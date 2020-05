'Tips' de varias partes de Deportes en esta era de Covid-19

La Asamblea de Diputados está en receso, y durante las sesiones existiendo una Comisión de Educación, Cultura y Deportes, que inexplicablemente es presidido por el H.D. de El Chorrillo, HECTOR BRANDS, Luis Rafael Cruz, 'VP', Sec., Cenobia Vargas. Comisionados: Ricardo Santos, Yesenia Rodríguez, Fátima Agrazal, y Lilia Batista.

Fue llamativa que la Ministra del MEDUCA, MARUJA GORDOY DE VILLALOBOS, dijo: “La Educación (No incluía la Educación Física, ya que nunca ha mirado en esa dirección), es un tema de 'Estado' plasmado en el Plan de Gobiernos con acciones 'PRIORITARIA'. En verdad, esto provoca una carcajada, porque aún no se conoce nada en concreto sobre la celebración o no de los XXIV JCA y del Caribe, que estaban programados para celebrarse el 9 al 24 de junio 2022, y ahora esa fecha desapareció, pero no la intención de gastar $330 Millones de USD$.

Pese a que se le ha pedido un pronunciamiento oficial al Pres. 'LCC', guarda un silencio sepulcral. Tuve a bien escuchar unas palabras del HD Independiente del Circuito 8-6, JUAN DIEGO VÁSQUEZ. Hay 7 H.D, 1 del Molirena, 1 del Panameñista, 1 del 'CD', y 3 del PRD, con franqueza le hacía una serie de observaciones al ¡Jefe del Buen Gobierno¡, y a sus partidarios sin recibir respuestas. Tomen nota de esto.

Respecto a la natación, la FINA, organismo superior de este deporte, anunció que el 'CM' de Natación será en FUKUOKA, JAPÓN, DEL 13 al 29 de mayo 2022. Inicialmente estaba programado en la ciudad de Japón del 16 de julio al 1° de agosto 2021, pero la reprogramación de los 'JO' de Verano, del 23 de julio al 8 de agosto, debido a la Pandemia del coronavirus, significó haber encontrado fecha nueva. El 'CM' Master será en la Isla de Kyushu (JPN), del 31 de mayo al 9 de julio 2022. Los cambios significan que el 2022 estará congestionado con nadadores élites en unos 3 eventos internacionales. (Panamá no tiene nadadores de nivel para estos eventos). El Coronavirus, ha obligado a los atletas de primer nivel a buscar nuevas formas de prepararse, y mantenerse en forma para los 'JO'.

El (Swimming World), Mundo de la Natación, anunció el uso de Correas para las piernas. Bandas de Resistencia. y Cordones Elásticos. Como los supuestos entrenadores de natación que tenemos en Panamá, y la dirigencia de la FPN, el COP, y Pandeportes, no están actualizados, y carecemos de PISCINAS de nivel olímpico, (50 metros).

Tampoco se está cumpliendo el ARTÍCULO 25 del Capítulo V de la Ley 50 de 2007 que aún rige el deporte en el país que dice: “ Pandeportes colaborará con el COP en la integración de las Delegaciones Dep. que representan al país en las competencias deportivas que se celebran en el ámbito del COI, (Esto incluye los 32º 'JO' de Verano).

Se habla de, ¿cómo las PISCINAS PUEDEN abrir con SEGURIDAD para el Verano?, en la cara de la Pandemia de COVID-19?. ¿Cómo las piscinas pueden abrir con seguridad cuando las medidas de CIERRE, comienzan a aliviar?. El Grupo de la Gestión de la piscina que actualiza la guía relacionada con COVID-19, y los propietarios de piscinas, gradualmente podrían comenzar a abrirse en contra después de jugar en casa, los pedidos se levantan en Estados Unidos”.

Con permiso replicamos la orientación del Primer Ministro sobre cómo ellos ven a la piscina con una apertura de SEGURIDAD en un proceso controlado. Se habla de, ¿cómo las piscinas pueden abrir con seguridad para el Verano? en la cara del Pandemonio de COVID-19?. N°1), Establecer un NUEVO NÚMERO MÁXIMO de personas permitidas en la Instalación de la Piscina. N°2), Configurar bloques de TIEMPO DE PISCINA para personas de reserva. N°3), Establecer un HORARIO DE DESINFECCIÓN. N°4), Establecer un método de reservación. Hay más, pero veamos el caso de nuestro PANAMÁ. Existe una sola piscina en la capital de dimensión Olímpica.

Que no me mencionen el ADÁN GORDÓN, o la que está en Albrook, ambos para mí no aptas en esta época ni con el mantenimiento requerido para combatir el Coronavirus. Los de buena memoria recordarán que en la Presidencia de Doña Mireya Moscoso, construyó una piscina olímpica de 50 metros en David, Chiriquí, seguido de un rosario de problemas para mantenimiento. El Ing. Roger Moscote, Pres. de la FPN, consiguió con la 'ARI' y con el 'MEF', la concesión de la Piscina de Albrook de 50 mts., que luego el nefasto Ramón Cardoze, hizo de todo para posesionarse de dicha piscina. De ese dinero millonario que recibió el Pres. Martín Torrijos de Taiwán, lo 'derrocharon' en canchas sintéticas de fútbol, y Estadios de Béisbol, y eso sí, construyeron 'buco pocotón' de piscinas de 25 metros en todo el país. Allí están estos 2 'depredadores deportivos', en la mesa principal del Jefe del ¡Buen Gobierno¡, (excepto en deporte). Este servidor le dijo al entonces 'DG' de Pandeportes, Javier Tejeira, que era de urgencia notoria construir una PISCINA DE DIMENSIÓN OLÍMPICA en las Provincias Centrales para mejorar el nivel de la natación. Intentar usar la PISCINA COPARROPA, que lo usan para todo, hasta PARA COLECOS DURANTE las Fiestas del Dios Momo. Allí está Silka Acosta, que fue fiel luchadora de la Natación, 'mano a mano', con el Pres. Franz Wever, y dio el salto, y ahora aparece en la Planilla Transitoria de Pandeportes en el ¡Buen Gobierno¡, con salario mensual de $2,500.00, como Jefa del Deporte para todos, no sé si incluye la natación. El que sigue con la natación como su 'modus-vivendi' es Edgar Crespo. Así es.