deporte ofrece posibilidades para: fomentar la participación de niños y jóvenes en actividades adecuadas y muy necesarias.

Promueve hábitos de vida saludable que propendan al desarrollo de un sociedad más sana física y espiritualmente. Apoya los conceptos de EXCELENCIA, EL JUEGO LIMPIO, el Espíritu de Victoria y la SOLIDARIDAS. Es triste que esta generación del relevo, muchos con una buena preparación académica en las mejores instituciones educativa en el exterior, pero carentes de esos valores que he señalado arriba.

Es por ello no representa una sorpresa para este servidor: Un escrito en este Diario, La Estrella de Panamá de la distinguida y apreciable, Marlene Testa: “Contraloría no refrendará compra del Gel Alcoholada por precio “no razonable, pretender completar por más de 13 millones de dólares ($13,294,745.) Por otro lada, el Diario La Prensa, un escrito R. Rodríguez titula: “El Presidente y Representante Legal, de la empresa Mercadeo Integral,

Carlos Guillermo de Ycaza, es a su vez, DIRECTIVO del Banco Nacional de Panamá, y aparentemente no tiene problemas de ser CONTRATISTA del Ministerio de la Presidencia que le ha concedido el Contrato”. Todo esto me obliga a citar las palabras sabias de 'S.E. 'Juan A. Samaranch, Pres. del COI : además de que el DINERO se inmiscuirse en todas las actividades humanas y sociales; agregó que los ENVITES, significa ofertas, Financieras, resultan cada vez más interesantes, y una de las consecuencias de ello es que los HOMBRES Y LAS MUJERES, tienden a ser cada vez más Vulnerables, lo que naturalmente no es ninguna excusa pero sí un hecho.

En el deporte solo tienen que mirar al Comité Olímpico de Panamá, y la Planilla Permanente y Transitorio de Pandeportes, y COPAN. Hay hambre y desempleo, pero siguen pidiendo más de $300 millones para derrochar en los Juegos 'CA' y del Caribe, no sé en qué año serán ahora. ¿Cuántos cambios de miembros de su Gabinete ha tenido que hacer S.E., 'LCC' en 11 meses de Gobierno, y lo reemplace ipso facto? En el deporte todo lo mantiene intacto. No le ha dado importancia de que el deporte no es una Profesión vitalicia. Tiene a atletas como Héctor Cención, Edgar Crespo, Andrea Ferris, Alonso Edward., etc. que el deporte es su 'modus vivendi'. Así es.