En Cade 2020, los expertos afirman que habrá una economía más pequeña

La Nota Suelta: Una publicación en el Diario EL HERALDO, de Barranquilla, Colombia, contiene un escrito de la Agencia EFE, tiene título de: LOS MINISTROS 'CAÍDOS' por el COVID-19 en Latinoamérica. Cita a Brasil, Chile, Ecuador, Panamá y Perú. Como la mención de Panamá, se refiere a la entonces Ministra de MINSA, 'SE' ROSARIO TURNER, daré a conocer lo que mencionan de ella. El primer señalamiento hacía referencia de Brasil, donde el Presidente Jair Bolsonario, destituyó al médico encargado, Luis Henrique Vendetta, por su discrepancia con el uso de Cloroquina. Como Vendetta comenzó a adquirir popularidad. No le agradó. Su reemplazó fue Nelson Teich, que en poco tiempo renunció. CHILE se quedó sin ministro de salud en junio, y el Presidente, 'SE' Sebastian Peñera, solicitó la renuncia del Nefrólogo Jaime Mañanica quien acumulaba varios cuestionamientos por su gestión de la Pandemia Coronavirus, y sus polémicas declaraciones. Renuncio.

PANAMÁ. “El cese de Rosario Turner, Ministra de Salud de Panamá (MINSA), el pasado 25 de junio. Turner asumió como Ministra de Salud tanto la aplicación de una de las Cuarentenas con restricciones MÁS DURAS en el mundo, incluida la LEY SECA, como el plan progresivo de reactivación de la ECONOMÍA y regreso a la vida normal, el cual provocó un aumento de los casos de contagios. Esta se encargó de diseñar una Estrategia Sanitaria, y se presentaba diariamente ante la opinión pública en RUEDAS DE PRENSA retransmitida por televisión. La creciente POPULARIDAD de Turner, unida a su veterana autoridad, (Turner es egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana, (UAM) de México. Su ocupación es Médico Pediatra, Prof. y Política), en el Partido Revolucionario Democrático (PRD), tampoco ayudó al ENTENDIMIENTO entre ella y CARRIZO, este con muy diferentes adeptos dentro de esa histórica formación política. El 'Equipo Panamá' DOSIFICÓ hasta SUSPENDER sus comparecencias ante la opinión pública COINCIDIENDO con varias DENUNCIAS PÚBLICAS, sobre COMPRAS supuestamente irregulares de EQUIPOS MÉDICOS.

Fue sustituida por el Vice-Ministro, Luis Francisco Sucre, quien no ha CONTINUADO con el 'Equipo Panamá', y ha rechazado varias veces asumir la gestión de su ANTECESORA”. ¿Qué le parece este recuento, que reafirma los cuestionamientos de transparencia? En un escrito del Coctel, volvimos a preguntar a 'SE', 'LCC'. ¿Hasta cuándo Sr. Presidente? En parte dije. Ha transcurrido un año entero y, usted ha caracterizado su Gobierno como un ente Indolente, Incapaz, Protector de Corruptos, con profundo desconocimiento de los asuntos de Estado. Este recuento del Diario El Heraldo de Barranquilla, Colombia; no un invento del Coctel, es lo que en parte está aportando a ese descontrol de la Pandemia COVID-19. Y el último experimento es llamar a otra CUARENTENA TOTAL el fin de semana para Bocas, Colón, y Chiriquí.

Cuando se trata del Ministro de Economía y Finanzas, (MEF), 'SE' Héctor Alexander, en este espacio he dicho una y otra vez, sin tratar de ser irrespetuoso, que me Recuerdo del Cristo Negro de Portobelo, el NAZA, por los pasos que da adelantes y atrás. En la Conferencia Anual de Ejecutivos, CADE-2020. Dijo: “Las Proyecciones se tornan más pesimistas con el paso de los meses. La semana pasada la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, vaticinó una contracción del Producto Interno Bruto, (PIB) de 6.5%. Ayer el economista Marco Fernández señaló que una contracción de 6% unida a una CAIDA DE PRECIOS del 1% supondrá una pérdida de valor de $4,676 millones en el PIB. Si se le resta esa cantidad al PIB de 2019, la ECONOMÍA se encogería a niveles similares de 2019. Podría tomar entre TRES Y CUATRO AÑOS, dependiendo del ritmo de recuperación en los próximos ejercicios.

¿Pregunto qué frente a esta realidad, donde en Europa en forma conjunta, han resuelto una situación similar, dándole una fuerte dosis de Venoclisis para salvar la economía, no alcanzo a entender que el Presidente 'SE' Laurino Cortizo Cohen, con la situación incontrolable de aumento de CONTAGIO y deceso por COVID-19, sigue abrazando al grupito de Mitómanos que de todas maneras quieren que se celebre los XXIV Juegos Centroamericanos y del Caribe en Panamá?. Las distintas organizaciones han publicado la Guía de los Organizadores de Competencias. Un dato, 'SE' ´LCC´, el Dr. Saúl Saucedo que es parte de la Confederación Mundial de Béisbol/Softbol, (WBSC), le puede facilitar a uno de los 'Intocables' de su Burbuja de Aire', para que conozcan las guías aprobadas por la 0MS', en especial la de Boxeo Olímpico para celebrar competencias. El otro problema que confronta nuestro deporte, es que la mayoría de los atletas, aunque no tienen el nivel competitivo, y tendrán que buscar marcas Mínimas, viven en USA'. Alonso Edward está en Florida donde por la negliencia del Presidente de USA, Donaldo Trumph, ya no hay control, lo mismo que en California. Con el aumento en Panamá, y ya sin lugar para hospedar a nuestros enfermos de la Pandemia, sumados a otro problemas y cuestionamientos de transparencia, no veo como algunos continúan hablando de celebrar los XXIV Juegos Centro Americanos y del Caribe, en Panamá.. ¿Qué opina ustedes lectores?