Disentimiento total en el Deporte de la Rep. de Panamá

Notas Sueltas. N°1). En esta era del Coronavirus COVID-19, en donde me preocupa que a la fecha mi siempre querido Panamá es el que más casos registra de Centro América al momento de hilvanar estas líneas, 9,449, seguido por Honduras 2,565, Guatemala, 1,763, El Salvador 1,338, Costa Rica, 853, Nicaragua 25, y Belice 18, la única fuente en donde las Federaciones Deportivas, Pandeportes, Atletas, fanáticos del deporte, etc., pueden informarse de la labor que está haciendo la Agencia Mundial Anti-Dopaje, (WADA), en este momento crucial de COVID 19. En Panamá, donde la dirigencia deportiva, más bien están concentradas en DON DINERO (USA$) y la forma de ganar dinero insistiendo en la celebración de los XXIV JCC, no se sabe ahora en qué año fecha, y un Jefe del ¡Buen Gobierno¡, ‘SE’ ‘LCC’, que tiene al deporte entren su QUINTA PRIORIDAD.

Solo el Dr. SAÚL SAUCEDO, que preside la Organización Regional Antidopaje de Centro América, (ORAD-CAM), puede dar algunos detalles de lo que está haciendo WADA. Es por ello paso a compartir con los selectos lectores del Coctel este Comunicado de Prensa recibido de WADA, el viernes 15 de mayo 2020. Título: “El Comité Ejecutivo de WADA, enfocado en el Movimiento hacía delante de Deportes Limpios, a pesar de COVID-19”. Montreal: “Hoy el Comité Ejecutivo de la Agencia Mundial Antidopaje, (AMA), celebró una Segunda reunión del año, esta vez, VIRTUALMENTE, debido a restricciones asociados con COVID-19.

Durante la reunión, los miembros del EXCO fueron actualizados sobre el progreso de AMA en las prioridades claves, y tomó una serie de decisiones y recomendaciones registradas que serán presentadas por Voto Circulatorio a la Junta de Fundación de la Agencia la próxima semana, exigiendo a los miembros de la Junta que presenten su voto, en una ventana comercial de 15 días, después de lo cual las decisiones de la junta se comunicará en consecuencia.

Veamos la composición del COMITÉ EJECUTIVO DE WADA. Presidente. WITOLD BANCA, (Polonia). Y. Yang, (China). Del Movimiento Olímpico. Ms. Danka Barlekova, Vice. Pres., Comisión de Atletas del COI. Igmar De Vos, Miembro del COI. Pres FEI de Bélgica, y 3 Miembros más del COI. Autoridades Públicas Cinco (5) Miembros. Solo un PAÍS LATINO (ECUADOR), Andrea Sotomayor Presidenta de CADE. WADA está integrada por una JUNTA DE 38 MIEMBROS que es el ÚLTIMO ORGANO de toma de DECISIONES de la Agencia, y los 12 Miembros de EXCO, a los cuales la Junta ha delegado muchas responsabilidades. La Junta y EXCO, están igualmente compuestos por representantes del Movimiento Deportivo, incluyendo Atletas y los Gobiernos.

El Presidente de WADA, Witold Banka, un ex deportista élite dijo: “LA AMA EXCO tuvo una discusión Productiva, destinado a avanzar la agenda del DEPORTE LIMPIO de la Agencia adelante a pesar de la Destrucción en curso causado por COVID-19. Hay más que compartiré otro día con ustedes lectores.

Tema de hoy. En este espacio sigo repitiendo pero no ha llegado a la ‘Burbuja de Aire’ de nuestro Presidente, ‘SE’, ‘LCC’, que el 2 DE JUNIO de 1970, que la Institución Deportiva que hoy se llama PANDEPORTES, fue fundada por el General de Brigada, Omar Torrijos Herrera. Comenzó como INCUDE, INDE y ahora con el nombre actual, cumplirá el 2 de junio 2020, su BODA DE ORO, y está hecho un desastre.

El General Torrijos, se molestó cuando vió que se estaba desvirtuando el objetivo con que fue creado, y llamó al entonces al Coronel RUBÉN DARÍO PAREDES, un conocedor del deporte, y que fue atleta del Baloncesto, a hacer una Nueva Legislación para sacar la POLÍTICA DEL DEPORTE. ¿Será que nadie nunca le ha informado esto, a ‘SE. ‘LCC’?. Este servidor fue invitado por el Coronel Paredes a participar en hacer la Nueva Legislación

Deportiva. Todos lo hicimos ‘Ad-Honorem’. Demostrando que el DEPORTE no es una de sus PRIORIDADES, ‘SE. ‘LCC’, lo ubicó en su en EL BLOQUE 5º. Incluye la EDUCACIÓN, Transporte no Esencial, DEPORTES, BARES, y Sitios de Esparcimiento. La Ministra de Salud. ‘SE. Rosario Turner, dejó entrever que “La nueva normalidad no será una cuestión de un corto plazo. Se está hablando que esta situación PUEDE DURAR HASTA EL 2021.

El Gobierno de ‘SE. ‘LCC’, es el único en las tres últimas administraciones, junto con su Jefa del MEDUCA, ‘SE’ MARUJA DE VILLALOBOS, que no le han dado importancia a la Ley 50 del 2007 que rige el deporte, y como consecuencia, han nombrado ‘DE A DEDO’, todos los que dirigen Pandeportes, y como tenemos una Prensa Deportiva que hace el papel de ‘RP’, han escuchado el disparate por ‘TV’, de Irving Saladino, ‘DT’ de Deportes, con una educación limitado, y ‘0’ Preparación y Conocimiento de Metodología del Deporte, afirmando en TVN que los XXIV JCA y del Caribe se podrían realizar en el año 2023, al inicio o a mediados del año 2023, ignorando que los XVIX ‘JP’ serán el Santiago de Chile 2023, del 20 de Oct. al 5 de Nov. 2023, con 41 países. Esto lo cuestionó Ilic Neven, Pres. de PANAM-SPORTS. Aún no aparece Luisín Mejía, Jefe de ODECABE.

El disentimiento total en el deporte, es aún más alarmante, con el cuestionamiento legítimo de CONFEDEPA al denunciar ante las Autoridades del deporte inexistente, ya que el DG de Pandeportes, ‘Rasputín Cerda el Monje Loco’, no hará nada con esta denuncia de que el COP debe hacer elecciones en octubre en el 2020. COPAN no se queda atrás, pues, HENRY ‘PIRATA MORGAN’ insiste que tiene $5,000.00 para premiar al ganador de la Mascota de los JCC, que podría ser en 2022 ó 2023. Camilo Amado Varela también tiene su fecha de los 24° JCC, que para él y su entourage que encabeza, Mónica Boloboski, y Damaris (USA$) Young, podría ser en diciembre 2020. Todo esto ante un silencio ‘de aceptación’ de los que están en la ‘Burbuja de Aire’. Tomen nota.