Pandeportes desmiente al Pres. del COP, de ser el país de CA que recibe menos apoyo económico

Las Notas Sueltas: N°1) Un Comunicado de Prensa Recibido, de Atletismo Mundial titula: “ Atletismo Mundial, seleccionó a Cali, Colombia, sede del Campeonato Mundial de Atletismo 'U20' de 2022. Cali, una ciudad de 2.2 millones de habitantes, situado a 1018 metros sobre el nivel del mar, de mostró su capacidad para albergar un evento de deportistas de talla mundial, organizando una exitosa edición del Campeonato del Mundo Sub-18 en 2015. En total compitieron cerca de 1200 deportistas de 143 países. Frente a una multitud entusiastas, enérgicas, y vocales en el Estadio Pascual Guerrero. Varios atletas que hicieron sus primeras apariciones internacionales importantes en estos campeonatos, incluyendo a ARMAND DUPLANTES, Sydney Mclaughlin, Niklas Kaut and Abdul Hakim Sani Brown, entre los que ya se han convertido en ESTRELLAS MUNDIALES en las categorías superiores.

Como capital deportiva de Colombia, Cali también acogió el Campeonato Sud-Americano 2005, y Campeonato Centroamericano y del Caribe 2007, y preparándose para albergar el Polideportivo. Juegos Panamericanos Junior. Sebastian Coe, Presidente de Atletismo Mundial, felicitó a Cali por su exitosa oferta, y dijo estar encantado que comunicad atlética mundial volverá al Sudamérica en 2022. El Presidente de la Federación de Atletismo de Colombia, Ramiro Valero Marmolejo. (No un improvisado como el de Panamá) agrego: “Cali está emocionado de tener la oportunidad de dar la bienvenida a los mejores jóvenes del mundo en Colombia como anfitrión del Campeonato Mundial de Atletismo, Sub-20.

Nota N° 2, En una nota del Prensa del COI, hace recordar que estamos por marcar el Aniversario de 10 años de la inauguración de los Juegos Olímpicos Juveniles, cuyo creador, fue el Presidente del COI, Jacques Rogge, en la 119ª Sesión del COI, en la ciudad de Guatemala en el 2007. Los Primeros JOJ de Verano fueron celebrados en Singapur, del 14 al 26 de agosto de 2010, con 3,600 atletas entre 14-18 años de los 204 Comités Olímpicos Nacionales del COI. Al reunir a todos los atletas participantes, en su discurso les dijo y aconsejó que: “El deporte no es una PROFESION VITALICIA, que cuando el atleta se está aproximando a los 30 años, tiene que pensar en una profesión, por lo que debe combinar el deporte con los estudios”. Esto no ha sido entendido en Panamá, y ha sido apadrinado por el Gobierno de Panamá, y es por ello que el deporte es y seguirá siendo el 'modus-vivendi', de muchos de nuestros atletas, cerca y pasado los 30 años.

Nota N° 3). El Canal Olímpico que es dirigido por el COI, el 27 de agosto, señaló lo siguiente: Los Atletas Olímpicos reaccionaron a los eventos deportivos de E.E.U.U. Un día después de juegos en la NBS, MLS, WNBA, MLS, ATP, y pro Tenis, fueron pospuestos. El boicot de los jugadores fue su protesta , por el tiroteo a Jacok Blake, un hombre negro, por la policía, la semana pasada en Wisconsin. El dos veces medallista de oro, LEBRON JAMES, era uno de las tantas Estrellas de la NBA, que fueron los primeros de dar su respaldo, posponiendo entre su equipo 'LA Lakers, y el Portland Trail Blazers. Dijo en Twitter: “ EXIGIMOS CAMBIO. ENFERMO DE ESTO. Estamos viendo como la política del nefasto racista Donald Trumph, que no quiere soltar la presidencia de los Estados Unidos, sin importar, que es el país en el mundo que tiene más contagiados por Covid-19, y muertos, pero insiste en su condición de Mitómano incurable, de que no es importante mantener la distancia social, o seguir lo que dice la 'OMS', de que ya no es miembro su país.

Pasando al tema de nuestro deporte. En el firmamento deportivo estamos en un momento crítico, en donde impera la Mitomanía. ¿y Qué significa.? Según el diccionario: “Tendencia PATOLÓGCA A MENTIR, o relatar cosas fabulosas. Esto indica que si nos guiamos por el CÓDIGO DE CONDUCTA, establecido por el Jefe del ¡Buen Gobierno! Que dice: 1). No Hacer Trampa. 2). 3). No Robar. Como no se aplica en el deporte, es difícil decir quien dice la verdad. En el Coctel del lunes 31 de agosto 2020. Camilo Amado Varela dijo: “La consecuencia de Resultados Deportivas va claramente de las manos con la CANTIDAD Y CALIDAD DE APOYO que cada CON RECIBE DE SUS GOBIERNOS. Siendo el CON de PANAMÁ uno de los que MENOS RECIBEN EN EL CONTINENTE. Pandeportes Publicó en su SITIO WEB lo siguientes, en relación directa al deporte. SUBSIDUO DEPORTIVO, Anexo enero 2019. Instituto Panameño de Deportes. Ejecución del Presupuesto al 31 de enero 2019. 1) $4,484,673. 2). Asignación a la Fecha: $1,321,168. Cuando se vive en un país con gente de bien, pero hay un grupo con su agenda privada donde prevalece Don Dinero, el USA$, cosechamos tempestades, como estamos viendo en el deporte panameño.

Panamá es quizás el país del área de 'CA' donde sus ATLETAS reciben más APOYO ECONÓMICO, y ninguno tiene etiqueta de Campeón Mundial ó Campeón Panamericano. Esto desmiente las palabras del Mitómano, Camilo Amado Varela. Los XVIII JP, reunió a más de 6,600 deportistas de 41 países, los que competirán en 39 deportes y 61 disciplinas de los cuáles, 21 serán clasificatorios para las Olimpiadas de Tokío 2020. ¿Cuántos atletas de Panamá ganarán cupos? Camilo A. Varela, acusó a su primo de abandonar a los atletas en el último año lo que era una mentira. ALONSO EDWARD, estaba recibiendo $5,000.00 al mes. MIRYAM ROPER, CAROLENA CARSTENS, EILEEN GRENCH, EDGAR CRESPO, ATHEYNA BYLON, ANDREA FERRIS, y los otros atletas que residen en 'USA', estaban recibiendo apoyo económico de Pandep. , todos los meses en sus cuentas. Los XVIII Juegos Panamericanos que fueron inaugurados el viernes 26 de julio de 2019, fue un secreto la DELEGACIÓN Que viajaron a Lima, Perú. El 'entourage' incluía a EDUARDO CERDA, DG. de Pandeportes. La SG de Pandeportes, Mónika Boloboski, Henry Pozo, y su 'combo' de COPAN. Nunca se conoció toda la delegación que estaba en Lima, porque quien informabs, pasaba en su lista de desechables. El DG de Pandeportes embarcó a el célebre Eric Pontón. Hay más que contar. Seguiré otro día.