Deben hacerse elecciones del COP en octubre 2020. No debe ser: "Quítate tú para ponerme yo"

La Nota Suelta: Aunque no voy a mencionar el nombre del ‘HD’ Independiente, pero sí hago mención de que presentó un Ante-Proyecto para Promover el Turismo Interno en el Interior del País, incluyendo hasta ‘Día Puente’. Da la impresión de que no está al tanto de los casos de la Pandemia- COVID-19 en el país, en donde ya tenemos 1,591 Muertos. Que el MINSA ha declarado una CUARENTENA TOTAL EN EL PAÍS. ‘HD’, según el Diccionario, la palabra Cuarentena significa: “(Aislamiento preventivo al que son sometidos las personas que pueden PORTAR UNA ENFERMEDAD CONTAGIOSA (somos todos con Covid-19). Esa iniciativa pudiera ser ‘excelente’ en otro momento pero ahora no. Tome nota HD. Esto no es todo, pues, la Comisión de Educación, Cultura y Deportes, donde habían ‘eliminado al ‘HD’ Héctor Brands, pero al parecer por su influencia en la ‘Burbuja de Aire’, donde es parte de los ‘Intocables’ de ‘SE’, ‘LCC’, lo volvieron a poner al frente de dicha Comisión, y ya tiene sendos Anteproyectos, para seguir dando dinero al deporte.

Finalice el Coctel del sábado 8 de agosto 2020 haciendo referencia a mi escrito con título: “EN TIEMPOS DE PANDEMIA”. Advertimos que el ámbito DEPORTIVO NO se escapará de ello. Hoy queremos sugerirle al Sr. Presidente, algunas recomendaciones desde ya se pueden implementar con nuestros atletas, entrenadores, coliseos, dirigentes deportivos, funcionarios al mando de Pandeportes del pasado. Tengamos claro el concepto que debemos partir de cero. Que nuestras Instituciones Deportivas colapsaron. Que no sirva de nada el que nos recriminamos mutuamente de errores del pasado. Si alguna idea del pasado reciente es buena adoptémosla y mejorémosla. Dotemos al Ente Deporte de un CUERPO LEGAL cónsono con los momentos en que vivimos. La actual legislación que nos regula está desfasada. En ella se debe incluir cuál es el PERFIL DEL ATLETA que queremos (no el que se le antoja al COP, Pandeportes, Héctor Brands, etc, etc). Que nuestros atletas tengan Valores Éticos y Morales, y respetuosos de las normas de de convivencia social. Que no sigan lo que estamos presenciando, los malos ejemplos que hijos han heredado de sus progenitores.

Paso a lo que indica el Título del Coctel de hoy. “Deben hacerse Elecciones del COP en Octubre 2020. No debe ser: “Quítate tú para Ponerme yo”. Una vez más el Coctel reitera que defiendo causas y no personas. Estamos en el mes de agosto 2020, lo que indica que el 30 de Oct. 2020, según el Registro Público, el COP cumple 4 años, y

se debe celebrar nuevas elecciones para renovar la Junta Directiva, conforme la Ley 50 de 2007 que rige el Deporte en el país. En una reunión del COI, se dio a conocer que por la situación de covid-19, dejaría a ‘discreción’ de los CONS hacer sus elecciones como está programado en sus Estatutos, y pasarlo al 2021. Por lo que en Panamá, la decisión es hacer las elecciones en la fecha que señala la ley. Pese a que en este espacio he dicho no sé qué número de veces que debido al fraude que ocurrió en las elecciones del COP en octubre de 2016, había que Reformar los Estatutos, específicamente el Artículo 17: ‘Procedimiento Electoral.

Punto 1: “El Procedimiento Electoral será a), En la Asamblea General que precede a la Asamblea General, debe elegir una COMISIÓN ELECTORAL, “INDEPENDIENTE” (más tramposo no pudo ser), la cual será totalmente responsable de desarrollar, monitorear, y conducir el proceso electoral COMO UN TODO (desde la recepción de las Nominaciones hasta la proclamación de los RESULTADOS FINALES) . Esta Comisión Electoral ‘Independiente’ deberá estar compuesta por TRES (3) MIEMBROS, incluyendo un Presidente, y dos (2) Sustitutos (si es necesario). Ninguno de estos miembros deben ser candidatos. Deben ser personas ‘Independientes’, (viene la risa), y ‘NEUTRALES’. Vean este ‘Goal’ que metieron. TENER EXPERIENCIA LEGAL, y no tener conflicto alguno respecto a las Elecciones. Artículo 18. Y bien escondido dice: “El Pres. podrá ser REELEGIDO solamente una vez consecutiva en dicha posición, es decir, no podrá tener más de 2 periodos consecutivos.

Lo que hicieron para legitimar su FRAUDE fue lo siguiente. Contrataron al descarado, JAIME LAMBOY de Puerto Rico, ficha que forma parte del ‘Grand Combo Puerto’, donde la Presidenta del COP es Sara Rosario Vélez, que según una glosa en un Diario Local, quiere ser sede de los XXIV JCC 2022, que ya no será en Panamá. De México, vino NORMA OLIVIA GÓNZALEZ. De Panamá, un hombre que ha probado tener ‘O’ CREDIBILIDAD en cosas del Deporte, ROBERTO TRONCOSO. Los tres (3) fueron alojados en hoteles de Cinco Estrellas, buenos viáticos etc. Hay otro Punto preocupante en los ESTATUTOS del COP, y precisamente he comentado que el Presidente necesita que el COP funciona con transparencia. Con un descarado, pese a que el COP de Camilo Amado, en su litigio en el Tribunal de Arbitraje Deportivo,(TAD), donde la Letrada Damaris (USA$) representó al COP de ‘Madurito’ Amado Varela, señalaron que se guiaban por los Estatutos del COP, Registrados en el Ministerio de Gobierno y Justicia, Resuelto 693-89 del 7 de diciembre 2006, firmado por el entonces Presidente del COP, MIGUEL VANEGAS, y avalada por OLGA GOCHER, que era la Ministra de Gobierno y Justicia.

En esos Estatutos EL ARTÍCULO 39 leía: “El Presidente, (Amado), y el Tesorero, ( Baitel), de la delegación panameña a Juegos Olímpicos y Regionales deberán rendir al COP (Plenaria) un INFORME DETALLADO sobre la Participación Nacional en dichas competencias y presentar un balance DE LOS GASTOS EFECTUADOS a más tardar 30 días, después de regreso a Panamá. TAMBIÉN DEBERÁN RENDIR UN INFORME en el tiempo indicado anteriormente los DELEGADOS Y ENTRENADORES de los respectivos deportes”. Esto lo eliminaron de su ESTATUTO VIGENTE, y el COP presenta a su manera las cifras abultadas, y los entrenadores, delegados, etc., absolutamente nada. Señor Presidente, una vez más repito este es el momento de DRENAR LA CIÉNAGA del deportes. No deber ser como indica el título: ¿Un Quítate tú para Ponerme Yo’, sino rostros que mejorarán nuestro deporte. Tomen nota de esto.