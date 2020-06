Pandeportes,Fed. y Asociaciones Dep., no deben falsear el nivel de los atletas

Las Notas Sueltas: En el Coctel del lunes 8 de junio 2020 con título La WBSC publicó un grupo de Recom. Operativos de Salud para el Béis. y Softbol, prometí que hoy comenzaré a dar las Recomendaciones específicas al Béisbol y Softbol para mitigar el riesgo de la infección de COVID-19. 1). Esto lo debe conocer la Dirección Técnica de Deportes y Recreación que preside Irving Saladino solo en papel, porque no está calificado para ese puesto, y está ‘de a dedo’ por ‘S.E.’, ‘LCC’. Estas son. 1). Evitar compartir equipos de competencia. Cada jugador-jugadora debe tener su propio bate, casco, guante de bateo, bolsas de rosetón, etc. (¿cómo hará aquellos atletas que residen en barrios pobres y sus padres no pueden comprar lo señalados?).

2). Los bateadores deben recuperar su propio bate cuando sea posible. 3), No masticar tabaco, semillas o ESCUPIR en ningún momento. 4). Los jugadores (en particular los lanzadores), no se lamerán los dedos. 5), Los Árbitros deberán usar MÁSCARAS Y GUANTES. 6). Si es posible, evite el intercambio de alineación en el plato. 7). Evite el contacto físico, como darse LA MANO, CHOCAR LAS MANOS, GOLPEAR DE PUÑOS, abrazos, etc. 8), La preparación de la pelota, (roce de lodo), debe ser realizado por un personal designado con guantes de goma protectores. 9), Diferentes juegos de pelotas oficiales para el plato para el equipo visitante y el de casa mientras están en defensa. 10). Los entrenadores pueden siempre acercarse al árbitro de aproximación, manteniendo una distancia mínima de dos metros. 11). El árbitro de home plate evitará entrar en contacto con el receptor.

12). La distancia física mínima de 1 metro siempre se mantendrá en la caseta. 13). Las bases deben limpiarse CADA MEDIA ENTRADA. 14). No se PERMITIRÁ RECOGEDOR-RECOGEDORA DE BOLAS.

Un mensaje general del Presidente de WBSC, Riccardo Fraccari: “Las Federaciones Nacionales, (tome nota HD. BENICIO ROBINSON, Presidente de la Fede-Béis.), Ligas y otras entidades de Béisbol-Softbol, se recomienda encarecidamente desarrollar su propia Políticas Escritas y Protocolos Operativos en coordinación con sus respectivas autoridades locales de salud (’S.E’ Dra. Rosario Turner, Ministra del MINSA, que de buena fe se conoce, por dar ‘1paso, pa-lante, ‘2 pasos-pa tras’). Tomen nota de esto.

Nota Suelta N°2). La desesperación de Camilo Amado Varela, y su Letrada, Damaris (USAD$), Damaris Young los ha llevado a tal desesperación, que no les importa la situación del país, por el aumento de COVID-19. Según mis pesquisas, han convocado para el JUEVES 11 DE JUNIO 2020, de 4:00 p.m. a 6:00 p.m., a través de su PLATAFORMA ZOOM, una CONFERENCIA, con título. “EL ARBITRAJE COMO RESOLUCIÓN DE CONFLICTO DEPORTIVO.( Se trata de su Ilegal TADPAN (Tribunal de Arbitraje Deportivo de Panamá), cuya ‘DUEÑA’ es Damaris (USA$), Young, dos Mitómanos del Olimpismo Panameño. El descaro es que el expositor JAIME LAMBOY DE PUERTO RICO, el mismísimo que fue una de los personajes principales, que trajo el COP a Panamá para presidir la reelección raudulenta de Camilo Amado Varela, el 30 de octubre 2016 para el periodo 2017-2020.

Dicha Reelección que se hizo al tenor del Artículo 17 del Estatuto Express del COP que en parte dice: “En la Asamblea General que preside la Asamblea General Electiva, la ‘AG’ debe elegir una Comisión Electoral ‘Independiente’, la cual será totalmente responsable de desarrollar, monitorear, y conducir el proceso electivo como un todo (desde la recepción de las nominaciones hasta la proclamación de los resultados finales). Además de Jaime Lamboy (de ‘0’ credibilidad que lo presidió. De México vino Norma Olivia González, y de Panamá, un personaje con ‘0’ Credibilidad del Deporte, ROBERTO TRONCOSO, que es parte del combo del TADPAN.

Los ‘Tres Mosqueteros’ que hicieron la trampa recibieron hospedajes en hotel de 1ª y buenos viáticos. Debo recordar que el entonces ‘DG’ de Pandeportes, ‘El Cacique MARIO PÉREZ, declaró ILEGAL EL TADPAN.

Tema de hoy. Las declaraciones del Camilo Amado Varela de afirmar que no me conoce, y que ‘me ignora por mi periodismo deshonesto, lo amarillista, y que solo busca CRITICAR Y ATACAR A NUESTROS ATLETAS.

Como padecen de AMNESIA, se les ha olvidado su gran engaño a la ASOCIACIÓN DE ATLETAS DE PANAMÁ, (Aatlepa), cuyo Presidente era RAÚL SUTERLAND, abogado y atleta de la Lucha, y FRANCISCO FRANCO, hermano de Mónica Franco, que manejaba la parte comercial del COP con Under Armour. Con su sagacidad, y disfrazándose de Atleta, Damaris Young Inventó una marcha a la Presidencia con dichos atletas para protestas con lo que llamaban abusos del ‘Showman Bob’, DG.de Pandeportes contra los atletas, y tuvo la

la acogida del Presidente ‘JCV’. Presentaron una queja ante la Procuraduría General de la Nación, que siguió, con un escándalo en el Edificio de Pandeportes, y ‘Bob’ se convirtió en el ‘mensajero’ del COP. Con ese logro tiraron a los de AATLEPA en el ‘basurero’ de su Galera en los Llanos de Curundú, y Diego Castillo, que fue a los XXX ‘JO’ de Verano, Gran Bretaña 2012, por la deshonestidad de su padre CARLOS CASTILLO, que con el apoyo del nefasto Fernando Samaniego, logró que violaran el principio de Universalidad de la FINA la participación de una dama y un varón. El hombre era Edgar Crespo, y la dama SAMANTHA HOSS, y por trampa, fue DIEGO CASTILLO, que confesó que no estaba practicando. Es el mismo que es un ‘YES-MAN’ del COP, y no tiene autoridad moral de decir que señalar la realidad del nivel competitivo de nuestros atletas en base a las clasificaciones oficiales en sus respectivas federaciones, es atacar a los atletas es lo que es un denominador común en ellos, de violar la Recomendación #15, de la Agenda Olímpica 2020, Cambiar el enfoque para proteger a los Atletas Honestos. Rec. #17, Honrar a los Atletas Honestos. Pese a todas esas fallas, el HADO-PADRINO, de Damaris Young y Camilo Amado, en el COI, el también de una credibilidad cuestionable, Peré Miró Sellares, logró que le dieran un cupo en una Comisión del COI, 2020. Tomen notas.