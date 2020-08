Los programas dominicales de ‘TV’, reflejan que persiste la ‘Justicia Selectiva’

La Nota Suelta. Tal como prometí, dar a conocer una reseña que recibí en el Semanario de Natación, ‘Weekly Splash’ en Inglés. En el idioma español, ‘Chapoteo Semanal’, que en esta era de Pandemonio, COVID-19, revelan lo que están haciendo las super-estrellas de la natación, para mantenerse en condiciones para competir en los XXXII Juegos Olímpicos de Verano, Tokío, Japón, 2021. Ya hice el recuento de las estrellas femeninas, Katy Ledecky de Estados Unidos, y Susie O’neill de Australia. Hoy continuo con el escrito de Andy Ross, sobre uno de los inmortales de la natación, específicamente de los 200 Metros Estilo Libre. Me refiero a IAN THORPE de Australia que titula: “Ian Thorpe: “Todos en el Mundo, están nadando los 200 Metros Estilo Libre mal”. Contenido. “La leyenda de la natación australiana, cree que su tiempo sensacional de 1:44.06, Récord Mundial de 200 Metros Libres en el 2001, sigue siendo uno de los tres nados más competitivos de cuatro largos de las últimas dos décadas porque todos en el mundo están nadando los 200 Metros Estilo Libre equivocados.

Ahora de 37 años Thorpe cree, que de la única forma el nadador que no puede igualar la rara velocidad de ‘backend’ que logró reunir en su carrera, puede ganar los 200 Metros Estilo Libre en el tipo de tiempo de lo que fue capaz es ir por él en los primeros 100 Metros, y duele más, y estar dispuesto a lidiar con el dolor que va a existir los últimos 50 metros. Para nadar a 1:44, Thorpe cree que los nadadores necesitarán voltear en un 50 punto en la marca de los 100 metros, y poder escapar salirse con la suya en un 51, porque conocía de su ‘backend’. Ian Thorpe era un espécimen raro hace DOS DÉCADAS cuando podía mezclar perfectamente velocidad y resistencia, ser casi imbatible en 200 y 400 Metros Estilo Libre, durante seis (6) años. Ese modelo se puede ver en el nado de los DOS ÚNICOS HOMBRES de la Historia, de nadar más rápido que Thorpe, en los 200 metros Estilo Libre son:

AGNEL YANNICK de Francia, y MICHAEL PHELP, de los Estados Unidos, apodado. “La Bala de Baltimore”.

Veamos los tiempos de estos dos atletas. Yannick en el 2012: 1:43.14. En el XV ‘CM’ 2013, en Barcelona, España, 1:44.20.

Pasando a Michael Phelps. En los en XXIX Juegos Olímpicos de Verano en Beijing, del 8-24 de agosto 2008, donde el compatriota Irving Saladino ganó la primera medalla de oro para Panamá, en el Salto de Longitud, se dio otra hazaña extraordinaria, y fue la del nadador, MICHAEL PHELPS de USA, ganó la Medalla Dorada en los 200 metros Estilo Libre, con una nueva marca mundial de 1:42.96, relegando a un 2º lugar a IAN THORPE de Australia. Eso no fue todo, Phelps ganó oro en los 100 Mts. Estilo Mariposa con 50.58. Oro en los 200 Mariposa, y otras especialidades, todas con nuevas marca mundiales. Que les parece estimados lectores.

Otra Nota Suelta: Mientras en Panamá la Jefatura del MINSA; el DG de Pandeportes; el ‘DT’ de Deportes, Irving Saladino, incurren en el error garrafal de que nuestros atletas regresan a entrenar, ignorando la gravedad de Covid-19, y otros países, y mencioné a Costa Rica, Rep. Dominicana, cesaron sus eventos deportivos hasta 2021, he aquí otro mensaje del COI con fecha sábado 8 de agosto 2020, con este título: “DÍA DEL DEPORTE MÁS SEGURO, para reforzar la mayor importancia de PROTECCIÓN DEL ATLETA”. Contenido: “Este sábado 8 de agosto, el Comité Olímpico Internacional, (COI) se suma a la celebración, por un día de deporte más seguro, definido por las Salvaguardias Internacionales, el COI se suma a la celebración, por un día del deporte más seguro por las Salvaguardias Internacionales para la INFANCIA en el deporte ‘in sport initiative’ (en la iniciativa del deporte), una Coalición de más de 60 organizaciones trabajando juntos en donde el COI está representado en el Consejo Asesor.

El Día del Deporte más Seguro, es una oportunidad para reflexionar sobre la protección segura de los atletas a nivel mundial, fomentando todos los deportes, (aquí en Panamá tomen nota, el Gran Combo del COP, que no se trata de sus favoritos de la Gimnasia, Boxeo Olímpico, y los deportes que han usurpado con la ayuda del entonces ‘DG’ de Pandeportes, ‘Bob’ Arango, y los del ‘Fútbol de los Barrios’, del ‘HD’ Héctor Brands, etc.), y el deporte para el desarrollo de las organizaciones para abordar este problema de mejor protección de los atletas. La seguridad y bienestar de los deportistas, es una PRIORIDAD y un valor para el COI que se compromete a liderar y apoyando el Movimiento Olímpico en la salvaguarda en línea con la misión declarada en la Carta Olímpica, promover el deporte seguro y la protección de atletas de todas las formas de ACOSO Y ABUSO.

“Todos los deportistas tienen derecho de deporte seguro, que es respetuoso, justo equitativo, y libre de todas las formas de acoso, discriminación y abuso”. Fueron las palabras del ‘HRH’, el PRÍNCIPE FEISAL AL HUSSEIN, Miembro del ‘Comité Ejecutivo del COI, y Presidente de la Comisión d Prevención del Acoso y Abuso en el Deporte. Ojalá, desde su ‘Burbuja de Aire’, llegue este mensaje a ‘SE’ ‘LCC’, y que no permita que su Ministro del MINSA, exponga a los atletas a una situación contrario a lo que señala los Informes de que en este momento de hilvanar estas líneas había un total de 73,651 casos de Covid-19, y las defunciones van por 1,609. Ayer escuché varios programas dominicales de ‘TV’, y sigue el ‘rosario’ de cuestionamientos de que persiste la ‘Justicia Selectiva en el país”. Sigue el signo de interrogación de la credibilidad de ‘SE’, ‘LCC’. Tengo mis dudas razonables, del préstamo que le facilitará a los que quieren poner su ‘Micro Empresa’.

Si no hay un buen asesoramiento, ya que muchos sin pensar ponen el mismísimo tipo de negocio al lado, y ambos terminan en la quiebra, y bien endeudados. Ojalá que esto no se repite. Finalizando con una nota del deporte. En detalles, expliqué los cambios que hizo el COP a sus Estatutos para eliminar el Artículo 39 de sus Estatutos Vigentes para que el Jefe del COP, Camilo Amado Varela, y el Tesorero, Allan ‘Linton Bay’ Baitel, y el resto de su ‘Gran Combo’, no tengan que rendir informes detallados, de la participación y actuación de nuestra Delegación en ‘JO’, y Regionales, y se me quedó el otro acto que considero ‘inmoral’, que la misma persona, que está vinculada al Deporte de Baitel, Ivette Bourette, de Jefa de Misión permanente, y no se ha publicado la labor que rinde, sus viáticos etc. Las Elecciones del COP deben ser en el mes de octubre 2020, y según mis pesquisas, el COP modificó sus Estatutos. ¿Habrán realizado cambios para que pueda haber más de Dos Reelecciones, o la candidata será La Letrada del COP, Damaris (USA$) Young, que al parecer, afirman que ya no tiene acceso a la “Burbuja de Aire’ de ‘SE’, ‘LCC’?. Estaré pendiente de todo esto. Tomen nota.