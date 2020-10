Desde Montreal, WADA informó las Normas Int. 2021, para Laboratorios

Notas Sueltas. Nota N°1). Otra vez uso una de mis frases preferidos, : “La Paciencia es virtuosa, saber esperar es alearse con el tiempo”. Yo tenía la corazonada de que el Presidente de los Estados Unidos, Donald Trumph, por considerar que está por encima no solo de las leyes vigentes, sino que conoce más de lo que vienen diciendo los Científicos del SARS-COV-2. En el Primer Debate Presidencial el martes 29 de Sep. de 2020, con su rival Joe Biden, abanderado del Partido Demócrata, su burla era que estaba usando mascarilla, y él no lo necesitaba. Su irrespeto era de tal magnitud, de que no tenía una onza de respeto para el Moderador del debate, Chris Wallace, que es empleado de la CADENA FOX NEWS, que controla el Mitómano y Racista Trumph, no hizo que respetara las reglas del debate previamente acordado. La interrupción de Trumph que no permitía que Biden hablara, fue la mismísima táctica de acoso en las elecciones del 2016 contra una dama, Hilary Clinton. Biden estaba preparado, y

no le permitió su táctica de ‘bulling’.

Pues bien, aunque hicieron el intento de ocultarlo, Trumph, junto con sus Relacionistas del FOX NEWS; ‘El Cantalante’, Sean Patrick Hannity; Tucker Carlson, y Laura Ingrahan, ya se conocía la noticia, de que tanto Trumph como su distinguida esposa Melania Trumph, habían dado positivo con COVID-19. También fue víctima de la Pandemia una de sus más cercanas Asesoras Hope Hicks. Viajó en avión a eventos de su campaña con miembros de su equipo, sin mascarilla, distanciamiento social, etc. Trumph andaba vociferando que la Pandemia estaba bajo control, y que tenía una inyección que estaría lista antes de las elecciones, y todos se curarán. No le importaba que su país ya tenía y estaba en aumento, más de 206,800 muertos, y estaba en ascenso. Las elecciones que Trumph, por está debajo en las Encuestas de su oponente Joe Biden, quiere posponer la fecha de las elecciones es el 3 de noviembre 2020.

El Candidato a la ‘VP’ del Partido Republicano, Mike Spense, aunque no ha dado positivo, ha estado en contacto con personas, en especial el Pres. Trumph, por lo que debía entrar en Cuarentena de los 14 días. También es el mismo caso de la Jueza AMY CONEY BARRET, que el Pres. Trumph quiere postular a la Corte Suprema de Justicia para ocupar la vacante ocasionado por la muerte de la Honorable Magistrada RUTH GINSBURG, que tuvo cerca de alguien que dio Positivo de Covid-19, y debe cumplir la regla de 14 días de cuarentena.

Nota N°2), De deportes, y en especial las federativas de Panamá hay pocas noticias. No obstante, y según mis pesquisas, el desaparecido de Panamá y de Pandeportes, ALBERTO BARRERA, en una Sesión Virtual de ORDECA, que aún preside Henry Núñez, de Costa Rica, nombró a Barrera en la Jefatura de la Comisión Técnica,

cargo que ha ocupado en el pasado, y que también desempeñó ese posición, en la IX Centro Americanos celebrados en Panamá del 9 al 19 de abril de 2010. Fary Levy estaba en la Jefatura de Pandeportes, y su manejo del certamen fue muy bueno. Quien estaba ‘rabioso’ con ese nombramiento fue el Mitómano Camilo Amado Varela; dio una raja al nombre de quien en su momento recibió mucho apoyo. La votación fue así: Costa Rica, Guatemala, Belice, Honduras y Nicaragua, votaron por Barrera. Los dos votos en contra: Panamá y El Salvador.

Tema de Hoy. No tengo idea de cuál es el estatus actual del Proyecto de Ley N° 318 del año 2020, presentado por el Diputado Marcos Castillero, Pres. de la Asamblea Nacional, que dicta normas ESPECIALES ANTIDOPAJE, y modifica los Artículos de la Ley 16 que habla sobre el dopaje. Afirma que la Ley 16 está totalmente desfasada. Pues, voy a compartir con los lectores, y ojalá llegué a los atletas, y al proponente del Proyecto de Ley N° 318, el último Comunicado de Prensa recibido el jueves 1° de octubre 2020, de la Agencia Mundial Antidopaje, (AMA).

Título: “Ediciones WADA2021. Normas Internacionales para Laboratorios”. Contenido. “La Agencia Mundial Antidopaje (AMA), anuncia publicación de la Norma Internacional 2021 para Laboratorios (ISL). (Versión 11.0) que fue aprobado por el Comité Ejecutivo de la AMA (ExCo), durante su reunión del 14 al 15 de septiembre de 2020, y ENTRA EN VIGOR, el 1° de ENERO 2021.

La Versión Francesa estará disponible en las próximas semanas. El objetivo Principal de la ISL es establecer los requisitos para que los LABORATORIOS Antidopaje demuestren que son técnicamente competentes, operar dentro de un sistema de gestión de Calidad Eficaz, y pueden producir resultados forenses válidos. El ISL incluye, entre otros, requisitos para obtener, y mantener la ACREDITACIÓN DE LABORATORIO DE LA AMA, estándares operativos para el desempeño del laboratorio y una descripción del proceso de acreditación de WADA.

Similar al Código Mundial Antidopaje 2021 y otras normas internacionales que entran en vigor al mismo tiempo, la ISL se sometió a una amplia consulta con las partes interesadas mientras que el Código y la mayoría de los demás estándares fueron aprobados por la Junta de Fundación de WADA, y ExCo, respectivamente, durante la Conferencia Mundial de Agencias sobre Dopaje en el Deporte, celebrado en noviembre de 2019, la ISL, siguió un camino diferente.

Según se comunicó en noviembre de 2019, una versión revisada, 10.0 de la ISL, que fue revisada en otro para reflejar e incorporar CAMBIOS RELEVANTES, y actualizar los documentos de acuerdo con los nuevos desarrollos Técnicos Científicos y regulatorios fue aprobado por la Junta de Fundación de WADA en mayo 2019, y entró en vigor, el 1º de noviembre 2019. Posteriormente, se redactó una versión revisada 11.0 de la ISL para asegurar la consistencia con el Código de 2021, y las otras normas. El borrador enumerado 11.0 se distribuyó para las partes interesadas para consulta del 1º de diciembre de 2019, al 4 de marzo 2020, y además, se finalizó la retroalimentación de las partes interesadas por el Grupo de Trabajo de ISL y aprobado por ExCo.

Refleja el objetivo de la AMA y sus partes interesadas para seguir mejorando y armonizando los relacionados con el Laboratorio, Reglas, y Actividades Antidopaje. Las modificaciones dentro de la Versión 11.0 en comparación con el Actual 2019 ISLV. 10.0, incluye una serie de puntos, que estaré detallando mañana. Tomen Nota de esto.