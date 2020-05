¿Quiénes 'manejan' los proyectosde 'Construcción' deObras para los 24° JCC?

La Nota Suelta: Si queremos mirar al Atletismo como ha sido bautizado como el Deporte Rey, tenemos que evocar la era de PRIMO NEBIOLO que recibió al Atletismo con un ingreso anual de $250,000.0 USD$, y en 15 años lo convirtió en un organismo de 50 millones anual de USD$. Logró contratos jugosos de la ‘TV’ y con la Unión Europea de Radiodifusión, con un contrato de seis (6) años hasta el año 2000, con un costo aproximado de 100 millones de USD$. No había TARIFA de APARICIÓN, sancionada para atletas. No había bonos para el Establecimiento de un Récord Mundial. No había Campeonato Bienal, (cada dos años) de Atletismo. Campeonato Mundial Bajo Techo (Fue en este torneo, en Moscú, Rusia, en el 2006, donde ‘IS’, ganó su primera medalla de Plata en Salto de Longitud con 8.29 metros, y su primer ingreso monetario del atletismo). No había Maratón, Copa Mundial, o Circuito de Gran Prix.

Nebiolo dio la clarinada de que la IAAF comenzará a pagar DINERO DE PREMIO a los MEDALLISTAS en el ‘CM’ de 1997. En el ‘CM’ de 1995, cada ganador recibió un AUTO MERCEDES BENTZ, que los Miembros del COI tenían miedo que era el PRIMER PASO para pagar efectivo a medallistas en los Juegos Olímpicos.

Venerables atletas como SERGEY BUBKA, Saltador de Garrocha, el corredor de velocidad, y saltador de Longitud, CARL LEWIS, siguieron compitiendo porque podían ganarse la vida generosamente con solo presentarse en la reunión, podían obtener $100,000.0. Esto era el caso del ‘Relámpago’ Jamaicano, USAIN BOLT, que con solo presentarse ya tenía asegurado una bolsa de más de $100.000.00 USD$.

Después de esa ‘perorata’, entro a tocar el tema del Comunicado de Prensa recibido de Atletismo Mundial que Preside Sebastian COI, título: “Atletismo Mundial crea fondos para apoyar a los deportistas durante la Pandemia.

Contenido: ‘World Athletes’, junto con la Fundación Int. de Atletismo, (IAF) que preside COI, ha lanzado hoy un Fondo de USD$, 500,000.0, para apoyar a los atletas profesionales experimentando dificultades financieros debido a la Pandemia de Coronavirus. Coe dijo que los fondos se usará para ayudar a los atletas, quienes han PERDIDO la major parte de sus INGRESOS en los últimos meses, debido a la suspensión de competencias mientras el mundo combate la emergencia sanitaria mundial. En Panamá el Atletismo no tiene atletas profesionales, todos, viven de las arcas de Pandeportes. Tomen nota de esto.

Tema de hoy. En Panamá estamos viviendo en una época de maldad, con el ánimo de hacer daño a otros. Es por ello que me atrevo a decir que en estos últimos tres gobiernos: Martín Torrijos del 1° de julio 2009, al 1º de julio 2014. Ricardo Martinelli Berrocal, del 1° de julio 2009 al 1º de julio 2014. Juan Carlos Varela, 1° de julio 2014, al 1° de julio 2019. El del Presidente de turno, Laurentino Cortizo Cohen, del 1° de julio 2019 al presente, se han intensificado los ‘FAKE NEWS’. Pasando al deporte, en el título Principal del Coctel del viernes 1° de mayo 2020 leía: ‘El Presidente ‘LCC’, o sus Voceros, deben decir, si van o no, los 24° JCC”. En el contenido dije: “Si algo tiene el Gobierno del PRD, es que le sobran la figura de ‘UTILITY’ como en el Béisbol porque varios de sus miembros han recorrido diferentes puestos cuando están en el poder. Es por ello no fue sorpresa que ‘ipso-facto’ cuando su ‘Vice-Min. de la Presidencia, Juan Carlos Muñóz renunció, llamaron al ‘BULL-PEN’ Para un reemplazo, miraron al IDAAN, y estaba Carlos García de Secretario General.

En este espacio le hablé sobre el deporte, y todo lo que necesitaba conocer sobre este tema. Pues bien, según mis pesquisas, está circulando una noticia, no sé si podría ser ‘FAKE NEWS’, por ello estoy solicitando al ‘VP’ de la Pres, CARLOS GARCÍA a poner su Toga Investigativo al estilo de Elliot Ness, de la Serie ‘Los Intocables’. El del Detective Sherlock Holmes, o de Perry Mason, por Raymond Burr, para que haga las pesquisas, si es cierto o no que MÓNIKA BOLOBOSKI,‘SG’ de Pandeportes, desde el 2 de julio 2019, con Salario base de $4,700 más $300.00 de Gastos de Representación, Total $5,000. Al mes. JOSÉ D. FRIEDMAN ARRUE, Dir. de Arq. e Ing. con salario mensual de $3,700.0 más Gastos. de Rep. de $300.0, $4,000. al mes. Taira J. Villarreal Calderón, Jefa del Dep. de Compras, con, $2,800.0 al mes, se reúnen en una casa para MANEJAR TODOS LOS PROYECTOS, para la Construcción de las obras para los supuestos 24° Juegos CA y del Caribe., nombrando a ganadores de las LICITACIONES. Citan como ejemplo, al Estadio Mariano Rivera de Chorrera, y el de Béisbol de Changuinola, y las empresas que lo hará tiene nombre.

Agregan a esta noticia que hay que investigar si es FAKE NEWS, que cada empresa que ejecutará una obra tiene que otorgar un 15%. Lo que sería importante que explicara el nuevo ‘VM’ de la Presidencia, Carlos García, si existe “La Unidad Coordinadora de Infraestructura Pública, (UCIP), adscrita a la Presidencia, que controlaba el ex ‘VM’ de la Presidencia Juan Carlos Muñóz, si lo expuesto paso por sus manos. En todo esto como dato curioso no se menciona al DG de Pandeportes, Eduardo Cerda, que Camilo Madurito Amado Varela, Mónika Boloboski la Letrada de Madurito, Damaris (USA$) Young, etc. etc., lo ven como una piedra en el camino. Cuidadito termina como el ‘Showman’ Bob Arango, que no lo tomaban en cuenta, y está subiendo y bajando escaleras, de los Tribunales de Justicia para responder a preguntas. ¿Pregunto: ‘Pres. ‘LCC’, los 24° JCC, van o nó.? Tomen nota.