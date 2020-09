El General Omar Torrijos, rechazó la mezcla de la Política con el Deporte

Las Notas Sueltas. N°1) Sigue avanzando la Liga Diamante WANDA, que entrará en su siguiente fase, el viernes 25 de septiembre 2020, en Doha, Qatar, donde 27 Medallistas Olímpicos y Mundiales estarán en el escenario de Doha. Diez (10) Medallistas Olímpico de los XVI Juegos Olímpicos de Verano, Río de Janeiro 2016, y 17 Medallistas ‘CM’, de Doha 2019. A través de un programa de alta calidad, se espera incluir, Salto con Pértiga masculino, y 1500 metros planos. Para las damas los 100 metros planos y los 3,000 metros con obstáculos. En la Prueba de Salto con Pértiga hombres, Mondo Duplantis de Suecia, que ahora ostenta el Récord Mundial, y la presea de plata, en Doha 2019, estará presente otra vez. Recuerdo que en el Tour Mundial Bajo Techo en Glasgow en febrero 2020, ahora oficialmente es el mejor saltador con Pértiga en el mundo con 6.18 metros, siguiendo su salto increíble de 6.15 Mts., en la Liga Diamante WANDA en Roma el 17 de septiembre 2020. Su mejor salto al aire libre, supera el récord previo de Sergey Bubka de Ucrania de 6.14 metros que estuvo vigente por 16 años.

Duplantis estará acompañado en Doha, por el actual ‘CM’ de ‘USA’, Sam Kendricks, en adición de del Medallista de oro de los ‘JO’ de Verano, Londres 2012, Remad Lavillenie de Francia. Los 1500 metros planos hombres incluye al Campeón Olímpico y ‘CM’ de los 3000 Mts., Consolas Kipruto de Kenya, con la medalla de plata sobre 5000 mts. (Selemon Barega)

y 3000 M ‘SC’, (Lamecha Firma) ambos de Ethiopia, y el medallista de bronce Sofiana El Baklai. Estaré pendiente de las pruebas femeninas.

Nota Suelta N°2). La Federación Panameña de Atletismo, (FEPAT), bajo la jefatura de Mario Quintero para el periodo de 2018-2022, que está afiliada a CONSULDALTE, cuya sede está en Brasil, y desde la época del Dr. Ricardo Saso, no han querido corregir el error involuntario del Catedrático Oscar Suman Carrillo, (q.e.p.d), y retornar a su área norma que es NORCECA, y sigue como una ‘nave a la deriva’; pues, no está participando en eventos de Sur América. Sustento: La Confederación Argentina de Atletismo, designó a cuatro (4) atletas para el Campeonato Mundial de MEDIA MARATÓN

(21 KMS.), del 17 de Oct. 2020, en Gdynia, Polonia. Participación Femenina: Florencia Borelli, Daaina O ‘Campo y Marcela Gómez. Borelli es Campeona ‘SA’ de los 5,000 Mts. Planos en los ‘JP’, en Lima, Perú, 2019. O ‘Campo, Cam. ‘SA’ de Media Maratón.

Tres (3) Fondistas Colombianos, estarán en esa misma prueba de 21 KMS. Tras la reactivación de las competencias en Europa, Atletismo Mundial, (antes IAAF) confirmó que el Mundial de Media Maratón, pero solo para la categoría élite, sin la carrera popular para los corredores, será el 17 de octubre en Gdynia, Polonia. Los atletas colombianos son: Jeison Suárez, e Iván González, y la atleta femenina, Angie Orjuela. Los tres además, integrarán el Equipo Porvenir, quienes tienen su primer examen previo al Maratón de Valencia, (España), en diciembre. Donde buscarán la clasificación para los Juegos Olímpicos, Tokío, Japón, del 23 de julio al 8 de agosto 2021. De Panamá no se sabe absolutamente nada, ni del

COP, Pandeportes, y menos de la FEPAT.

Tema de hoy: Pese a que se justificó la creación del INCUDE luego INDE EN 1970, con el propósito de mejorar el nivel del deporte en mi siempre bello y querido Panamá y sus múltiples defectos con visos de incorregibles, a partir del Gob. de Martín Torrijos, hasta el de turno de ‘SE’ ‘LCC’, que se puso el eslogan de “¡Buen Gobierno!”, que no incluye al deporte, el mismo creador, el GENERAL DE BRIGADA, OMAR TORRIJOS HERRERA, detectó y se molestó que se fue politizando, y designó al entonces CORONEL RUBÉN DARÍO PAREDES, que fue (atletas del Baloncesto, y alto

Comisionado del Deporte). En el presente, mantiene un perfil bajo, pero es uno de los que más conoce de organización deportiva en el país; para REFORMAR la ley que regía el deporte, y corregir todas las fallas.

La Ley se hizo pero no en ‘PETIT COMITÉ’ como se acostumbra hacer leyes y reformas al paladar de muchos como se viene haciendo desde ‘La Burbuja de Aire’, del ‘Buen Gobierno’. Se hizo con la participación de todos los sectores involucrados en el deporte, y fue divulgada ampliamente por el Coronel Paredes. No obstante, al escribir la línea final, el Coronel Rodrigo ‘Botita’ García que era en 2º en mando, logró convencer al Gen. Torrijos que no implementarla. Inexplicablemente, 4 años después de un V° lugar en los XI JCA y del Caribe de 1970, celebrados en Panamá, donde ganamos 5 medallas de oro, 17 de plata y 19 de bronce, total 41 medallas. Ahora cuando se le da más recursos económicos al COP para su preparación en los XXIII ‘JCC’, Barranquilla, 2018, 1), MÉXICO, 132 de oro, 118 de plata, 91 de bronce. Totales 341. 2), CUBA, 102 de oro, 74 de plata y 60 de bronce. Totales, 242. 3), COLOMBIA, 79 de oro, 49 de plata, 97 de bronce. Totales, 270. 4). REP. DOM. Oro 25, plata, 29, bronce 53. Totales, 107. N° 11 PANAMÁ, 3 medallas de oro, 5 de plata y 5 de bronce.

En los XVIII ‘JP’ celebrados en Lima, Perú, del 26 de julio 2019 al 11 de 2019, Panamá ocupó la casilla #28 con 4 PRESEAS DE BRONCE, en deportes que dan 2 de bronce. De ‘CA’ El Salvador fue 15, con 3 de oro y 1 de bronce. #16),

Guatemala, 2 de oro, 9 de plata, 8 de bronce. #22), Costa Rica, 1 de oro, y 4 de bronce. #27), Honduras, 1 de plata y 1 de bronce,. #29) Nicaragua con 3 de bronce. No se sabe cuánto fue el costo de la participación porque llevó gente de sobra.

Tengo la corazonada de que, saldrá a flote nuevamente el Grupo Fantasma, llamado Coalición Panameña Pro Deportes, que era coordinado por EDGARDO LÓPEZ, y que estaba ligado con los Mitómanos del Olímpismo, con su TADPAN, Cuidadito que el ‘HD’ Héctor Brands, uno de los ‘mimados’ e intocables del Jefe de la ‘Burbuja de Aire’, y del ‘Mundial de los Barrios, donde se ha gastado millones, y nunca se ha publicado un Informe Económicos, tratarán ‘colar’ una nueva LEY DEL DEPORTE, y aquí no pasará nada. Veamos algo de la Planilla Permanente de la Presidencia de agosto 2020.

Mientras hay personas padeciendo de hambre y múltiples necesidades, sigue cobrando BLÁS PÉREZ ORTEGA, $3000.0 al mes con título de Asistente Ejecutivo1, salario que está devengando del 2 de marzo 2020. También sigue cobrando FELIPE BALOY RAMÍREZ, que tiene el mismo título, (Asistente Ejecutivo 1), que urge que los deportistas conozcan qué funciones desempeña, y horario de trabajo. Otra nota llamativa, es que mi Presidente, porque voté por él, en dicha planilla tiene un salario básico de $4,000.00 a partir del 1º de julio 2019. Pasando a la Planilla de Pandeportes, en la Fija del mes de agosto 2020, el DG de Pandeportes, Eduardo Cerda, tiene un Salario Básico de $,5,500.00 + $1,500.00 de Viáticos, total $7,000.00 al mes. El ‘SD’ Gral., Luis Denis Arce, hijo de uno de los mandamases de la ‘Burbuja de Aire, $5,000.00 de Salario base, + $1,000.00 de Gastos de Representación, total $6,000.00 al mes. Ninguno ha bajado su salario por lo que se pregonaba, para apoyar al Covid-19.

Mónika Boloboski que ya no aparece en la planilla permanente, como ‘SG’ de Pandeportes, deja ese cargo con Salario base de $4,700.00 + 300.00 de Gastos de Representación, total $5,000.00. Irving Saladino ‘DT’ de Deportes, Salario base $3,700.00, +$300.0 de Gastos de Representación, total de $4,000.00 al mes, + $500.00 al mes por ser ‘CM’ de Atletismo.

Roberto Durán, Embajador Deportivo desde el 16 de febrero 2007, sin funciones descritas, ahora recibe $4,000.0 al mes + $500 adicionales al mes como Campeón Mundial. Total $4,500.00 al mes. Ramón Antonio Cardoze, hijo se Ramón Cardoze, allegado a Martin Torrijos, y desde luego a ‘LCC’, cobra $2,500.00 al mes, como ‘SD’ de Administración y Finanzas, y sin ninguna justificación, $150..0 de Gastos de Representación. Total $2,800.00 al mes. Doña Cecilia Pescao’ aún aparece el la Planillo Transitoria de agosto 2020, con salario de $4,000.00 al mes.

Como pueden apreciar estimados lectores, personas no calificados en el deporte porque no tienen la idoneidad como Metodólogos para mejorar el nivel de nuestro deporte. El Trabajo del General Martín Torrijos para mejorar el deporte, con un funcionamiento transparente, para dar buenos ejemplos a nuestra juventud, ha sido destrozado por su propio hijo,

Martín, y los del PARTIDO PRD, que dirigen el gobierno de turno. Tomen nota de esto.