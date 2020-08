Error del Ministro del MINSA; DG de Pandep., etc., insistir que atletas regresen a entrenar

La Nota suelta de hoy. Siendo la Natación el deporte número uno de los Deportes Acuáticos, en estos tiempos de Pandemia, COVD-19, donde el espacio de Natación 'WEEKLY SPLASH', en el Idioma Español, CHAPOTEO SEMANAL, hace relatos de lo que están haciendo algunos de las super-estrellas de ambos sexos, para mantenerse en condiciones para los XXXII Juegos Olímpicos de Verano, que fueron reprogramados para el 2021. En la nota del 6 de agosto 2020, hablaré de dos estrellas femeninas, KATY LEDECKY de los Estados Unidos, de 23 años, y SUSIE 0'NEIL de Australia de 47 años. Comienzo en lo que se llamó el “Desafío de la Leche” Ledecky, donde nadó los 50 METROS ESTILO LIBRE con un VASO DE LECHE sobre su cabeza, y logró tomar UN SORBO al final sin derramar la leche.

¿Quién es esta nadadora estadounidense, nacida en Washington D.C., y nada por la Universidad de Stanford. En 'JO' Londres 2012: Oro en los 800 metros Libres. Oro en los 31° JO de Verano, Brasil 2016, en 200 Mts. Libres. Oro en Río 2016, en 400 y 800 Mts. Libres. Oro en Río 2016, en el Relevo 4x200 Mts. Libres. Plata en el Relevo 4x100 Mts. Libres. CAMPEONATOS MUNDIALES: Barcelona 2013: Oro 400, 800, y 1,500. Estilo Libre. Kazan 2015: Oro: 200, 400, 1,500Mts. Planos, y Relevo 4x200 metros Planos. Budapest 2017. Oro 400, 800 y 1,500 Mts. Libres. Oro. Relevos 4 x 100, y 4 x 200 Mts. Libres. Guangju 2019: Oro 800 Mts. Libres. Plata: 400Mts. Libres, y Relevo 4 x 200 Metros Libres.

La hazaña desafiante de la Australiana O'Neil fue: nadar la misma distancia, pero en vez de un vaso de leche, fue con un VASO DE CERVEZA, durante la misma distancia. Susie O'Neil de 47 años, ganó Medalla de Oro en los 200 Mts. Mariposa, en los Juegos Olímpicos del Centenario, Atlanta, Georgia 1996. Oro en los 200 Mts. Libre, en Sidney 2000. Plata en los 200 Metros Mariposa en Sidney, Australia, 2000. Campeonatos Mundiales: Perth 1998:, Oro en los 200 Metros Mariposa. Otro día abordaré un escrito interesante de de Brooke Irving, Pasante de Colegio de 'Chapaleo Semanal. Tiene título de: “Cosas de que los que no SON NADADORES, debería decir a nadadores.

Parte dice: “Los nadadores llevan un estilo de vida que no tiene sentido para los no nadadores. Pero. ¿ Podemos realmente culparlos por no entender?. Como ningún otro, voluntariamente saltamos a una piscina en el invierno, (la mayoría de las veces más de seis (6) veces por semana), y pasar horas en encuentros de natación solo para nadar un par de minutos. Continuaré otro día.

Pasamos a la realdad de nuestro deporte. El Título del Coctel de julio 26 de 2020, decía: “Juicioso, lo del ¡Buen Gobierno! De 'LCC', cancelar los 24° JCC, Panamá 2022”. Titulo del Coctel del miércoles 29 de julio 2020: “El Gobierno de 'LCC' no tiene que pagar ninguna Penalización a ODECABE”. Sumario: “Nunca cumplió con el Art. 40, de los Estatutos. La Cancelación de los JCC 2022, fue por Covid-19. En el Coctel del viernes 7 de agosto 2020, con Título: “H. Pozo Jefe de COPAN y Cía, ya dejaron el Edificio. 'Dorado City Center'. Al inicio del contenido dije: En el país, el aumento creciente de contagiados de COVID-19, que en horas de la mañana del jueves 6 de agosto, era de 70,231 casos. Recuperados 44,792 casos, y 1,553 decesos, faltando cinco (5) meses para finalizar el año 2020, indica que podríamos inclusive (ojalá que no), los 2,000 muertos. Esto indica que el país no Está en condiciones conforme a las Reglas de la 'OMS', y que es OBLIGATORIO SEGUIR por todos los países, celebrar EVENTOS DEPORTIVOS, en especial los deportes de contactos.

Como aquella melodía de nuestro canto-autor de 'Patria' Rubén Blades, Pedro Navaja' en donde el coro dice: 'La Vida te da Sorpresa'. Leí una nota con título: “Evalúan lineamientos para el REGRESO DE ATLETAS a sus ENTRENAMIENTOS”. “El Ministro del (MINSA), 'S.E' Luis Francisco Sucre (reemplazó de Rosario Turner), que fue despedida por el Pres. 'SE', 'LCC', desde su 'Burbuja de Aire' acordó con el DG de Pandeportes Eduardo Cerda, DESIGNAR una COMISIÓN CONJUNTA para evaluar lo que serán los lineamientos para la nueva NORMALIDAD DEPORTIVA. Dicha Comisión conjunta Minsa-Pandeportes, donde también participó Irving Saladino, nombrado de A DEDO 'DT' de Pandeportes, con CERO conocimiento de METODOLOGÍA DEPORTIVA, al igual que el Ministro Sucre, y que el Metodólogo es la figura de más alto nivel técnico, en el proceso de la estructuración de control y preparación de los atletas. Tomen nota de esto.

Agregaron: “La Comisión conjunta Minsa-Pandeportes deberá establecer una serie de medidas de bioseguridad que les permita a los atletas de 'ALTO RENDIMIENTOS' (¿cuántos si la mayoría están en el exterior?). principalmente mantener sus entrenamientos y a la vez protegerse del Covid-19, según un comunicado de MINSA.

¿Cómo van a controlar en Contagio si los atletas viven y están rodeados de familiares y atletas, con el Virus? ¿Acaso no están al tanto de las palabras de 'SE', 'LCC' de que: “ el Gobierno eliminó los vuelos Humanitarios”, lo que indica que va a poner a funcionar poco a poco, el Aeropuerto Int. de Tocumen, para que comience a generar ingresos, lo que indica que 'COPA-AIRLINE' entrará en acción. Todos los que viajan a Panamá tendrán que cumplir con la Cuarentena Obligatoria de la 'OMS' de 14 días, y pagar los costos de hospedaje en hoteles. El Coctel pidió que los atletas panameños que regresan al país sean exonerados de estos gastos.

Estos que parecen no haber escuchado las palabras del Dr. Francisco Cárdenas, de la seriedad de la Pandemia en el país, pero sí las del 'Canta-Lante' de la 'Burbuja de Aire', el DG de la 'CSS', Dr. Lao, no han escuchado que de la Embajada de Estados Unidos en Panamá, recomendó a sus ciudadanos NO VIAJAR este momento a Panamá por el aumento de casos de Coronavirus. Destacan que los viajeros pueden experimentar cierres de fronteras, cierres de Aeropuerto, prohibiciones de viajar, órdenes de QUEDARSE EN CASA, cierres de negocios, y otras condiciones de emergencia debido a COVID-19. Hay atletas panameños que tienen doble nacionalidad, por lo que seguro tendrán que seguir lo que dice las Autoridades de USA. En el Coctel, un escrito con título 'En Tiempos de Pandemia' decía. “Desde que el mundo está lidiando con la cris del Covid-19 se habla que tendremos que vivir con nuevos esquemas, estructuras, sistema de comportamiento y desarrollo totalmente distintos a los existentes. Estos serán totalmente novedosos, jamás experimentado por el hombre.

En algo ha servido esta crisis. En el caso del panameño común, ahora (ALGUNOS, no así el Sr. Alcalde del Distrito Capital) permanecer más en casa, libar menos licor, (algunos), ha dejado al lado los juegos de suerte y azar. En ese momento advertimos que el ámbito deportivo no se escapará de ello. Hoy queremos sugerirle al Sr. Presidente, algunas recomendaciones (lo ignoró) DESDE YA se pueden implementar con nuestros atletas, entrenadores, coliseos, dirigentes deportivos, funcionarios al mando de Pandeportes. 1) Tengamos claro el concepto que debemos partir de CERO. Que nuestras instituciones deportivas colapsaron. Que no sirve de nada el que nos recriminamos mutuamente de errores del pasado. Partamos de un nuevo concepto de Deporte Nacional. Por limitación de espacio, continuaré mañana. Tomen nota de esto.