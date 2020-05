El DG. de Pandep. E. Cerda: “Las Insta. Dep. de la Ciudad Dep. ‘IS’, y en todo el país, no se abrirán para Entrenamientos

El Pres. 'LCC', o susVoceros, deben decir, sivan o no, los 24° JCC

La Nota Suelta. Hoy nuevamente voy a referirme al ‘SWIMMING WORLD’ (MUNDO DE LA NATACIÓN’), Abordando un escrito de Liz Brynus, Corresponsal de Europa, sobre ADAM PEATY, de Gran Bretaña, de 25 años, el mejor nadador de la era de los 50 y 100 Mts. ESTILO PECHO, donde el compatriota EDGAR CRESPO, que nació el 11 de mayo 1989, y dentro de poco estará cumpliendo 31 años, ha convertido al deporte en su ‘modus vivendi’, del dinero que recibe de las arcas de Pandeportes, , ‘SO’ del COI, patrocinadores, etc.

Dice: Liz Beynus: “La resistencia mental de Roy Adam Peaty, significa estar preparado para cualquier escenario, o en su palabra, ser un VENCEDOR no una VÍCTIMA del medio ambiente. Ha sido invencible en 100 metros estilo Pecho, en piscina de curso largo, (50 metros) desde su debut Int.,, y en los Juegos del Commonwealth 2014, (Mancomunidad Británica en español), en Glasgow. (Edgar Crespo, (Pan) compite en esa distancia).

Desde entonces el Británico ha sido coronado Campeón Olímpico, y convertirse en el primer titular de pecho en reclamar, el doble y 50-100 metros estilo pecho, en Tres (3) Campeonatos del Mundo en forma consecutivo. Peaty ha sido entrenado por Mell Marshall desde los 14 años, con un énfasis tan significativo en la SALUD MENTAL.

He aquí las preseas doradas de Peaty en ‘JO’. Oro en los XXXI JO de Verano, Río 2016 en 100 mts. Pecho, y, Medalla de plata en 4X100 Metros, Estilo Combinado. En ‘CM’, Kazan 2015: oro en 50 y 100 mts. Estilo Pecho, Oro en 4X100 Mts. Combinados. Budapest, 2017: Oro en 50 y 100 mts. Estilo Pecho. En 2019: Oro en Gwangju en 50 y 100 metros Estilo Pecho. No voy a seguir con las medallas ganadas en ‘CM’ de Piscina Corta.

Nota N°2). Del Dr. ANTHONY FAUCI, Dir. del Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas. Dijo: “Creo que el DEPORTE podría tener que ‘MORDER LA BALA’. Creo que las Ligas Deportivas en los Estados Unidos, quizás tengan que cancelar sus temporadas en 2020, y ´morder la bala’. Seguridad para los jugadores y los fanáticos triunfó sobre todos, tocó la ciudad de Nueva York. Si no puede garantizar seguridad, entonces desafortunadamente tienes que ‘morder la bala’, y digamos tendremos que prescindir de esta temporada. Fauci tomó la postura ESTE MES que los deportes podrían volver este verano, si los FÁNATICOS ESTUVIERAN HONRANDO Regulaciones DE DISTANCIAMIENTOS SOCIAL”. Suspendo, tengo que toca el tema de hoy.

Si hay algo que tiene el Gobierno del PRD, es que le sobran la figura de UTILITY como en el Béisbol porque varios de sus miembros han recorrido diferentes puestos cuando están en el poder. Es por ello no fue sorpresa que ‘ipso-facto’ cuando su ‘VP’ Juan Carlos Muñóz renunció el 27 de abril tras el escándalo por la intensión de compra de 100 ventiladores mecánicos a $48,950.00 la unidad, para atender a pacientes del COVID-19. Lo único que tenía que hacer S.E. ‘LCC’, o su ‘VP’ y Min. de la Presidencia ‘JGC’, es como se hace en béisbol, llamar al ‘BULL-PEN’, para un reemplazo. Miraron al IDAAN y estaba CARLOS GARCÍA de Sec.Gen., y su currículo indica que es un ‘buen-utility’, que han usado en múltiples cargos. Por curiosidad, tenemos el mismo Título de la Universidad de Panamá, de Lic. en Comercio con Especialización en CONTABILIDAD, y de Contador Público Autorizado. La diferencia es que el mío fue en la época de Rubén Darío Carles, (Chinchorro).

Sin haber sentado en su nuevo cargo, impresionó como ‘cantalante’, en su 1ª aparición en la ‘TV’. Espero que diga algo relacionado con lo que debe decir el Pres. ‘LCC’, o sus voceros: “SI VAN O NO, LOS 24° JCC’. No sé si el nuevo ‘VP’ conoce que en Panamá el Deporte está regido por la LEY 50 DE 2007, y en el CAPÍTULO II (Administración y Organización) “Se crea el Consejo Nacional de la Actividad Física, el Deporte y la Recreación, como organismo superior de PANDEPORTES. Artículo 7. El Consejo Nacional de la Actividad Física, el Deporte y la Recreación (enumera los 11 personas que la integran), y dice en el Punto N°1. “El Ministro de Educación, quién la presidirá, (MARUJA DE VILLALOBOS), Sonia Smith es la 1ª VM., o el Funcionario que el Ministro designe, (en el Meduca) hay de sobra. Esto nunca se ha cumplido, con el conocimiento del Pres. ‘LCC’, y el Contralor General del país, Gerardo Solís lo sabe. La Contraloría tiene un Auditor en el Consejo Directivo.

El DG de Pandeportes Eduardo Cerda, ‘Alías Rasputín el Monje Loco’ es apenas el ‘SG DEL CONSEJO. Ni siquiera tiene estudios o un título de METODÓLOGO DEPORTIVO, lo misma que su ‘DT’ DE DEPORTES, IRVIN SALADINO, que es la figura de más alto nivel en el proceso de la estructuración y Control de Preparación de los Deportistas. No conocen la Carta Olímpica que rige el Dep. Competitivo, ni las 40 Recomendaciones de la Reforma COI 2020. El ‘Dir. Gen. según el Diario Metro Libre, que publica todas sus notas Tituló: instalaciones estarán cerradas: “Las instalaciones deportivas ubicadas en la ciudad Dep. ‘IS’, en Juan Díaz, y en otras áreas NO SERÁN ABIERTAS PARA ENTRENAR bajo ninguna circunstancia dijo el DG Cerda, “ya que ahora mismo hay un riesgo alto DE CONTAGIO DE CORONAVIRUS, al que no se expondrá a ningún atleta”.

El DG. de Pandeportes, Acondicionando al ‘CEMED’ en la ciudad Dep ‘IS’, para HOSPEDAJE de personas durante la disposición del ‘MIDES’. Por otro lado hay hambre y vemos a un sector numeroso quejándose que no están recibiendo la BOLSA DE COMIDA del ¡BUEN GOBIERNO¡, pero HENRY ‘Pirata’ Morgan’ POZO, sigue con su oferta de $5,000.00, para el que logra la MEJOR MASCOTA, para los JCC 2022, que eran en el 2022, y no se sabe en qué ha quedado. No se sabe si el COP, hará Elecciones en Oct. 2020. ¿Qué le parece?