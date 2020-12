Un ‘Poquito’ de Todo, hoy en mi Libro de Apuntes, pero con muchos Datos

Ayer por la limitación de espacio, no pude terminar un Comunicado de Prensa que recibe del Presidente del Comité Olímpico Internacional, (COI), Thomas Bach con Título: “Líderes Mundiales de la CUMBRE DEL G-20,

Expresaron apoyo para Tokío 2020 y Beijing 2022. Contenido: “Los Líderes Mundiales reunidos en forma VIRTUAL en la Asamblea del G-20 organizado por la Presidencia del G-20 del Reino de Arabia Saudita, han expresado su firme apoyo a los Juegos Olímpicos y Paralímpicos Tokío 2020, y los Juegos Olímpicos de Invierno,

Beijing 2022. La declaración final de la Cumbre decía: “Como símbolo de la resilencia de la humanidad y unidad global en la SUPERACIÓN DEL COVID-19, encomiamos la determinación de Japón de acoger los Juegos Olímpicos, y Paralímpicos el próximo año. Nosotros esperamos a los Juegos Olímpicos de Invierno, Beijing 2022.

Aquí va la continuación: “El Presidente del Comité Olímpico Internacional, (COI), Thomas Bach, se unió a la Cumbre Virtual, para un discurso a los Líderes.

Mediante una invitación la Presidencia Saudí del G-20: El Deporte puede salvar vidas. Durante la crisis de Coronavirus, todos hemos visto la importancia del deporte para la SALUD FÍSICA Y MENTAL. El Presidente del Comité Olímpico Internacional, (COI), en su discurso: “La Organización Mundial de Salud, ha recomendado esto mediante la firma del CONVENIO de Cooperación con el COI. Tras este acuerdo, la ONU, la OMS, y el COI, lanzó una campaña de marca compartida llamada Modismos, (Healthy Together). (Saludables Juntos) , desplegando proyectos juntos internacionalmente.

Además, estamos preparando contribuir a una CAMPAÑA MUNDIAL a favor de la VACUNACIÓN. El Presidente del COI, también destacó la importancia de la Solidaridad en el Mundo POST-CORONA VIRUS.

Tenemos que aprender una lección importante de esta crisis. Necesitamos más Solidaridad entre sociedades.

Próximamente celebraremos esta demostración de Solidaridad en los pospuestos Juegos Olímpicos y Paralímpicos Tokío 2020. Estos Juegos Olímpicos, con la participación de 206 Comités Olímpicos Nacionales, y el Equipo de Refugiados Olímpicos del COI, enviará un fuerte mensaje de Solidaridad y resilencia y unidad de la Humanidad en muro de nuestra diversidad.

En este contexto estoy muy agradecido con el Primer Ministro Suga, por compartir nuestra determinación. El Presidente del COI, preguntó a los participantes apoyar LA NEUTRALIDAD POLÍTICA. (Tomen nota de esto la dirigencia deportiva del COP, Pandeportes, el Jefe del “Buen Gobierno”, menos en deportes). Por eso humildemente LO SUPLICO para que apoyen nuestra neutralidad política, permitiéndonos realizar Juegos Olímpicos y Paralímpicos, este gran símbolo de la Solidaridad Mundial sin discriminación alguna. Anteriormente, el Primer Ministro Japonés, Suga Yoshihide dijo: “Estoy decidido a celebrar los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokío, como símbolo de que la humanidad ha superado el Virus. Escuché que el Presidente del COI, Thomas Bach, a quién CONOCÍ el otro día, tiene la misma determinación. Seguiremos haciendo nuestro máximo esfuerzo Para realizar los JUEGOS SEGUROS y Apoyo al COI, y los Olímpicos. También fue expresado por, El Dr. Adhanon Ghebreyesus, Director General de la Organización Mundial de la Salud, (OMS). Finalmente, me gustaría dar la bienvenida al Primer Ministro Suga, y asegurarle que ‘WHO’ está trabajando con el COI para asegurar que los Juegos Olímpicos del próximo año sea un éxito, y un símbolo de esperanza el próximo año”. Tomen nota.

OTRA NOTA SUELTA: Una Publicación en el LISTÍN DIARIO, de República que al momento de hilvanar estas líneas, tenía 157,929 casos de Covid-19; 2,376 Muertos, y 2,376 Muertos, tenía un título relacionado con PANAM-SPORTS,(antes ODEPA), que desde el 2017 lo preside Illic Neven de nacionalidad Chilena, pero de mentalidad ‘gringa’, y simpatizante, del ahora ex Presidente de ‘USA’, Donald Trumph. Lee:”PANAM-SPORTS emprende Acciones Legales contra Rede Record de Televisa”. Contenido: “Panam Sports ha emprendido acciones legales contra REDE RECORD TELEVISAO luego de la decisión de la cadena de televisión brasileña de CANCELAR SU CONTRATO para servir como locutor de los Juegos Panamericanos Santiago 2023.

Rede Record de Televisa, también conocido como TV Record, firmó un contrato en agosto de 2016 para extender su relación con Panam Sports para la 19° edición de los Juegos Panamericanos. El contrato vería a TV Record actuar como titular de los derechos de los Juegos Panamericanos del año pasado en Lima. Según los informes, la compañía citó el impacto de la PANDEMIA de coronavirus y un desequilibrio entre el REAL brasileño y el DÓLAR ESTADOUNIDENSE para cancelar el contrato. Panam Sports debía recibir $9,8 Millones, (L7.3, millones/L 3.5 millones/ E 3.9 millones) para 2019, así como $5 millones (L 3.7 millones/E 4.1 millones) que vencen este año, El Secretario General de Panam Sports, Ivar Sisniega, reconoció que la PÉRDIDA de TV Récord fue un golpe financiero y confirmó que la organización ha tomado acciones legales en Brasil. ‘TV’ Record fue titular de los derechos de los Juegos Panamericanos Lima 2019. “La situación con nuestra principal emisora, ‘TV’

Record ha llegado a su fin, nos informaron a mediados de este año”, dijo Sisniega. “Esto ciertamente es un golpe financiero. “Hemos tomado acciones legales en Brasil, estamos siguiendo el curso legal. “Saldremos al mercado para vender los derechos de Santiago. “Hemos perdido algunos ingresos de TV Record, pero vamos a asegurarnos De que el impacto económico sea el menor posible”.

“Creemos que la mayoría de los ingresos vendrán en 2022 y 2023, ya que este no es el mejor momento para vender los derechos de los juegos”. Panam Sports reportó UN DÉFICIT de $6.1 millones (L 4.5 Millones/ para 2019, que dijo que estaba planeado como parte de los esfuerzos para brindar un mayor apoyo a los Comités Olímpicos Nacionales (CON). La organización recibió $30,3 millones en INGRESOS, con GASTOS REPORTADOS como. $36,4 MILLONES”. Tomen nota de esto.

OTRA NOTA. La Agencia EFE, informa desde Bogotá, Colombia, el sábado 19 de Dic. 2020. “Cancelan el Tour Colombia e 2021. Contenido: El Tour Colombia de 2021, una de las más del calendario de comienzos de año, no se realizará debido a PANDEMIA del Coronavirus, informó este sábado, La Federación Colombiana de Ciclismo.

“El Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Ciclismo en pleno, ha tomado la decisión de cancelar realización del Tour Colombia 2.1 para 2021, evento que será tomado EN 2022, dijo la entidad en un Comunicado.

Explicó que la determinación se adoptó, ‘debido al alto número de casos activos, los rebrotes en el mundo, y la dificultad de brindar todas las garantías relacionadas con los Protocolos DE BIOSEGURIDAD para la Caravana.

Título del SUMARIO DE HOY: “La Letrada Damaris Young: “Soy la Presidenta Electa del COP 2020-2024”.

Hablando con la sinceridad del Coctel, que no defiende a personas, sino causas, si La Letrada del COP de Panamá DAMARIS (USA$) YOUNG, que ha logrado hipnotizar a colegas de Medios, no o poco versado en el Periodismo Deportivo; no saben lo que es Olimpismo, y ahora la ‘HD’ Zulay Rodríguez fue ‘contagiada de las palabras de La Letrada, y en su Programa Dominical DE ‘TV’: ‘TRAS LA VERDAD’, tenía de Invitada Especial a La Letrada , que después de su CURRÍCULO, dijo que ganó las Elecciones del COP, del sábado 15 de Dic. 2020, y es la Presidenta Electa del COP, para el periodo 2020-2024.

Estoy convencido que si la LETRADA Damaris Young, participa en un CONCURSO DE MITOMANÍA. ¿Qué es Mitomanía?. Tendencia Patológica a MENTIR. Es un mal casi incurable del Mitómano.; con dos de los hombres considerados los más MENTIROSOS de Los Estados Unidos de América, El dentro de poco Expresidente de los Estados Unidos, DONALD TRUMPH, y su ASESOR LEGAL, Y ABOGADO PARTICULAR, RUDY GUILIANI, que ha sido Alcalde de Nueva York, el resultado podrí a ser un ‘FOTO-FINAL’. Basta con recordar que La Letrada Mintió en el caso de la Elección de la Federación Panameña de Natación, (FPN), porque no quería que Franz Wever, fuese elegido, y mantener en el puesto, al personaje, cuyo expediente refleja su deshonestidad, el ‘Celebre CARLOS CASTILLO, progenitor del tampoco bendito, Diego Castillo. El Pres. de la FINA, Julio César Maglione, el Director Ejecutivo, Cornel Marculescu, y la Dra. Margo Mountjoy, juntos descubrieron que la LETRADA, DAMARIS (USA$) YOUNG, había mentido en el caso de la Elección de la FPN en el 2015.

¿Ese es el personaje que debe dirigir el COP de Panamá, 2020-2024, irrespetando al ‘CEI’ claro que no?.