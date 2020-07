El “¡Buen Gobierno!”, debe tomar una decisión 'Ya', de una nueva Ley del Deporte

La Nota Suelta de Hoy. Aunque la Alta Dirigencia de la Confederación Deportiva de Panamá, (CONFEDEPA), que preside el Arq. Manuel Salazar, y de Sec. General, el Letrado, Dr. Rolando Villalaz, que tiene Personería Jurídica aprobada el Instituto Panameño de Deportes, (Pandeportes), que ahora dirige Eduardo Cerda, que tiene algunas prioridades como la aprobación de una Ley que rige el deporte, de un Presidente electo, 'SE', Laurentino Cortizo Cohen, que adoptó el Moto de: “¡EL BUEN GOBIERNO!”, exceptuando el deporte, y que ya cumplió su su primer año de mandato desde su 'Burbuja de Aire', y no hay una ley que rige el Deporte Competitivo de la Agenda del Programa de Juegos Olímpicos de Verano, pero quiere que el país sea sede de los XXIV Juegos Centroamericanos y del Caribe, y que el Mitómano Camilo Amado Varela, que ahora desempeña el papel de 'Judas' ante lo que era su 'primo adorado', Juan Carlos Varela, que podría pasar a ocupar una habitación lujosa en el 'Renacer'.

Complace que CONFEDEPA, próximamente tendrá una CONFERENCIA VIRTUAL, respecto al CÓDIGO ANTI-DOPAJE de WADA, que entra en Vigencia el 1° DE ENE. 2021, entre Directivos, Atletas y Entrenadores, de sus respectivas organizaciones. El tema será ilustrado con EXPERTOS LOCALES e INTERNACIONALES. No tengo ninguna duda de que uno de los expositores de nuestro querido Panamá, será el DR.SAÚL SAUCEDO, que preside la Organización Regional Anti-Dopaje de Centro América, (ORAD-CAM). Como este servidor recibe Comunicados de WADA, agregaré una nota RECORDATORIO que recibí de la Sede Oficial de WADA, ubicada En Montreal, Canadá, dirigida por WITHOLD BANKA, desde el 1° de enero de 2019, reemplazando a Sir. Craig Reedee, que daré a conocer parte de su contenido dice: “WADA/AMA invita a las partes interesadas para Nominar Candidatos para VACANTES DE Miembros del Comité Permanente 2021”.

El 11 de mayo 2020, la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) anunció que buscaba nominaciones para candidatos para cubrir varios puestos vacantes en sus Comités Permanentes para 2021. Como se detalla a continuación y hoy les queremos recordar, que la fecha límite para enviar NOMINACIONES es el 25 de septiembre 2020. También le pediremos que tengan particular cuenta que, desde el anuncio de mayo de AMA, un miembro del Comité de Revisión de Cumplimiento, (CRC), ha indicado que debido al cambio de empleo no puede continuar su mandato, que termina más allá de finales de 2020, por lo tanto, ésta vacante se incluye ahora en la tabla a continuación. Los Comités Permanentes que ahora informé al Comité Ejecutivo (ExCO), desempeña un PAPEL CLAVE en el desarrollo de Políticas y Prioridades para la Agencia. Los candidatos seleccionados serán aprobados el 11 de noviembre de 2020, y ASUMA EL CARGO, el 1° de enero de 2021, por un periodo de TRES AÑOS.

Posiciones; COMITÉ DE ATLETAS: Dos (2) Posiciones. COMITÉ DE REVISIÓN de Cumplimiento, (CRC), 2 posiciones. COMITÉ DE EDUCACIÓN, 4 Posiciones. COMITÉ DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN, 4 Posiciones. Comité de SALUD, MEDICINA e Investigación 4 Posiciones. Tomen Nota.

Tema de hoy: Como señalé en el Título Principal: “El “¡Buen Gobierno!”, debe tomar una decisión 'YA', de una nueva Ley del Deporte”. En el Sumario resalté: “Con casi 13 Meses en el Mando, la Comisión de 'Cultura y Deporte debe presentar un Proyecto de Ley”. Como el Partido Revolucionario cuenta con mayoría en la 'AN', y no sé si desde su 'Burbuja de Aire', el mandamás de todo lo que pasa en Pandeportes, el 'HD' Héctor Brands, que felizmente ya está recuperado del COVID-19, y podría estar al frente de esa Comisión una vez más, pensará en 'positivo' para que el deporte sea un buen ejemplo para nuestra juventud. En el pasado estaban en esa Comisión: Luis Cruz, (PRD), Cenobia Vargas, (PRD). Ricardo Santos, (PRD) Abel Baker, (PRD), Gabriel Silva, (IND), Yesenia Rodríguez, (Par. Panameñista). Fátima Agrazal (CD), y Lidia Batista, (CD), y no aportaron nada positivo para el deporte. Pandeportes sigue con la apariencia soberana de la 'Cueva de Ali Baba'.

Un ejemplo clásico, ya ALONSO EDWARD, el Atleta mejor remunerado de Pandeportes, dijo que el pasado fin de semana corrió en los 100 Metros Planos, y marco 10.18 segundos. Debe estar consciente de lo que está pasando en Florida con la Pandemia, y se mando a suspender todas las actividades, y necesita tiene bajo 10.00. Pero lo que es el COLMO, es el despliegue que se está haciendo del KARATE. El 'Sensei' Edward Frías fue elegido Jefe para el periodo 2019-2022, y al parecer, es parte del 'Gran-Combo' de Camilo Amado Varela. Reemplazó a Arturo Worrell. Lo que llama la atención es el gran desplegué publicitario, usando a un atleta, HÉCTOR CENCIÓN, del KATA, (Formas) Son demostraciones de Formas que consiste en una serie de movimientos defensivos y ofensivos apuntando a un oponente virtual. KUMITE, (COMBATE). Dos Karatecas se enfrentan en una Área Alfombrada que mide 8x8 metros. Los atletas deben conectar una serie de golpes, en el área en el cuerpo del oponente con energía y precisión.

Se hace alarde de clasificación para los XXXII JO de Verano, Tokío, Japón, 2021, donde este deporte hace su debut en 'JO', y se insinúa las posibilidades de clasificar, inclusive de ganar medalla en la Modalidad de Kata, con Héctor Cención. Veamos el Ranking Olímpico del Kata de ambos sexos. Kata Hombres. #1) en el ranking. Damian Quintero, (España) 10,117.5 Pts. #2), Kiyuna Ryo, (Jap.),9,120, Pts), #3), Ali Sofuoglu,(Tur.), 6,892.5 Pts. #5). ANTONIO DÍAZ, (Ven.) 5,205. Pts. #12), Ariel Torres, (USA), 2,707.5,Pts, #15), Gakuji Tozaki, (USA) ,145, Pts. #38), HÉC. CENCIÓN, (Pan), 960. Pts. #212), Adán Díaz, (Pan), 60 Pts. # 237, Eric St. Malo, (Pan 45 Pts. KATA FEMENINA Michele Carreño (Pan), #226, 30 Pts. #227, Ana Erhman, (Pan.) 30 Pts. En Karate en Donde no tenemos nivel competitivo en ninguna categoría. En la masculina solo mencionaré los + 75 Kgs. #17), Irr Brian, (USA), #17), 3,330. Pts. Rodrigo Rojas, (Chi), #26) 2,520, Pts. #89), C. Sinisterra, (Col), 817.5, Pts. # 266, Anthony Ubarte, (Pan) 105. Pts. #288) Cristian Tello, (Pan) 90 Pts. En la rama femenina el panorama es más Triste. Tomen Nota de esta realidad, que no es 'FAKE-NEWS', (Noticias Falsas). Los números no mienten..