¿’SE’ ‘LCC’, retomó su postura de ‘echa pa’lante, ‘echa pa’tras, con el MEF?

Una Nota Suelta: Otra prueba incuestionable de la poca importante del Deporte y la Educación Física en el país, es que está al frente del Ministerio de Educación Maruja de Villalobos, y de ‘VM’ Sonia Smith, y ni ‘SE’ ‘LCC’ y mucho menos el Contralor General de la Rep. Geraldo Solís, le importa que no se está cumpliendo el Artículo 5 de la Ley 50 que rige el Deporte en el País, que dice: “Se crea el Consejo Nacional de la Actividad Física el Deporte y la Recreación, como organismo superior de Pandeportes, y el Punto 1 del Artículo 7 dice: El Consejo acional de la Actividad Física, el Dep. y la Recreación estará integrado por, y señala los 11 miembros. El Punto 1 dice: El Ministro de Educación, quién la presidirá o el ‘VM’, o funcionario que el Ministro Designe. El 2 de junio 2020, Pandeportes que fue creado el 2 de junio 1970, estará cumpliendo su Boda de Oro.

Una noticia en Prensa Latina de Cuba, del 11 de mayo 2020, titula, “Cuba participará en el Congreso Mundial Deporte y Educación Física. El 1° CONGRESO MUNDIAL ‘ONLINE’. Deporte y Educación Física, 28 al 31 de mayo 2020. Fue convocado por el Colegio Profesional de Entrenamiento Deportivo de México, un total de cinco (5) especialistas de la Mayor de las Antillas, aparecen inscritos en el foro con destaque para los Doctores

en Ciencias Iván Román, (segundo grado) Beatriz Sánchez, y René Romero, así como el ‘Master’ Alfredo Ríos y René Mena. El Sitio Web de CEDPED registra hasta el día de hoy, a más de 20 profesionales de Brasil, Argentina, Venezuela, Colombia, COSTA RICA, Cuba, España, y del país anfitrión. (¿y de Panamá?).

Los propósitos principales del evento científico están relacionados con la promoción de la salud, y la práctica del deporte a través de la realización de Conferencias y Talleres, mediante la utilización de la redes digitales. En Diálogo con Prensa Latina vía ‘WatsApp, el Dr. Iván Romero ofreció detalles de la ponencia que abordará en el cónclave, vinculada a los aspectos metológicos controversiales en la preparación de fuerza, para el deporte de Alto Rendimiento. Es autor de más de 40 libros relacionados con la Fuerza en el Deporte, y levantamiento de pesas. El investigador de méritos discursará entre otros elementos, sobre sistemas y métodos de entrenamiento y supeditación muscular. Ojalá que algunos entrenadores panameños con vergüenza dep. lo vean Online.

Nota N°2. Los dijo ‘Metro-Libre el 13 de mayo 2020 “Una piscina Semi-Olímpica en el sector de Mañanitas, vuelve a preocupar a los residentes de ese sector, por estar lleno de SAPOS, basura y ser foco de criadero de mosquitos, transmisiones de enfermedades como el dengue. La obra es municipal y lleva 7 años sin terminar su construcción. ¿ Y Rasputín Cerda, Alias el Monje Loco, que dijo que todos los coliseos estaban aseados?.

Tema de hoy. Tuve a bien leer una nota en el Diario el Panamá América, con firma de Karol Elizabeth Lara, con fecha miércoles 13 de mayo 2020. Dijo: “El Presidente Laurentino Cortizo explicó este miércoles durante la presentación del Programa Panamá Agro Solidario que NO SE DESPEDIRÁ A Personal de la Administración pública, pero sí CONGELARÁ al menos 10 MIL PUESTOS VACANTES. La aclaración de Cotizo se da luego que el Ministro de Economía y Finanzas (MEF), Héctor Alexander dijera que se TOMARÁN DECISIONES

con respecto a la planilla estatal y adelantó que ya se HABÍA ELIMINADO 10,420 POSICIONES, que reflejan cerca de $151 millones de dólares en ahorros para hacerle frente a la crisis ocasionada por el COVID-19”.

El Título del Coctel del jueves 14 de mayo 2020 leía. ¿El ‘MEF’ eliminará cargos de más en las Planillas de Pandeportes?. Sumario¿ En su ‘paralización’ de todos los Proyectos no iniciados, están los de los 24° JCC 2022?.

La colega MARLENE TESTA, de la Unidad Investigativa de este Diario La Estrella de Panamá publicó: Anuncia Plan del ‘Día Después’. “La estrategia presentada por el Min. Héctor Alexander se centra en fortalecer la Banca y Micro Empresa. Entre las cosas que dijo: “El Ministro adelantó que unas 10,420 vacantes, que representan $151 millones están siendo “ELIMINADOS”. En otra parte este servidor dijo: Sin ser irrespetuoso he dicho que no creo en las palabras de ‘SE’ el Ministro del MEF, Héctor Alexander, porque me hace recordar el 21 de octubre donde cada año se le rinde Tributo al ‘Naza, el Cristo Negro de Portobelo, en donde en la marcha se dan 4 pasos adelante y tres atrás”. Hoy reitero mis palabras a ‘SE. ‘LCC’. La tarea no es fácil ni lo será por mucho tiempo para su Gobierno qu vive en una ‘Burbuja de Aire’, y piensa que con algunas decisiones tomadas fuera de su ‘Burbuja de Aire’, todo está bien.

En la República de Panamá se ha instituido, aunque sin ningún texto jurídico que lo ampare, un culto irracional a la persona del Señor Presidente. Tan pronto gana la elección y luego de tomar posesión, se convierte en el individuo con las características y cualidades más sorprendente jamás visto en la vida Republicana. Esto gracias a que cada quinqueño, se cuenta con legión de alabarderos, (muchos repiten como está ocurriendo actualmente).

En este espacio aconsejé al ‘SE’ ‘LCC’, que no puede seguir siendo el Presidente, “echa pa’lante, echa pa’tras’. Sus decisiones en forma reiterada no son claras ni precisas. Sucede que en la tarde toma una decisión y en la mañana ya no es así. Ojalá alguién me ayude a entender si todos los que gozan de salarios, y privilegios en Pandeportes, seguirán, con sus salarios jugosos, y nuestro deporte en el piso. Tomen nota de esto.